Patagonia de lujo: los domos frente al Fitz Roy nominados entre los mejores glampings de Sudamérica

Viajar a El Chaltén es elegir uno de los rincones más remotos y emblemáticos de la Patagonia.

Hay lugares donde el paisaje es un escenario y hay otros donde el paisaje marca el ritmo de todo. En El Chaltén, al pie del macizo del Fitz Roy, un conjunto de eco-domos se esconde entre lengas y ñires para ofrecer una experiencia que va mucho más allá del alojamiento. Allí, donde el viento parece ordenar el paso de las horas y las montañas cambian de color con cada momento del día, Chaltén Camp acaba de ser nominado a los World Travel Awards 2026 en la categoría Mejor Sitio de Glamping de Sudamérica.

La distinción llega desde uno de los reconocimientos más importantes de la industria turística mundial y pone la mirada sobre una propuesta que eligió crecer sin imponerse sobre el entorno. Los domos fueron emplazados en el límite del bosque nativo siguiendo la forma natural del terreno y orientados hacia el Fitz Roy, que aparece como una presencia constante en el horizonte. La idea es simple: que el visitante no observe la Patagonia desde una ventana, sino que se sienta parte de ella.

A diferencia de los hoteles tradicionales, aquí la experiencia comienza cuando se baja la velocidad. No hay una agenda cargada de actividades obligatorias ni una carrera por acumular fotografías. El concepto gira en torno a otra forma de viajar: caminar, observar, escuchar y dejar que el territorio marque el tiempo. Los responsables del proyecto lo resumen en una frase: «cerca de lo que importa».

Los eco-domos se dividen en categorías Premium y Deluxe. Los primeros ofrecen vistas abiertas hacia el Fitz Roy y mayor amplitud interior, mientras que los segundos se encuentran inmersos en el bosque, generando una sensación de refugio y aislamiento. Todos cuentan con baño privado, estufa a leña y servicios pensados para combinar confort con una mínima intervención sobre el ambiente.

El corazón del campamento está en sus espacios comunes. El Domo Principal y el Domo Restaurante funcionan como lugares de encuentro después de una jornada de caminata. Allí, frente al fuego y con la montaña siempre visible, los viajeros comparten historias, planifican excursiones o simplemente contemplan cómo cambia la luz sobre las cumbres. La atmósfera se completa con velas, materiales naturales y una arquitectura que privilegia la integración con el paisaje.

La propuesta gastronómica también busca expresar el carácter del territorio. Bajo la dirección del chef Martín Lukesch, la cocina trabaja con productos locales y técnicas vinculadas al fuego, los hornos de barro y las cocciones lentas. Después de una caminata exigente, los platos aparecen como una extensión natural de la experiencia patagónica: reconfortantes, simples y profundamente conectados con el entorno.

Desde el campamento parten algunas de las experiencias más buscadas de la región. El clásico trekking a Laguna de los Tres permite alcanzar uno de los miradores más famosos del Fitz Roy. También se organizan travesías en packraft sobre aguas glaciares, jornadas de pesca deportiva y salidas de observación y fotografía de naturaleza dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Actividades pensadas no para sumar destinos en una lista, sino para comprender el paisaje desde adentro.

La nominación a los World Travel Awards (votar en worldtravelawards.com/votere) conoce precisamente esa filosofía. En tiempos donde el turismo suele medirse por la velocidad y la cantidad de experiencias consumidas, Chaltén Camp propone lo contrario: detenerse. Escuchar el bosque. Mirar cómo las nubes rodean las agujas del Fitz Roy.

Cuando visitar Patagonia

Viajar a El Chaltén es elegir uno de los rincones más remotos y emblemáticos de la Patagonia. La Patagonia se define por sus estaciones, sus contrastes y su cambio de clima constante. De octubre a abril, El Chaltén abre su mejor ventana: senderos habilitados, días más largos y condiciones relativamente más estables, siempre según los parámetros patagónicos. En una misma tarde pueden convivir sol, viento, nubes y un rato de cielo limpio. No es una excepción. Es la dinámica del lugar.

El Chaltén se encuentra al norte del Parque Nacional Los Glaciares, al pie del Monte Fitz Roy. Conocido como la capital nacional del trekking, está rodeado de bosques, agujas de granito, glaciares y lagos de origen glaciar. Quedarse acá es habitar uno de los paisajes más singulares de Sudamérica.

Cómo llegar a El Chaltén

Volar hacia el Aeropuerto de El Calafate (FTE). Desde allí, un recorrido impresionante de dos horas y media, tres horas por la Ruta 40 te va a llevar hasta El Chaltén. A medida que la estepa se abre, las montañas empiezan a aparecer en el horizonte. El Fitz Roy se deja ver mucho antes de llegar.

Cuánto sale un domo Doble Deluxe vista Bosque

Está habilitado para reservar desde octubre, para esa fecha, sale sale 1.800 dólares, 2 noches (es el mínimo de estadía). Cada domo ofrece 27 m² de espacio interior acogedor, con baño privado con ducha, estufa a leña, electricidad (220V) y la posibilidad de elegir entre una cama queen size o dos camas individuales. Incluye: Desayuno casero nutritivo. Vianda de almuerzo para tus caminatas. Cena de tres pasos a la luz de las velas, servida en el Domo Principal.