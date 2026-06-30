Nieva en el cerro Catedral y se activa el entusiasmo por la inminente apertura de la montaña

La nieve llegó al cerro Catedral esta mañana y el entusiasmo por la inminente apertura de la montaña en esta temporada invernal 2026 se acrecienta.

Las precipitaciones níveas se registran desde la base hasta la cumbre de la montaña, donde la temperatura oscila este martes entre los -5 y -7°C, según el parte diario de Catedral Alta Patagonia, la concesionaria del centro de esquí.

En el cerro se pudo comenzar a fabricar nieve técnica semanas atrás para preparar la zona de Principiantes y en los últimos días se registraron algunas precipitaciones aunque la de mayor fuerza se da este martes desde media mañana.

Sin embargo, todavía no están las condiciones óptimas de nieve para habilitar las pistas de esquí y snowboard, según evaluaron ayer autoridades del Ente de Control del Centro Catedral (Eamcec) y de la empresa concesionaria, que siguen de cerca la evolución climática para poder abrir la montaña, según confirmó a Diario RÍO NEGRO Martín Domínguez, presidente del Eamcec y asesor del intendente.

Por contrato el cerro Catedral debe garantizar la temporada de 90 días a partir del 1 de julio, pero si las condiciones de las pistas no son óptimas ni seguras no se puede recibir aún esquiadores. Por eso, la montaña solo está habilitada para el ascenso de peatones por el momento.

Precaución en los caminos del parque Nahuel Huapi

La nieve también llegó a la zona sur de Bariloche, con precipitaciones registradas en el acceso al cerro Tronador, en jurisdicción del parque nacional Nahuel Huapi.

La Intendencia del Parque alertó que hay sectores con presencia de hielo sobre los circuitos a Challhuaco, Tronador y Cascada de los Alerces.

Se pintó de blanco el camino de acceso a la zona de Tronador, en el parque Nahuel Huapi. Gentileza

Todos son caminos de montaña, con curvas pronunciadas, pendientes y sectores de alta complejidad, por lo que se solicita a todos los visitantes extremar las medidas de precaución al conducir.

Es obligatorio portar cadenas para circular e ingresar a estas áreas, ya que las condiciones del camino pueden hacer necesario su uso. En el ingreso de Mascardi y en diversas rutas se realizarán controles para verificar su portación.

Se recomienda circular con vehículos aptos para transitar caminos de montaña, preferentemente de mayor altura, con neumáticos en buen estado y conductores con experiencia en manejo invernal.