Vuelve el Concurso de Fotografía de la Patagonia: premios increíbles y convocatoria abierta hasta febrero

Plastigonia. Crédito: Marko Magister. El Premio del Público incluye una travesía de seis días por los lagos andinos, uniendo Chile y Argentina.

ElConcurso de Fotografía de la Patagonia vuelve con su séptima edición y lo hace con una propuesta ambiciosa: premios inéditos, un jurado de prestigio internacional y una convocatoria abierta a fotógrafos profesionales y aficionados. Organizado por primera vez en 2012, el certamen se consolidó como una de las plataformas más relevantes para mostrar, a través de la imagen, la riqueza natural y cultural del sur de América.

Como en ediciones anteriores, el concurso contempla cuatro categorías principales para fotografías tomadas en la Patagonia chilena y argentina: Fauna, Paisaje, Viajes y Cultura y Aventura al Aire Libre. Entre todas ellas se elegirá la mejor imagen del año, que recibirá el título de Patagonia Photographer of the Year (Fotógrafo del Año de la Patagonia).

El gran premio para el Fotógrafo del Año incluye una cámara Sony Mirrorless a6700 y un viaje de 6 días para explorar la región de Puelo, en el norte de la Patagonia chilena, con estadías y actividades junto a Tawa Refugio, Rincón Bonito y Puelo Libre.

Además, el certamen contempla el Premio del Público, que será otorgado a la imagen más votada. En este caso, el ganador recibirá un viaje de 6 días con Cruce Andino, navegando por los lagos andinos de la Patagonia, con estancias en el Hotel Bellavista en Puerto Varas, el Hotel Tres Reyes en Bariloche y el Hotel Natura en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.

Fotógrafo del Año en la sexta edición del Concurso de Fotografía de la Patagonia: «Huemul». Crédito: Francisco Woloch

Una de las particularidades de esta edición es el regreso de la categoría especial Últimos Lugares Salvajes, que amplía el alcance del concurso más allá de la Patagonia. En esta sección se aceptan fotografías tomadas en cualquier país del mundo, con el objetivo de destacar imágenes que “comuniquen la urgencia de conservar, proteger y restaurar los últimos lugares salvajes”.

El premio para esta categoría incluye el uso de una autocaravana de Camper Travel durante una semana en el sur de Chile, una visita a Termas de Pichicolo, en Hornopirén, y un conjunto de libros de fotos de Rewilding Chile.

Los ganadores del primer lugar en cada categoría recibirán gift cards de Patagonia para utilizar en sus tiendas en Chile. A estos premios se suman aportes de distintas marcas y proyectos vinculados a la vida al aire libre y la cultura patagónica: Tribu otorgará gift cards para equipamiento de campamento; Klean Kanteen entregará una botella de colección especial; y también habrá libros de Libro Verde, bastones de trekking de madera nativa de colihue de 4 Lobos, mapas guía de AndesHandbook, gift cards para Cassis Café, entradas para Termas del Sol y un mega pack de números anteriores de la revista Patagon Journal.

Caleta María de las Alturas. Crédito: Gonzalo Bertolotto.

El jurado de esta edición está integrado por figuras destacadas del ámbito ambiental, cultural y fotográfico. Lo conforman Pablo García Borboroglú, fundador de la Global Penguin Society; Juanita Ringeling, actriz, cantante y ambientalista chilena; y los fotógrafos Guy Wenborne, Eliseo Miciu, Cristian Larrere, Nicolás Gantz y Andel Paulman, referentes de Chile y Argentina con trabajos premiados y publicados en libros, revistas y exposiciones de todo el mundo.

Los ganadores recibirán sus premios en una ceremonia de premiación que se realizará el próximo año en Santiago de Chile, y las fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición especialmente montada para la ocasión.

El concurso está abierto tanto a fotógrafos profesionales como aficionados. La fecha límite para el envío de imágenes es el 10 de febrero de 2026, una invitación a mirar la Patagonia, y los últimos territorios salvajes, con atención, sensibilidad y compromiso, y a contar esas historias a través de una imagen.

Para más información sobre los premios, las bases del concurso y cómo participar, haga clic aquí.




