Probó el agua de las fumarolas del volcán Copahue y esto fue lo que pasó

Copahue es un lugar especial. Los que llegan allí cada año a disfrutar de las termas, o a experimentar un lugar distinto a todo, se llevan tatuado en la memoria a ese pueblo que al pie de un volcán activo ofrece recursos termales para la salud. Recordarán por siempre sus caminatas a lugares increíbles, los sabores más sorprendentes, cómo los que encontró Nico y olores. Sí, por supuesto que también se llevarán sus olores.

Nico, es un creador digital que aparece en las redes como @elrutaa. Con sus fotos y videos, propone un paseo por la Patagonia, por sus misterios y sus paisajes sin igual. Hace unos días, llegó a Copahue y antes de dejar la villa hizo un posteo que encendió una encuesta, sobre uno de los tantos recursos que genera el volcán Copahue.

“Conocían esta fumarola con su agua sabor a limón? Se encuentra en Copahue, provincia de Neuquén ¿Ustedes se animarían a probar? “, escribió Nico junto al video en el que muestra como carga agua en un termo para llevar.

De inmediato, sus seguidores comenzaron a comentar “Creo que no la probaría”, “¿A limón? ¿En serio? Conocí las fumarolas del volcán Galán y no me anime a probar el agua, al parecer es puro azufre no sé si se podía”. “Pero pará, ¿Qué tiene? ¡Ojo! a ver si es veneno”, “Nosotros lo vimos cuando fuimos la última vez! Es tal cual lo comenta ese video”, “Pero no es muy agradable el sabor». «Gran lugar de nuestra querida Argentina”, dicen los comentaristas algunos con alarma, otros con curiosidad.

Lo cierto es que Copahue, tiene reconocidos tratamientos de fangos , algas con vapores y hay muchos que se realizan con el agua que emerge directamente desde la tierra, luego de enriquecerse de minerales. Su principal característica es que por sus efectos químicos o físicos tienen un efecto positivo en la salud.

Lo importante es saber que son aguas especiales y deben estar siempre indicadas por un médico o utilizada bajo la supervisión de médicos termales.

Según Termas de Copahue, “El agua de limón se extrae de un manantial ubicado justo en la bajada de ingreso a Villa Termal de Copahue. Es un agua bebible que tiene efectos laxativos, recomendamos que esta agua se beba en dosis recomendados por los médicos del complejo termal”, dicen.

Es un agua que se usa para curas de bebidas y sus objetivos terapéuticos son:; tratar afecciones digestivas ya que es un buen estimulante de la motilidad intestinal por su alto contenido en sulfatos.

También se usa en programas hidropónicos gracias a que mejora la digestión de los pacientes, trata la litiasis biliar, dispepsias, ayuda a problemas de estreñimiento. Además se pueden tratar anemias ferropenias y enfermedades metabólicas tales como la hiperuricemia, hipercolesterolemias, diabetes.

Hasta cuándo ir a las termas de Copahue

Las termas de Copahue son las únicas en el mundo que reúnen en un mismo lugar una innumerable cantidad de recursos minerales naturales como aguas, fangos, vapores y algas. Al pie del volcán Copahue hacen una combinación perfecta para que sea un paraíso termal que cada temporada suma más turistas y estas son las últimas semanas para ir.

El 30 de abril el complejo termal de Copahue cerrará y la villa se despide hasta el año que viene de manera literal. Es que, está a 2 mil metros de altura, y en invierno la nieve cubre las construcciones, tanto cabañas como hoteles, negocios y el mismo complejo. Por eso, después del 30, comenzarán a preparar todo para pasar el invierno.

Vista de Copahue tapada por la nieve. Foto: Nico Canter