Una nueva aerolínea española podrá para volar desde Buenos Aires a Madrid: cómo se llama y qué precios tendrá

El Gobierno Nacional informó la autorización de una compañía española para conectar el país europeo con Argentina. Se trata de «Plus Ultra líneas Aéreas», la cual opera desde 2015 desde Madrid a distintos puntos de Latinoamérica, como Bogotá y Cartagena (Colombia), Caracas (Venezuela), Lima (Perú) y también con la capital Malabo (Guinea Ecuatorial – África).

La medida fue comunicada por el Boletín Oficial mediante la Disposición 40/2025, bajo la firma del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez.

La decisión se tomó para fortalecer la competencia de compañías de transporte aéreas y de brindar nuevas opciones de traslado al continente europeo. La empresa quedó habilitada a ofrecer sus servicios regulares y no regulares para pasajeros y carga a partir de 2026.

Las autoridades a cargo de la habilitación de la compañía española ratificaron la unión basándose en el Acuerdo de Servicios Aéreos bilateral de 1947. Tras presentarse la documentación administrativa y técnica exigida por la normativa vigente, se acreditó la presencia de la aerolínea para operar en territorio argentino, cumpliendo con los requisitos de reciprocidad entre ambas naciones.

La ruta establecida entre Madrid – Buenos Aires (Ezeiza) y viceversa constará con dos frecuencias semanales, estipuladas para el 23 de mayo y el 30 de junio de 2026, con la planificación de aumento a cuatro frecuencias semanales entre el 1 de julio y el 26 de septiembre de 2026.

Aerolínea española unirá Buenos Aires – Madrid: qué precios y opciones ofrece

La inauguración de los vuelos está previsto para salir dese España el 23 de Mayo de 2026 con destino a Ezeiza. La venta de itinerarios iniciados en territorio argentino todavía no está disponible. La compra de tickets únicamente está habilitado en Madrid.

«Plus Ultra líneas Aéreas» ofrece la Clase Turista Flash, con un valor de 534 euros. El servicio incluye equipaje de mano, accesorio personal, una pieza de equipaje en bodega, servicio de comidas y selección de asiento (sujeto a modificaciones).

La otra opción es la Cabina Business, con un valor de 1.229 euros. Este servicio amplía los beneficios a dos piezas de equipaje de mano, prioridad en facturación y embarque, y acceso a la sala VIP en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid.