Viajes a Brasil: 7 playas que son auténticos paraísos, cuánto sale ir con Travel Sale

Brasil volvió a posicionarse como el destino estrella del Travel Sale 2025, concentrando la mayor demanda entre los viajeros argentinos que buscan sol, playa y paquetes accesibles. Río de Janeiro, Búzios, Florianópolis y Porto de Galinhas aparecen como los favoritos, con promociones que incluyen vuelos y alojamiento en cuotas, además de opciones all inclusive.

La cercanía, la diversidad de playas y la posibilidad de viajar durante todo el año consolidan a Brasil como el destino más elegido en esta edición. Estas costas poseen una gran riqueza en cuanto a sus paisajes naturales compuestos de aguas cristalinas y arenas suaves.

Según Almundo, ocho de cada diez búsquedas en su sitio estuvieron orientadas a vuelos internacionales, con foco en destinos de Brasil, Europa y Estados Unidos. Entre los más elegidos se destacan Río de Janeiro, Madrid, Miami, Santiago de Chile y Roma.

1- Fernando de Noronha

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este archipiélago situado a 215 millas de la costa de Brasil, famoso por sus increíbles paisajes, playas paradisíacas y vida silvestre es, además, un destino ideal para viajeros ecológicos y fanáticos del buceo. En su isla principal, las playas tienen un límite de visitantes diarios de 400 personas, que permite su preservación ambiental.

Sus playas son ideales para hacer buceo, ya que el mar tiene una visibilidad de hasta 50 metros y en el que se pueden encontrar una gran variedad de fauna marina, se lo considera un verdadero acuario natural.

La Bahía do Sancho es considerada la playa más linda del archipiélago, a la que se puede acceder por barco o caminando a través de la selva.

2-Maragoggi

Es una de las playas de Brasil más famosas. Se puede acceder en auto desde Recife o Maceió (unas dos horas) entre montes y colinas. Con 22 kilómetros de playas, la mayoría de ellas vírgenes, es uno de los lugares más paradisiacos de Brasil. Sus aguas son calmas, cristalinas y muy cálidas, formándose piscinas naturales.

Para llegar a Maragoggi, tenés que volar a Recife o Maceió.

La más conocida es la Praia de Galés, uno de los mayores arrecifes de corales del mundo y destino muy visitado por buceadores. Otras playas lindas son Barra grande, Antunes, Pontal do mangue o Carneiros. Para llegar a Maragoggi, tenés que volar a Recife o Maceió.

3-Pipa

Un destino característico por sus acantilados, dunas, agua turquesa y particular por tener la presencia de delfines que nadan entre la gente. La Praia do Madeiro es una playa bien extensa, ideal para aquellos que quieran aislarse de la multitud y relajarse.

Para llegar a Pipa, el aeropuerto más cercano es el de Natal.

Por sus buenas olas, es un lugar muy visitado por surfistas o quienes quieran aprender este deporte, habiendo varias escuelas con instructores. Además, desde sus acantilados se llega a miradores naturales que ofrecen vistas únicas del atardecer.

En el centro, se pueden encontrar bares, restaurantes, boliches, música en vivo en las calles y tiendas de artesanías, conserva su esencia rústica y ecológica. Para llegar a Pipa, el aeropuerto más cercano es el de Natal.

4-Jericoacoara

Ubicada a 300 kilómetros de la ciudad de Fortaleza, dentro de la reserva natural del Parque Nacional Jericoacoara. Conserva la naturaleza en su estado más puro, con aguas transparentes, arena blanca y abundante vegetación.

Para llegar a Jericoacoara, el aeropuerto más cercano es el de Fortaleza.

Es una pequeña aldea de pescadores de difícil acceso, pero con unas de las más espectaculares playas de Brasil. Es también un lugar ideal para los amantes del deporte aventura, teniendo que atravesar enormes dunas y paisajes agrestes para llegar al pueblo. Para llegar a Jericoacoara, el aeropuerto más cercano es el de Fortaleza.

5-Porto de Galinhas

Ubicado a 65 km de Recife, este es un destino ideal para familias. Es un antiguo pueblo de pescadores que conserva su magia, pero ofrece igualmente todos los servicios de un destino turístico. Cuando baja la marea, los bancos de corales forman unas piscinas naturales de agua cristalina y templada donde vale la pena meterse. Además, es ideal para hacer snorkel, en especial para los más chicos.

Para llegar a Porto de Galinhas, tenés que volar a Recife.

6-Ilha Grande

Una de las más concurridas por quienes viajan a Rio de Janeiro y quieren conocer algo nuevo y más tranquilo. Es un destino ideal para los que buscan estar en contacto con la naturaleza, por su abundante vegetación agreste.

Otro de sus atractivos son las trilhas, unos senderos que conectan las playas entre sí, ya que no hay caminos, ni autos, todo se recorre a pie o en barco. Sus playas son ideales para hacer snorkel, buceo, kayak y paseos en barco.

Para llegar a Ilha Grande, tenés que volar a Río de Janeiro.

Una de las playas más lindas es la de Lopes Mendes, a la que se llega a través de una larga caminata de tres horas o en un barco que tarda 45 minutos desde Abraão. Otros paseos clásicos en barco son a Lagoa Azul, Lagoa Verde, Japariz y Aventureiros.

7-Arraial do Cabo

Otro de los destinos de Brasil famosos para la práctica del buceo ubicada a 3 horas de Río de Janeiro y 45 minutos de Búzios. Las playas más recomendadas son La Praia do Farol, a la cual solamente se puede acceder en barco (a una media hora) y al estar rodeada de dunas bajas, la hace muy tranquila por su difícil acceso.

Para llegar a Arraial do Cabo, tenés que volar a Río de Janeiro.

La arena es blanca y el mar calmo y cristalino, casi como una piscina. Otra de las mejores platas de Arraial es Praia do Forno, también de aguas transparentes que forman piscinas naturales y se puede llegar tanto caminando como en ferry, a tan solo 5 minutos desde Arraial.

Cuánto sale ir a Brasil aprovechando Travel Sale

En el portal Travel Sale, actualmente se destacan varias ofertas atractivas para viajar a Brasil:

Paquete a Florianópolis: 8 días y 7 noches, incluyendo vuelo y hotel, desde $282.493 por persona.

Paquete a Río de Janeiro: 7 días y 6 noches, con vuelo y alojamiento, a partir de $334.957 por persona.

Paquete a Salvador de Bahía: Escapada de fin de año con vuelo y hotel, desde $1.540 USD por persona.

Paquete a Porto Seguro: Todo incluido en el Hotel Arcobaleno, con vuelo y alojamiento, desde $1.200 USD por persona.

Estas promociones ofrecen una excelente relación calidad-precio para quienes buscan disfrutar de las playas y cultura brasileña. Es recomendable verificar la disponibilidad y condiciones directamente en el sitio web de Travel Sale.