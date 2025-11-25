Vuelos entre Brasil y Argentina: autorizan una nueva ruta directa a Florianópolis y crece la oferta para el verano 2026
El Gobierno confirmó la nueva ruta directa con la publicación del Boletín Oficial. La empresa aérea autorizada es Latam Brasil.
El Gobierno, mediante la publicación del Boletín Oficial, confirmó la operación de una nueva ruta de conectividad entre Brasil y Argentina. La empresa aérea autorizada es Latam Brasil y tendrá vuelos directos a Florianópolis.
La medida se oficializó este martes con la publicación de la Disposición 41/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. La decisión habilita servicios regulares internacionales tanto de pasajeros como de cargas y representa un paso administrativo concreto dentro del esquema de flexibilización aerocomercial vigente.
Se confirmó que la nueva conexión se integra a la red actual de la compañía que ya mantiene operaciones activas en los tramos Buenos Aires (Aeroparque) – Porto Alegre y Córdoba – San Pablo.
Crece la oferta para el verano 2026
La incorporación de Latam a la ruta Buenos Aires – Florianópolis intensifica la competencia en unos de los corredores turísticos de más competencia en esta temporada de verano que se aproxima.
Florianópolis es uno de los destinos con más demanda y el ingreso de la nueva ruta modifica el tablero que hasta ahora se componía por:
- Aerolíneas Argentinas que mantiene su posición histórica con salidas desde Aeroparque y Ezeiza, operadas bajo la gestión aeroportuaria de AA2000. Además, su oferta sumó conexiones directas desde el interior del país Córdoba y Rosario.
- GOL Linhas Aéreas: es el competidor directo más fuerte de origen brasileño.
- Flybondi: la aerolínea low cost argentina opera la ruta enfocándose en el segmento sensible a tarifas. También ofrece vuelos desde Buenos Aires y Córdoba.
- JetSmart: Complementa la oferta con vuelos desde las terminales de Buenos Aires.
Con información de Noticias Argentinas
