El increíble Pino Solo, al límite con Chile: una travesía secreta por paisajes y leyendas del norte neuquino

Pino Solo se ubica en un sector poco transitado de la región del Pehuén, al noroeste del Paso Internacional Pino Hachado.

Hay lugares donde el silencio no está vacío, sino lleno de relatos, Pino Solo es uno de ellos. A unos 13 kilómetros al noroeste del Paso Internacional Pino Hachado, en plena región del Pehuén, este paraje de montaña invita a una excursión de tres días y dos noches que combina naturaleza intacta y una historia que se deja leer en el relieve del terreno. Del 19 al 21 de diciembre, el recorrido propone caminar despacio, como lo hicieron quienes pasaron por allí mucho antes de que existieran mapas y límites nacionales.

La travesía incluye la visita al Cerro Morado, ubicado a 7,3 kilómetros del antiguo puesto de Gendarmería de Pino Solo, hoy fuera de funcionamiento. Es un punto elevado desde el que la cordillera se abre en cumbres suaves, valles glaciarios y mesetas de suelos rocosos y arenosos. Pero el atractivo va más allá del paisaje: los senderos, casi invisibles, fueron transitados durante siglos por pueblos originarios y ejércitos, y funcionaron como corredores comerciales naturales con Chile, cuando la cordillera era un puente y no una frontera.

El entorno acompaña con una biodiversidad que define a la Patagonia andina. Araucarias centenarias, cipreses cordilleranos, radales y lengas marcan el ritmo del camino. En el suelo aparecen subarbustos en forma de cojín, como la yareta o leña de piedra, junto al amancay de campo, el cebollín de las nieves y la delicada viola de montaña.

Las flores de cordillera y las araucarias milenarias acompañan el recorrido y son uno de los grandes símbolos del paisaje.

La fauna también dice presente: zorros colorados y grises, gato montés, hurón menor, carpinteros andinos y aves rapaces que sobrevuelan el área completan una escena que parece detenida en el tiempo.

La actividad cuenta con cupos limitados y está pensada para quienes buscan una experiencia inmersiva. Incluye pensión completa de acampe, seguros, guía de trekking, equipo de primeros auxilios y traslado. Las noches las pasarás en carpas, bajo un cielo que, lejos de todo, vuelve a ser protagonista. En Pino Solo, caminar no es solo avanzar: es escuchar lo que la cordillera todavía tiene para contar.

La excursión es organizada por Kuruftun, la agencia de trekking habilitada por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recurso Naturales.

Más información y consultas al teléfono móvil 2942 699322 o bien por Instagram en @kuruftun_trekking.

El Cerro Morado ofrece vistas amplias de valles glaciarios y antiguos caminos usados antes de la existencia de las fronteras.

Distancias del área

La zona a visitar tiene un perímetro de 33 km. Con respecto a los límites, al oeste se encuentra la frontera con Chile a unos 4.3 km; a unos 13 km al norte limita con el cajón del Arroyo de Codihue, al sur a unos 8 km limita con la Ruta Nacional 242 y al este con la estancia Aichol a unos 7 km.

Con información de Neuquén Informa.