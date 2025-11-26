¿El vuelo más extenso del planeta?: una aerolínea china fue habilitada para volar desde Buenos Aires a Shanghai

El Ministerio de Economía llegó a un acuerdo con una aerolínea china, a través de de la Subsecretaría de transporte Aéreo para concretar trayectos entre Buenos Aires con la República Popular China. La empresa programará vuelos de pasajeros regulares y no regulares, como también transporte de carga.

EL acuerdo se publicó bajo la disposición 42/2025 tras completarse los trámites y acuerdos entre el gobierno chino y la Subsecretaría de Transporte Aéreo. Los documentos presentados adjudicaron la designación de la empresa como transportadora de la autoridad aeronáutica del país asiático.

Se trata de la empresa aérea de transporte China Eastern Airlines Co., Ltd. La aerolínea asiática posee acuerdos en países de Oceanía, África, Europa y América. En Latinoamérica poseen acuerdos con Chile.

El trayecto designado todavía no se especificó. Según mencionaron desde la cartera económica, los servicios brindados serán de transporte de pasajeros y carga con salida en rutas chinas, posteriormente a puntos intermedios de Asia y Oceanía para terminar en Argentina y repetir el trayecto de regreso a China.

Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, el acuerdo «se fundamenta en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre el Gobierno argentino y el Gobierno chino, ratificado por la Ley 26.188, y en el Acta de Entendimiento vigente».

A su vez el Boletín notificó que los documentos presentados ante la autoridad argentina certificaron a la empresa china como transportadora bajo la autoridad aeronáutica de su país. También la aerolínea acreditó los recaudos legales y administrativos requeridos para poder brindar su servicio dentro del país. Resta conocer la posible fecha del inicio de actividades.

El gobierno autorizó acuerdos con aerolíneas extranjeras: se confirmó vínculos con China y España

El acuerdo entre el gobierno nacional con la empresa asiática no es la primera alianza con las empresas de transporte aéreo extranjero. El pasado jueves 20 de noviembre se confirmó los acuerdos entre el Gobierno de Javier Milei con una aerolínea española.

La decisión se tomó para fortalecer la competencia de compañías de transporte aéreas y de brindar nuevas opciones de traslado al continente europeo. Al igual que su competencia china, la aerolínea española brindará sus servicios regulares y no regulares para pasajeros y carga.

La empresa española es Plus Ultra líneas Aéreas, y ya trabaja en unión con Madrid hacia distintos destinos de Sudamérica. El inicio de actividades está programada para mayo de 2026.