Vuelos entre Brasil y Argentina: autorizan una nueva ruta directa a Florianópolis y crece la oferta para el verano 2026

El Gobierno, mediante la publicación del Boletín Oficial, confirmó la operación de una nueva ruta de conectividad entre Brasil y Argentina. La empresa aérea autorizada es Latam Brasil y tendrá vuelos directos a Florianópolis.

La medida se oficializó este martes con la publicación de la Disposición 41/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. La decisión habilita servicios regulares internacionales tanto de pasajeros como de cargas y representa un paso administrativo concreto dentro del esquema de flexibilización aerocomercial vigente.

Se confirmó que la nueva conexión se integra a la red actual de la compañía que ya mantiene operaciones activas en los tramos Buenos Aires (Aeroparque) – Porto Alegre y Córdoba – San Pablo.

Crece la oferta para el verano 2026

La incorporación de Latam a la ruta Buenos Aires – Florianópolis intensifica la competencia en unos de los corredores turísticos de más competencia en esta temporada de verano que se aproxima.

Florianópolis es uno de los destinos con más demanda y el ingreso de la nueva ruta modifica el tablero que hasta ahora se componía por:

Aerolíneas Argentinas q ue mantiene su posición histórica con salidas desde Aeroparque y Ezeiza, operadas bajo la gestión aeroportuaria de AA2000. Además, su oferta sumó conexiones directas desde el interior del país Córdoba y Rosario.

ue mantiene su posición histórica con salidas desde Aeroparque y Ezeiza, operadas bajo la gestión aeroportuaria de AA2000. Además, su oferta sumó conexiones directas desde el interior del país Córdoba y Rosario. GOL Linhas Aéreas: es el competidor directo más fuerte de origen brasileño.

es el competidor directo más fuerte de origen brasileño. Flybondi: l a aerolínea low cost argentina opera la ruta enfocándose en el segmento sensible a tarifas. También ofrece vuelos desde Buenos Aires y Córdoba.

a aerolínea low cost argentina opera la ruta enfocándose en el segmento sensible a tarifas. También ofrece vuelos desde Buenos Aires y Córdoba. JetSmart: Complementa la oferta con vuelos desde las terminales de Buenos Aires.

