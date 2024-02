El tesoro escondido de aguas transparentes en Córdoba: un plan para el feriado de seis días

San Miguel de los Ríos. Foto: www.cordobaturismo.gov.ar

En el medio de las sierras cordobesas hay un tesoro escondido de aguas transparentes que está inmerso en medio de un hermoso paisaje natural y que es ideal para desconectar durante los días de verano debido que cuenta con un balneario propio para refrescarse en el río. Si estás buscando un plan para el feriado de seis días, este puede ser tu destino.

Para llegar a Córdoba desde Neuquén Capital hay vuelos directos que en 1:45 horas te dejarán en la ciudad capital. Al simular vuelos para el fin de semana extra largo de marzo, aparecen vuelos directos en una low cost, por 81.000 pesos ida y vuelta.

Córdoba atesora algo que pocas metrópolis del mundo tienen: a poca distancia de su capital, los paisajes naturales son incomparables. Por la inmensidad en sus arboledas, se respira tranquilidad y poco más de una hora de viaje en auto, unos 122km desde la capital de la provincia por RP5 llegarás.

Esta pequeña localidad agreste es San Miguel de los Ríos, está ubicada en el Valle de Calamuchita y tiene como su principal atractivo al río Tabaquillo, que cuenta con un cauce suave y ameno, por lo que es ideal para darse un chapuzón.

San Miguel de los Ríos es un refugio de árboles como algarrobo, piquillín y tala, además cuenta con una interesante y diversa flora que le otorga a esta zona una identidad muy particular e interesante para visitar.

La belleza natural de este pueblito es importante y siguiendo el cauce del río se pueden encontrar pequeñas cascadas, playitas de piedra, e incluso senderos serpenteantes para hacer treeking y pasar el rato haciendo algo de actividad física.

También existe la opción de realizar actividades pagas como cabalgatas, pesca deportiva y la visita a una bodega familiar que está ubicada a 3 kilómetros del pueblo. El principal lugar para alojarse es el camping local, que está ubicado en una zona elevada desde dónde se puede ver el pueblo.

Todas las opciones valen para disfrutar, la gastronomía es una parada obligada y una de las maneras más genuinas de conocer un lugar. El recomendado justo en este lugar llega de la mano de un viñedo. A 1100mts sobre el nivel del mar, Juana Urbana es un viñedo joven de producción artesanal familiar.

Conocer @estancia.sanmiguel, en San Miguel de Los Ríos, es una de esas experiencias difíciles de olvidar y explicar con palabras. Por empezar, es un lugar con una historia larga e intensa, que se remonta a la época de los jesuitas. Fueron ellos los que, en 1755, compraron este lugar y lo convirtieron en una de las estancias más poderosas de la zona. En la estancia todo es calidez, calma y reina esa sensación de bienvenida.

La estancia no tiene televisores en los cuartos, no hay teléfono ni conexión wifi. Todo está pensado para desconectar de las redes y conectar con uno y el paisaje. La cantidad de actividades es tan variada y amena que no se extraña la falta del contacto con la tecnología.