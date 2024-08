El increíble invierno de Copahue: baños termales, esquí y excursiones en la nieve, precios de una escapada soñada

Ese sueño llamado Copahue atraviesa un invierno destinado a ser recordado como el del regreso de los baños termales. Aquí, a 370 kilómetros de Neuquén capital, tras una larga espera volvieron a estar abiertas en los meses más fríos las termas originadas en la actividad del volcán y cada día un grupo de turistas va a disfrutarlas entre la bruma del vapor y las montañas de laderas blancas. Para eso, deben viajar por la nieve desde Caviahue, a 18 kilómetros, en vehículos equipados con orugas por una ruta que queda bajo el manto blanco congelado por el frío extremo.

Solo en este destino asombroso es posible combinar un reparador chapuzón en las lagunas con propiedades curativas con los paseos por la villa nevada, hacer esquí de travesía, deslizarse por nieve virgen, caminar con raquetas, tirarse en un trineo, llegar hasta el hito fronterizo con Chile, ir hasta el increíble Salto del Agrio rodeado de un espeso manto blanco. Y después relajarse en las termas.

Chapuzón termal en Copahue, entre la nieve.

Para eso lo primero es hacer 352 kilómetros desde Neuquén capital a Caviahue por rutas asfaltadas. En el último tramo, ya en la RP 26 , se debe conducir con precaución si hay nieve o hielo en la calzada, en especial en tramo del Cajón del Hualcupén, que es hermoso pero hay que ir con cuidado y portar cadenas. Después de los puestos de los arrieros, la recta conduce a un lago azul que no vas a poder creer y que refleja las montañas cuando no sopla el viento, que a veces se pone furioso y arma los bardones de nieve donde quiere, por eso no es tan popular entre los pioneros, que aprendieron a convivir pero prefieren que no sople.

En el lago Caviahue no hay peces, porque no lo permite la alta concentración de azufre del arroyo que nace en las entrañas del volcán y lo alimenta para después hacerse río, uno de los más lindos de la Patagonia. No solo encandila por su famoso salto que atrae a visitantes del país y del exterior atraídos por su belleza extrema, también por las curvas y tramos rectos entra araucarias milenarias y sus hojas verdes que relucen entre los copitos blancos en la nevada.

Lago Caviahue. Belleza extrema.



Cuando veas el lago azul profundo vas contemplar también la primera línea de hosterías y cabañas, el muellecito, las gaviotas que revolotean, un bote amarrado que suele ir al Puente de Piedra, que es exactamente eso y tampoco lo vas a poder creer, pero te recomendamos resistir la tentación de pararte en el medio para la selfie porque no se puede pisar esas rocas formadas por cenizas volcánicas talladas por el viento alfarero durante miles de años, pero si contemplar el maravilloso escenario desde los acantilados de la margen sur de la península del lago.



A la izquierda, como un inmenso faro de la Patagonia, emerge el volcán Copahue y su fumarola que se recorta en el horizonte los días sin nubes. Tiene una laguna en el cráter, por si le falta un detalle.

Es el telón de fondo de las camperas multicolores de los esquiadores que se deslizan en el cerro Caviahue. Pero si todo eso ya es alucinante e incluye caminatas inolvidables como a la laguna Escondida en la alturas y el circuito de las cascadas de Agrio, en los dos casos cerca de la villa, la posibilidad de hacer 18 km sobre una ruta tapada por la nieve para darse un chapuzón en las termas es lo que termina de convertir a este destino en una atracción única.





Épico viaje a Copahue

Para llegar en invierno hay dos posibilidades: tener una moto de nieve, esquíes de travesía o una camioneta equipada con orugas es la primera. Por algo el refugio El montañés abierto en Copahue parece una concesionaria de vehículos y tablas de nieve.

Camino al refugio El Montañés en Copahue.



La otra es contratar el traslado a un prestador turístico. En el caso de Caviahue Aventuras, Adrián Sepúlveda lo ofrece combinado con otras propuestas en la Experiencia Copahue, una excursión en vehículos 4×4 adaptados a la nieve con orugas para llegar a la villa termal a 18 km de Caviahue, que en invierno debido a las acumulaciones de nieve queda casi tapada.

