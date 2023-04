El mejor regalo de cumpleaños: ver a las orcas en Península Valdés con sus amigos

Las orcas convocan a visitantes de todo el mundo en Punta Norte, en la costa de Chubut. Fotero Patagónico.

Se conocieron en la playa Las Canteras en Puerto Madryn durante una de esas largas vigilias a la espera de las ballenas en busca de la mejor foto. Y desde entonces @fotero_patagonico, @roberlistro y @juancarloslobos2008 se hicieron inseparables. Ahora, para su cumpleaños, Juan Carlos quiso pasar el día viendo a las orcas en Península Valdés. Y Fotero y Roberto, claro, lo acompañaron. Difícil encontrar un mejor programa que coincidir con las orcas desde el Mirador de Punta Norte. Y tuvieron suerte: ahí estaba ellas, a metros de la orilla.

Los tres amigos rumbo a Península Valdés

Así lo relató Juan Carlos. «Me propuse pasar mi cumple como hace 4 años lo hago en Punta Norte, si las orcas aparecían o no era algo anecdótico, por suerte tengo a mis cumpas Roberto y Fotero que me acompañaron en esta misión. Nos conocimos en playa Las Canteras hace un par de años durante esas largas vigilias de ballenas bajo el intenso frío del invierno patagónico», cuenta.

Las orcas cerca de la orilla. Fotero Patagónico.

«Con ellos me di cuenta que lo mío no era una locura, que era alguien normal, que no era el único que salia a buscar registros solo por el placer de hacer fotos, gracias loquillos por estar en mi cumple y para colmo con orcas en Punta Norte»,

Así lo cuenta Luis Pereyra (Fotero Patagónico en las redes. «Siempre salimos a fotear juntos. Juan Carlos siempre va como guía, pero esta vez quería ir con amigos. Así que organizamos y salimos de Madryn a las 6 de la mañana. Llegamos allá entre los primeros y nos ubicamos para hacer la vigilia de las orcas», relata.

«He ido dos veces y las dos veces tuve la suerte de verlas. Estuvimos todo el día allá, hicimos fotos, videos y la pasamos muy bien. Las orcas son de movimientos rápidos, las ballenas te dan más tiempo para fotografiarlas. Me impresionó que todos las miraban en silencio, con las ballenas hay más bullicio. Es un espectáculo diferente, vale la pena», dice Fotero.