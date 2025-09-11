El turismo no tradicional crece en el país: cada vez más viajeros de Airnb eligen destinos rurales

Todos los días, anfitriones de esta plataforma ofrecen estancias y experiencias únicas que permiten a los viajeros conectarse con las comunidades de una manera más auténtica y cercana.

En 2024, los usuarios de «Airnb» viajaron a más de 14.000 nuevos destinos, tanto ciudades como pueblos. En particular, Argentina experimentó un crecimiento sustancial en su sector turístico, con seis nuevos destinos que recibieron a sus primeros huéspedes.

Las cifras muestran una mayor dispersión del turismo en todo el país, que excede a los destinos tradicionales y ofrece a los viajeros una gama más diversa de experiencias.

Casi el 40% de las reservas el año pasado a nivel nacional, se realizaron en destinos rurales y más del 30% de los viajeros que reservaron fueron locales que exploraron nuevos destinos dentro de su propio país.

Estos datos internos de la plataforma muestran que la dispersión turística en Argentina no solo es impulsada por visitantes internacionales, sino también por los propios argentinos.

Esta tendencia ayuda a mitigar la concentración en polos turísticos tradicionales y favorece un desarrollo económico más equilibrado.

Durante el año pasado, los ingresos de anfitriones en zonas no urbanas crecieron alrededor de un 40% con respecto al año anterior, a nivel global.

Cuáles son los seis nuevos destinos en Argentina

Seis destinos nacionales recibieron a sus primeros huéspedes en la plataforma «Airbnb» durante 2024: Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja y Chaco.

● Choya, Santiago del Estero: esta región ofrece una rica diversidad cultural y una profunda conexión con las raíces históricas de Argentina. Sus paisajes naturales brindan oportunidades para el ecoturismo y la exploración rural.

● Pomán, Catamarca: conocido por su impresionante belleza natural, que incluye paisajes áridos y antiguas formaciones geológicas, Pomán presenta oportunidades únicas para el turismo de aventura y la exploración arqueológica.

● Pilagás, Formosa: ubicado en el noreste del país, esta zona se caracteriza por su entorno subtropical exuberante, su variada flora y fauna, así como por las posibilidades de realizar actividades en el río y también observación de la naturaleza.

● Atreucó, La Pampa: situado en el corazón de la región pampeana, Atreucó ofrece una visión de las vastas llanuras argentinas, con oportunidades para el turismo agrícola, experiencias tradicionales en estancias y avistaje de aves.

● San Blas de los Sauces, La Rioja: ubicado en un pintoresco valle, San Blas de los Sauces es famoso por sus tranquilos entornos naturales, artesanías locales y acceso a las montañas cercanas, lo que atrae a quienes buscan tranquilidad y actividades al aire libre.

● Maipú, Chaco: esta zona de la región del Gran Chaco ofrece una combinación única de experiencias culturales con sus comunidades indígenas y acceso a diversos ecosistemas, incluyendo bosques y humedales, brindando oportunidades para el etnoturismo y la exploración de la biodiversidad.

Qué es Airbnb

La plataforma virtual nació en 2007 cuando dos anfitriones recibieron a tres huéspedes en su hogar en San Francisco. Desde ese entonces fue creciendo hasta contar con más de 4 millones de anfitriones que lograron 1.5 mil millones de visitas de huéspedes en casi todos los países del mundo.