“En el ascenso podremos observar el antiguo complejo de Clínica Militar, las lagunas “Las Mellizas” congeladas durante el invierno y cubiertas por el manto blanco”, describe.



“En los últimos dos km estaremos en la parte más alta del recorrido a 2100 msnm para divisar el volcán Domuyo”, agrega. Una vez en la villa, se puede recorrer con raquetas de nieve el encantador pueblito que queda tapado o no por el manto blanco según como haya acomodado los bardones el viento, jugar con los trineos en la laderas y almorzar o merendar en El Montañés.



La excursión es de cinco horas, ideal para un plan familiar y el traslado es en camionetas equipadas con orugas. El costo por personas es de 100 mil pesos. El adicional de paseo en moto de nieve al hito fronterizo vale 50.000 pesos. Menores de 12 tienen un 15 % descuento y los menores de seis van gratis. Raquetas y trineos se deben alquilar en Caviahue.

Almorzar en el refugio El Montañés: 10 mil pesos el plato del día



Si vas a comer en el refugio, estos son los precios de referencia: el plato del día 10.000 pesos, el bife de chorizo con guarnición 18.000 pesos, las pizzas desde 10.000 a 16.000 pesos.

Al sumar otras dos camionetas equipadas con oruga que diseña a medida la firma Bustinza de Santa Fe a la que ya disponían, las excursiones partieron completas en los tres vehículos todos los días en alta temporada y en estos días se organizan los fines de semana en esta atípica temporada invernal con una situación económica que ha golpeado a los centros de esquí.



Sin embargo, los paseos a Copahue de los prestadores turísticos se han mantenido con buenos niveles de demanda luego de la ocupación plena de la temporada alta. “Y la gente vuelve maravillada”, dice Adrián. “En Copahue siempre hay un informante de las Termas que orienta a los turistas sobre los circuitos y todo lo que podés hacer. Así, la gente se siente contenida, bien atendida”, agrega.





Cuánto cuestan las prestaciones termales

El complejo termal ofrece un circuito que cuesta 50.000 pesos e incluye la laguna del Chancho, Inmersión Sulfurosa y vapor. En cambio, si se opta por un solo baño termal, el precio es de 30.000 pesos.



Esta temporada, han disfrutado de la propuesta visitantes de Buenos Aires, Salta, Mendoza, Rosario y otros puntos del país y muchos otros de ciudades y pueblos de Neuquén y Río Negro, en especial del Alto Valle. Familias con niños dieron la pauta de cómo se incorpora la idea de cuidar el cuerpo desde edades tempranas, como destaca Matías Angel Ramos, presidente del Ente Provincial de Termas de Neuquén.

A las Termas de Copahue en invierno.



Entre los extranjeros, han arribado turistas de Uruguay, Chile y Brasil e incluso desde la India. Sorprendido por lo que encontró, Gauta, de Calcuta, dijo: “Es asombroso este lugar, que haya termas entre la nieve. Es como una hermosa contradicción que estoy disfrutando”. Emilio, que llegó desde Rosario, contó: “Esto es maravilloso, te vas nuevo”. Elsa, de La Boca, compartió su alegría: “Lo estoy pasando de maravilla”.



Matías Ángel Ramos está feliz con la temporada : “Este año, Termas Nieve ha vuelto a abrir sus puertas después de mucho tiempo y el resultado ha sido extraordinario. Las visitas a nuestras termas han crecido exponencialmente, demostrando que cada vez más personas, desde los 25 hasta los 60 años, descubren el valor único de nuestras aguas mineromedicinales. En Copahue, los turistas no solo se sumergen en un paisaje invernal de ensueño, sino que también reciben los beneficios terapéuticos de nuestras aguas, reconocidas mundialmente por su capacidad para aliviar dolencias, revitalizar el cuerpo y el espíritu”.