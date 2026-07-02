El rincón blanco del Camino de los Siete Lagos donde ya arrancó la temporada: un día de esquí en Lago Hermoso

Lago Hermoso abrió la temporada con nieve fabricada, nuevas experiencias y uno de los paisajes más impactantes del Camino de los Siete Lagos.

Hay un momento en el Camino de los Siete Lagos en el que la Ruta 40 deja de ser simplemente una ruta panorámica y empieza a parecerse a una postal. Los lagos asoman entre los árboles, los cerros se cubren de blanco y el tránsito disminuye hasta quedar reemplazado por el sonido del viento. En ese tramo, casi escondido entre lengas y coihues, Lago Hermoso Ski Resort volvió a abrir sus puertas y confirmó que, incluso cuando la nieve natural demora un poco más, el invierno ya puede empezar.

La montaña amaneció blanca mucho antes de que llegaran las primeras nevadas importantes. No fue un milagro ni un golpe de suerte. Durante varias madrugadas, cuando las temperaturas cayeron muy por debajo de cero, los cañones trabajaron sin descanso para fabricar la nieve que permitió adelantar la temporada.

«Este año tuvimos muchísimo frío y eso nos permitió fabricar mucha nieve. Gracias a esa ola polar pudimos adelantar la apertura y comenzar por la zona baja y el sector de principiantes», explica Rodrigo Oriolo, responsable del centro de esquí. Del otro lado del teléfono todavía se escucha el movimiento propio de las aperturas, la montaña llevaba horas de trabajo.

Entre bosques, lagos y montañas, Lago Hermoso apuesta a una experiencia familiar donde la nieve es apenas el comienzo del viaje.

La escena se repitió durante días. Operarios acomodando las pistas con pisa-nieves, instructores preparando equipos, cafeterías calentando las primeras tazas de chocolate y agencias llamando para saber cuándo, finalmente, podrían comenzar a subir los turistas.

Lago Hermoso eligió construir una identidad distinta. No gira alrededor de la velocidad ni de los grandes desniveles, sino de las primeras huellas sobre la nieve, de las familias que comparten la montaña y de quienes disfrutan tanto de una bajada como de quedarse mirando el paisaje desde un refugio, con un café caliente entre las manos.

Este invierno, sin embargo, decidió sumar una experiencia que difícilmente tenga comparación en la región. En la cumbre instalaron un Shelter Antártico, un pequeño refugio desarrollado originalmente para soportar las condiciones extremas del continente blanco y que ahora permitirá pasar una noche completa rodeado de nieve. La propuesta incluye el pase de esquí, el ascenso en moto de nieve, la cena, el desayuno y la posibilidad de dormir donde el silencio solamente se rompe cuando sopla el viento.

La nieve llegó antes gracias a los cañones, que permitieron adelantar la apertura y poner en marcha una nueva temporada en Lago Hermoso.

«Shelter significa refugio. Fue diseñado para la Antártida y ahora lo estamos probando en este ambiente para que la gente pueda vivir la experiencia de pernoctar en la montaña», explica Oriolo. La experiencia será para apenas dos personas por noche y apunta a quienes buscan algo más que un día de esquí.

Las novedades también bajan hacia la base. Allí aparece el nuevo Freestyle Park. «Tendrá un medio de arrastre exclusivo, un telesquí dedicado únicamente a esa área. Vamos a tener un parque con progresiones para todos los niveles: inicial, intermedio y avanzado, tanto para esquí como para snowboard, con módulos, barandas y saltos».

También el Bambi Park, un espacio donde los chicos de entre tres y seis años tienen su primer contacto con la nieve mientras sus padres disfrutan de las pistas. A pocos metros, la chocolatería amplió al doble su capacidad y ofrece una vista privilegiada hacia la aerosilla, porque en Lago Hermoso también hay lugar para quienes simplemente quieren contemplar el invierno.

Pero detrás de cada inauguración hay una inversión menos visible y mucho más determinante. Oriolo insiste en que la nieve artificial ya dejó de ser un complemento para transformarse en una herramienta estratégica para el turismo. «La nieve artificial tiene que ser una política turística, incluso una política de Estado. Si un centro de esquí está cerrado, no pierde solamente el centro: pierde toda la localidad», sostiene.

El razonamiento es sencillo. Cuando la montaña abre, trabajan los instructores, los hoteles, los restaurantes, los transportistas, los comercios y las agencias de viaje. Hoy Lago Hermoso cuenta con doce cañones de nieve y eso le permitió iniciar la temporada. «Si tuviéramos treinta podríamos abrir prácticamente toda la montaña. Eso significa recibir más visitantes y generar mucho más trabajo», resume.

Hace apenas unos días también recibieron otra noticia esperada. Parques Nacionales aprobó el proyecto de desarrollo del centro para los próximos cinco años, una definición que les permite seguir proyectando inversiones. «No es una concesión, es una propiedad privada dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales. Tener esta aprobación nos da previsibilidad para seguir creciendo», afirma.

Mientras tanto, la decisión comercial también busca transmitir esa previsibilidad. Este invierno Lago Hermoso mantendrá una tarifa única durante toda la temporada, sin diferenciar entre vacaciones o fechas de menor demanda.

El invierno ya empezó y, en uno de los rincones más lindos del Camino de los Siete Lagos, la montaña ya está lista para recibir a quienes quieran descubrir que también se puede esquiar en medio de uno de los paisajes más hermosos de la Patagonia.

Cuánto sale esquiar en Lago Hermoso

El tarifario de invierno 2026 contempla un pase diario de $89.000 para mayores y $74.000 para menores. Entre las propuestas más elegidas, el Bautismo de Iniciación (incluye equipo y dos horas de clases) cuesta $198.000 para adultos y $189.000 para menores, mientras que el Pack Iniciación de 3 días, con equipo y dos horas de clases diarias, tiene un valor de $490.000 para mayores y $460.000 para menores.

Además, las experiencias de Cabalgata Blanca y Caminatas con Raquetas tienen un precio de $79.000, y la Experiencia Malbec Cumbre, que incluye traslado en vehículos CANAM, motos de nieve, almuerzo y pase de esquí, cuesta $490.000.

El horario de atención del cerro es de 10 a 17 horas. Para más información y reservas, ingresar en www.lagohermoso.com.ar o seguir las novedades en Instagram @lagohermososki.

Novedades de la temporada 2026 en Lago Hermoso Ski Resort

Nueva temporada de nieve con propuestas pensadas para familias, principiantes y esquiadores experimentados.

con propuestas pensadas para familias, principiantes y esquiadores experimentados. Pack Iniciación (el producto más elegido): Duración: 3 días . Incluye: Pase de esquí. 2 horas de clases por día (6 horas en total). Equipo completo de esquí o snowboard. Diseñado para quienes quieren aprender desde cero.

Bautismo de esquí (promoción): Incluye: Pase. 2 horas de clases. Equipo completo. Valor: Menores: $189.000 . Adultos: $198.000 .

(promoción): Alquiler y venta de accesorios en la base: Antiparras. Guantes. Cascos y otros complementos para la nieve.

en la base: Actividades para toda la familia: Cabalgatas blancas. Caminatas con raquetas.





Ubicación estratégica: A 25 minutos de San Martín de los Andes . A 50 minutos de Villa Traful . A 55 minutos de Villa La Angostura . En plena Ruta de los Siete Lagos , ideal para combinar nieve con uno de los recorridos escénicos más lindos de la Patagonia.



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