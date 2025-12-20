Mapa | Dónde queda el pueblo neuquino que es el único “cuatripunto” del país

En el noreste de la provincia de Neuquén se encuentra Octavio Pico, una localidad que posee una característica geográfica singular: es el único “cuatripunto” de la Argentina, es decir, el punto exacto donde confluyen Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. Este tipo de cruce provincial es poco frecuente a nivel mundial. ¿Dónde queda?

Ubicación y cómo llegar a Octavio Pico

Octavio Pico se encuentra a 185 kilómetros de la ciudad de Neuquén. El acceso principal es a través de la Ruta Provincial 6, un corredor estratégico conocido como la “ruta de la energía”, que conecta el norte neuquino con Chile y atraviesa zonas vinculadas al desarrollo hidrocarburífero. El entorno está conformado por áreas rurales, chacras y canales de riego, con el río Colorado como eje territorial.

El origen del poblado se remonta a 1933, cuando José Fernández, de origen español, llegó a la zona junto a su esposa Aurora Cerna. Fernández se dedicó a la excavación de jagüeles y al reconocimiento del territorio, lo que permitió el asentamiento permanente.

Aunque la localidad ya existía desde la década de 1930, Octavio Pico fue fundada oficialmente en 1973, durante el gobierno de Felipe Sapag. El nombre rinde homenaje al agrimensor Octavio Pico, quien estableció los límites del lugar y determinó el punto exacto donde confluyen las cuatro provincias, señalizado mediante un monolito. Según el Censo Nacional 2022, Octavio Pico cuenta con 188 habitantes y 76 viviendas

Qué es un cuatripunto y por qué Octavio Pico es único

Un cuatripunto es un punto geográfico donde se encuentran cuatro divisiones administrativas al mismo nivel. En el mundo existen pocos casos documentados. El ejemplo más conocido es Four Corners, en Estados Unidos, donde confluyen Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México.

En Argentina, Octavio Pico es el único lugar donde se da esta condición, lo que le otorga relevancia geográfica y cartográfica a nivel nacional. El poblado está ubicado a orillas del río Colorado, que funciona como referencia natural y límite interprovincial.