En medio de la larga vigilia para retratar a las orcas, un animalito salvaje los sorprende en Península Valdés

Una de las cosas más lindas para Juan Carlos Lobos, es ver un animal salvaje en su estado natural y no entre rejas o colgado de un alambrado. Desde hace casi un mes, con sus compañeros, hacen la vigilia para ver y retratar las orcas mientras hacen varamientos intencionales. El domingo, después de un día largo en Península Valdés, volvía a casa sin la foto deseada de las orcas, pero un gato montés le regaló la posibilidad de su primer y único registro de un hermoso felino salvaje. Y como si fuera poco, ayer volvió a saludarlos.

Fotos: Juan Carlos Lobos. @juancarloslobos2008

Juan Carlos y sus amigos, desde que comenzó el mes de las orcas pasan de seis a ocho horas en la playa de Península Valdés a la espera de un ataque de las orcas a los lobos marinos. Un fenómeno único en el mundo que se da en esas costas y se llama varamiento intencional. “Por ahora, hubo actividad pero no muchos días”, dice.

El domingo, después de una tarde larga de vigilia, estaban en el mirador público de Punta Norte y el guarda fauna les avisó que había un gato montés en la restinga: el arrecife que queda al descubierto cuando baja la marea.

“Fuimos corriendo a buscar las cámaras porque nos estábamos yendo y cuando llegamos lo vimos que estaba como tomando agua de mar. Son difíciles de ver y de fotografiar, por eso es un momento único”, cuenta Juan con y comparte las imágenes del gato por la playa.

Fotos: Juan Carlos Lobos.

El gato caminó hasta el lugar en el que había un pingüino muerto. Pensaron que iría a comer carroña pero no. “En un momento comenzó a avanzar como hacia nosotros. Rarísimo porque son animales que no están acostumbrados al contacto humano. En esos lugares la gente no tiene acceso a la playa”, relató.

Juan Carlos trabaja como guía de turismo y en diez años, los debe haber cruzado unas cuatro veces, pero nunca los había fotografiado. “Éramos dos fotógrafos y dos guardafaunas. Sin querer quedó la imagen de frente, se ve como camina hacia nosotros”.

Los quedó mirando. Era un ejemplar cachorro y después escapó por un cañadón. Lo perdieron de vista y a los pocos minutos vieron otro. «Nos pareció un minuto, pero todo eso duró una hora”.

Ayer volvieron a la vigilia y otra vez los sorprendió: Estában esperando a las orcas y a las cinco, les avisaron que andaba el gato montés. «Creemos que es el mismo, andaba cerca de las gaviotas, intentó acechar pero no pasó nada. Hay muy poca gente, aparecen cuando no hay nadie y fue día ganado por más que no vimos a las orcas. Es el premio que nos da la temporada baja. Es un cachorro de gato montés confía en su camuflaje y se mueve como si nada por la playa».

Fotos: Juan Carlos Lobos.

“Para nosotros es muy importante verlo vivo. Es un felino muy perseguido, muchas veces lo vemos atropellado y muerto, colgado de algún alambrado, porque hay conflictos con los ganaderos, y ellos los cazan. No es tan fácil de atrapar», dijo Juan.

La vigilia para el varamiento intencional de orcas

Cada año, de marzo a mayo en Punta Norte se puede observar una de las conductas predatorias más espectaculares de la vida salvaje: el varamiento intencional de orcas.

En este momento, Juan Carlos comparte los días con dos guardafaunas, dos investigadores de la universidad de La Plata y unos tres fotógrafos, más aficionados y amantes de la naturaleza. Un puñado de unas siete personas que esperan todos los días que la naturaleza muestre su magia.

Las orcas convocan a visitantes de todo el mundo en Punta Norte, en la costa de Chubut. Fotero Patagónico.

Hay una confitería y se turnan para ir a comer. Van tres horas antes de la pleamar. La orca Mel fue por muchos años el más famoso, pero ya desapareció. Ahora hay otras de esa camada, más jóvenes, como Pao y Jaluel, pero una de las esperada es el grupo de Maga, que es muy enérgico.

“Esperamos a cualquiera, pero Mada que es la matriarca y viene con sus crías, trae show garantizado”, concluyó Juan Carlos Lobos.

Juan Carlos Lobos comparte su trabajo en las redes: Instagram: @juancarloslobos2008 y en Facebook: Juan Carlos Lobos