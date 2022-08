La ballena, la surfer y el video viral de Puerto Madryn: hasta Tyrese Gibson, estrella de Rápido y Furioso, lo compartió

Impresionante. Así fue el encuentro de Analía en su tabla de SUP con las ballenas en Puerto Madryn, Chubut, pura belleza de la Patagonia. Foto: Maxi Jonas.

«Majestuosa belleza, gracias Jesús, creador del mundo». Esa fue la frase de Tyrese Gilson, actor, rapero y estrella de Rápido y Furioso para compartir a sus 16 millones de seguidores en Instagram el inolvidable video filmado en Puerto Madryn por el fotógrafo Maxi Jonas el 31 de agosto del 2021 que ya lleva 50 millones de vistas entre todos los sitios que lo publicaron.

El posteo en Instagram de Gibson. @tyrese

Las imágenes, tomadas por un drone que le prestaron a Maxi cuando intuyó que a 200 metros de la costa de Chubut iba a suceder algo mágico, dieron la vuelta al mundo.

Es tan linda y potente la escena que captó, ese suave empujón de la ballena con la aleta a la tabla de SUP (Stand Up Paddle) de Analía Giogetti, la abogada que ese martes cumplía 44 años y remaba parada sobre la tabla por segunda vez en su vida, que un año después el video sigue su viaje imparable por las redes.

Una semana atrás, el que se sorprendió y lo compartió desde su mansión en Los Ángeles, Estados Unidos, fue nada menos que uno de los protagonistas de una saga rápida y furiosa para ganar fama mundial. Con ese posteo, Gibson sumó hasta ahora 1.200.000 reproducciones más a otra saga, pero esta vez en la Patagonia, la de Analía, la ballena franca austral y Maxi.

Así vivió Analía ese mágico momento con la ballena

Analía le contó a Voy los asombrosos detalles de ese momento inolvidable.

«Aquel martes llegamos a las 9.30 y era un día hermoso, sin nada de viento. El mar cristalino como pocas veces. Windguru le acertó en todo. Nos metimos en las tablas con Luciana. Enseguida vimos que venían hacia nosotras dos ballenas, las teníamos ahí nomás, como si ellas nos avistaran a nosotras. Estábamos a unos 200 metros de la costa», recordó al comenzar su relato.

Luciana, la ballena franca austral y Analía. Foto: Maxi Jonas.

«Pasaban por abajo, iba y volvían. Estaban curiosas, no sentí miedo, sentí que querían jugar. Levantamos el remo y nos quedamos quietas. Fue un momento difícil de describir, inexplicable. Y fue tan lindo sentir la curiosidad de ellas… Incluso cuando rozó la tabla lo hizo con un cuidado majestuoso. Si me quería volar, salía por el aire, pero fue impresionante el control sobre su cuerpo«, continuó.

«Por algunos comentarios que leí entonces, me gustaría aclarar que fueron ellas las que nos buscaron. En Madryn vivimos seis meses con las ballenas en el golfo y mucha gente hace deportes náuticos, es casi inevitable que haya estos encuentros», dijo.

«Tengo la impresión de que ocurren muchas veces, pero el martes fue especial por el día sin viento, lo cristalino del agua… y el drone de Maxi para registrarlo. Por las dudas: no las buscamos, vinieron ellas, fue algo fortuito. Nosotras siempre vamos un rato con el mate a tener contacto con la naturaleza, a despejarnos, a charlar, es parte de nuestra hermosa rutina», agregó.

Analía en una de sus salidas a supear y Maxi Jonas con su cámara.

Tyrese Gibson (derecha) con Paul Walker en Rápidos y Furiosos 2 . Foto: Universal Studios.

«De hecho el domingo previo, en mi primera vez sobre una tabla de SUP, había muchísima gente y muchas ballenas, es algo frecuente acá. El martes, la diferencia fue el día, la claridad del agua y que estaba el genio de Maxi Jonas con un drone. ¿Hasta cuándo nos quedamos con ellas? Hasta las 11.30, teníamos que ir a buscar a los chicos al colegio., comentó.

«A la noche entraron a llegar los mensajes cuando Maxi publicó las fotos y el video. Cuando vi las imágenes, tomé conciencia de lo maravilloso que había sido», afirmó. Aunque parezca increíble, dos semanas después, en la quinta vez que salía a supear, una ballena empujó también con suavidad su tabla, esta vez con la trompa.

Dos ballenas francas australes a metros de la tabla de Analía.. Foto: Maxi Jonas.

«La ballena me miró un buen rato y después me tocó la tabla con la trompa. Yo no sé si era la misma o qué pasa conmigo…”, dijo entonces Analía aún sorprendida. “Es reloco, tal vez las atraiga el color de la tabla”, agregó con una sonrisa.

«O, lo más lógico, creo es que ellas están tan acostumbradas al contacto humano en este golfo maravilloso donde las cuidamos y respetamos, que no sienten temor y se acercan, creo debe ser la respuesta más coherente ya que me pasó dos veces de cinco salidas, es raro… no deja de sorprender y maravillarme», señaló.

"Creo que hice el video de ballenas más lindo de mi vida"

“Creo que hoy hice el mejor video con drone de ballenas de mi vida”. Ese fue el posteo de Maxi Jonas en su cuenta de Twitter hace un año, acompañó por esa increíble toma aérea de 54 segundos en la que se observa cómo el cetáceo juega con la tabla y Analía en las aguas de Puerto Madryn.

“Era una mañana increíble, sin viento, con muchos animales”, relató entonces Jonas, fotógrafo de Télam y un gran conocedor del comportamiento de las ballenas.

Maxi contó entonces que nunca vio situaciones de peligro para las personas. Destacó el comportamiento amigable de las ballenas y afirmó que una ley de la provincia de Chubut prohíbe el contacto con los animales. «Pero en este caso fue la ballena la que se acercó a la tabla para jugar”, dijo.

Ballenas a metros de la costa de Puerto Madryn. Foto: Maxi Jonas.

“La gente no se acerca a las ballenas –detalló- sino que las ballenas se acercan a curiosear, aunque nunca me imaginé que fuera a tocar la tabla de Analía justo en su cumpleaños, como me contó después ella», recordó.

Antes de ese video, Maxi ya jugaba en las ligas mayores de la fotografía de naturaleza, solo que muchos no lo sabían. Después de la publicación, son cada vez más quienes lo siguen y ya cuenta con su propio drone para seguir mostrándole al mundo la belleza de ese rincón de la Patagonia donde a cada paso una imagen lo impulsa al clic que después viajará por las redes.