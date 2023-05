El video de las ballenas y el lobito de mar en Puerto Madryn: no puede haber algo más lindo

Maravillas de la naturaleza. Dos ballenas nadan y juegan en Puerto Madryn y un lobito de mar se suma. Durante varios minutos permanecieron así.

A esta hora de la tarde, Maxi Jonas está en El Doradillo, el Área Natural Protegida a unos 15 kilómetros de Puerto Madryn. Parado en la playa, frente a él unas treinta ballenas se mueven en grupos. Como cada otoño, arribaron puntuales a la cita en la costa de Chubut. Y por la profunda pendiente, se mueven a metros de la costa. Y él, que ha captado imágenes que dieron la vuelta al mundo, el autor de un increíble video donde se ve como una de ellas empuja con suavidad la tabla de SUP de Analía que suma 150 millones de reproducciones, no puede evitar emocionarse. No importan los clics, lo que importa es la alegría de estar ahí, el placer de poder compartir tanta belleza.

"Estoy emocionado porque tengo muchas ballenas acá enfrente"

Desde la playa, minutos después de las 17 hs, Maxi le envía este audio al Voy: «No sabés la cantidad de ballenas que hay, impresionante. Se las escucha respirar… ¿Qué sensaciones tengo? La de una felicidad absoluta. Una paz transmiten… Veo cinco por un lado, tres por el otro… Es tan pleno lo que genera esto, es tan lindo verlo. Es la vida misma. Estoy un poco emocionado porque tengo muchas acá enfrente. Uh mirá lo que es eso, después les mando uno mejor», dijo.

Cómo llegar a Las Canteras para ver a las ballenas a metros de la costa

De Puerto Madryn a Playa Las Canteras hay unos 15 kilómetros, pero como los están asfaltando de momento hay que hacer un rodeo de 55 kilómetros para llegar.

El camino desde Puerto Madryn: 30 km de asfalto como yendo a Punta Pirámides. Ahí hay que agarrar un desvío bien señalizado a la derecha y son unos 25 km de ripio en buen estado hasta Las Canteras. «Se llega sin problemas», dice Maxi.

El mapa que compartió Turismo de Madryn para llegar a Las Canteras a ver a las ballenas.

Hoy no había una gota de viento y la temperatura rondó los 20°C.

Para los próximos días el pronóstico indica máximas cercanas a los 20°C, excepto el viernes, que será de 13°C. Todo esta dado para que la pases genial.

Senderos y mirador en El Doradillo

Aunque al ser tan acogedora la playa parece pequeña, se extiende por 25 km. Años atrás fue declarada Área Natural Protegida, por la enorme naturaleza que resguarda.

De hecho, ahora existen senderos que permiten recorrer, entre médanos y vegetación, el paisaje que enmarca la belleza de la costa.

Esas recorridas, y el acceso a un mirador, desde el que se admira el mar en toda su extensión, son otras de las opciones que brinda el lugar.

¿Cuándo empiezan los avistajes embarcados de ballenas?

A partir de fines de mayo numerosos ejemplares de la ballena franca austral comienzan a llegar al Golfo Nuevo y es un momento ideal para verlas en las costas de las playas de El Doradillo. Para el avistaje embarcado (desde Puerto Pirámides) habrá que estar atentos al anuncio del comienzo de la temporada, que muy probablemente sea los primeros días de junio.

Postal de ballenas en Las Canteras. @maxijonas tomo está foto el domingo pasado.

¿Cuánto cuesta comer y dormir en Puerto Madryn?

Para comer:

Un desayuno / merienda se consigue desde $800

Hamburguesa/papas fritas/bebida desde $1.800, sandwich (milanesa/lomito/pollo) $1.800, pizza grande/2 pinta cerveza $2.500, picada de mariscos para 2 personas $4.000, parrillada para 2 personas $4.000.

Dormir:

Hoteles 1* desde $6.000. Hoteles 4* $28.000. Hosterías de 3* $16.000, apart hotel de 3* $18.000, cabañas $11.500, complejos $9.000, Hostels $6.500 (Hab. Privada) / $3.800. Estos son los precios de base, de ahí suben.

Para conseguir estos precios se recomienda planificar con tiempo, porque los más bajos, son los primeros que se agotan.

¿Cuánto salen las actividades en Puerto Madryn?

Entradas a las Áreas Naturales Protegidas:

ANP Península Valdés: Nacionales: $1300 / $600 (menores), ANP Punta Tombo. Nacionales: $900 / $500 (menores), ANP Punta Loma, ANP Doradillo sin costo.

Paseos Náuticos $20.000 (Mayores) – $10.000 (menores de 4 a 12 años).

Hacer buceo Bautismo: $23.400 / buceo Brevet: $32.500 / Snorkeling con lobos: $30.000 / Buceo con Lobos: $42.000.

Avistaje Delfín Patagónico: (01/01 al 30/04). General:$14.500 (mayores) $ 7.500 (Menores).

Kayaks: $3.000 a $4.000 (alquiler por hora) / $6.000 a $7.800 (excursion)

Windsurf: $27.000 (curso de 6 clases). Mountain Bike: $4.500/$9.000 (alquiler full day).

Más información en www.madryn.travel. Redes: @madryn.travel