Pérez Morando volvería a la Defensoría de Viedma en medio de la discusión por su continuidad

Pérez Morando continuaría al frente de la Defensoría del Pueblo de Viedma hasta noviembre de 2027. Foto: gentileza.

El Concejo Deliberante de Viedma aprobó una prórroga excepcional para extender el mandato de Pérez Morando al frente de la Defensoría del Pueblo hasta el 30 de noviembre de 2027. La decisión fue una de las más ajustadas del plenario: tuvo dos votos en contra, de las concejalas Vanessa Cacho y Silvina Franco, y una abstención de Natalia Macri.

La iniciativa fue enviada por el intendente Marcos Castro y defendida durante el debate por el concejal Luciano Ruiz. Según argumentó, se trata de una disposición transitoria que puede ser modificada por los concejales y por el propio jefe comunal.

Por qué se extendió el mandato del defensor del Pueblo

Entre los argumentos planteados para justificar la prórroga figuró la situación de salud de Pérez Morando, que le habría impedido completar la presentación de su informe anual de gestión.

Sin embargo, la explicación fue cuestionada por la concejala Vanessa Cacho, quien sostuvo que ese motivo no justificaba extender el mandato ni desconocer a quienes ya se habían postulado para ocupar el cargo.

Cacho también reclamó que el proceso de selección garantice transparencia e igualdad de condiciones para todos los aspirantes. Por su parte, María Andría anticipó su voto favorable, aunque expresó reparos y advirtió sobre el riesgo de que la elección se convirtiera en un escenario de disputas partidarias.

Con la aprobación de la ordenanza, el expediente que establece las condiciones para seleccionar al próximo defensor, en el marco de la Ordenanza 7835, volvió a Labor Parlamentaria.

Cuándo regresaría Pérez Morando de su licencia

Según pudo saber este medio, Pérez Morando podría regresar formalmente de su licencia dentro de unos 10 días. Su ausencia se debió a una intervención cardíaca programada, luego de que una falla congénita fuera detectada durante un control médico de rutina.

La prórroga aprobada establece que continuará al frente de la Defensoría del Pueblo hasta el 30 de noviembre de 2027.