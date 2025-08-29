El Tetratlón de Chapelco 2025 se reinventa con un circuito inesperado

La largada será mañana a las 9 en la base de Chapelco, con atletas de todo el país listos para afrontar un circuito renovado y desafiante. FOTOS @CamiRadri

En una temporada marcada por la falta de nieve y los vaivenes del clima, la carrera multidisciplinas más importante del país volverá a encender la adrenalina en San Martín de los Andes. Mañana, desde las 9, se pondrá en marcha la 38° edición del Tetratlón de Chapelco, una competencia que nació en 1987 como pionera en Argentina al sumar el esquí a su propuesta y que, con los años, se convirtió en un clásico del calendario deportivo.

Pero esta vez no será como siempre. El invierno 2025 obligó a cambiar las reglas del juego, el esquí quedó afuera y, en su lugar, debutará un circuito de running en pleno Cerro Chapelco. La decisión, tomada por el Comité Organizador tras evaluar las condiciones de la montaña, promete una prueba igual de exigente y vibrante.

El recorrido arrancará en la cima del cerro y bajará hasta la base, donde los atletas tomarán sus bicicletas de montaña para atravesar senderos del Parque Nacional Lanín y parajes de comunidades mapuches.

Kayak en el Lácar, mountain bike por senderos del Lanín y running en pleno bosque: así se define la edición más singular del Tetra.

Desde allí, la aventura seguirá en kayak por el lago Lácar, con sus aguas frías y transparentes como escenario natural. El último desafío será otro tramo de running, con trepadas y descensos en el bosque hasta alcanzar el corazón de San Martín de los Andes, frente al centro cívico, donde estará la meta.

La competencia, que cada año reúne a corredores de todo el país, tiene historia propia, en 2024, Facundo Romera (San Martín de los Andes) se quedó con el primer lugar, seguido por Santiago González (Villa La Angostura) y Maxi Morales (General Roca). Entre las damas, la última ganadora fue Virginia Pitte (Choele Choel), escoltada por Yanina Ferroni (General Roca) y Nadina Hudson (San Martín de los Andes).

Quienes quieran alentar a los corredores podrán acercarse a la base de Chapelco para la largada. Eso sí: habrá que estar atentos a los cortes de tránsito. La Ruta 19, camino a Puente Blanco, permanecerá cerrada entre las 8 y las 15; la costanera del Lácar entre las 8 y las 20; y la avenida San Martín tendrá tránsito asistido de 10 a 20 horas en el tramo entre Tte. Cnel. Pérez y la costanera.

Más información sobre el circuito y la charla técnica puede seguirse en las redes de @cerrochapelco.ok.