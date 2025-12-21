En tren, de noche, de Bariloche a la estepa: un viaje rumbo a “la otra Patagonia”

La estación de Bariloche, es la primera postal de un recorrido. (@byculinari).

La estación se ve distinta cuando cae la tarde en Bariloche. Los azulejos blancos y negros de la estación brillan bajo una luz amarilla, como si el tiempo se hubiera quedado a vivir ahí. Ariana Azul Pérez llega con su novio unos minutos antes de las siete, las nubes cubren el cielo y caen algunas gotas. Tiene 29 años, nació en Buenos Aires y hace siete que eligió el sur para quedarse. “Conocés la estepa”, le pregunta a sus seguidores y abre una puerta diferente, con una propuesta hacia otro lugar muy cerca de la ciudad.

Ariana es guía de turismo, trabajó en una empresa desde que llegó a la ciudad, pero hoy dejó todo y hace contenido en sus redes (@byculinari). Por eso, esta vez, sube al Tren Patagónico nocturno rumbo a la estepa, con esa mezcla de expectativa y curiosidad que solo aparece cuando uno siente que está por descubrir algo nuevo, incluso en un lugar que cree conocer.

El servicio turístico del Tren Patagónico, sale alrededor de las 7 de la tarde y regresa cerca de las 11:20 a la estación de Bariloche. El viaje es muy cómodo y dura aproximadamente una hora, por lo que resulta corto y agradable.

“El solo hecho de ir en tren ya es un planazo. Y de noche, más”, dice. Para ella es la segunda vez, pero para su novio es la primera. Hay emoción doble, la del regreso y la del debut. Cuando el tren arranca, Bariloche empieza a correrse hacia atrás y el paisaje cambia sin aviso. Se apagan los lagos, se retira el verde intenso y aparece la estepa, inmensa, silenciosa, casi intacta.

Los paisajes sorprenden durante una hora de viaje.

“Es como viajar en el tiempo”, resume Ariana. El guía que los acompaña les enseña sobre animales, plantas, historias. No es solo mirar por la ventanilla, es aprender a leer un territorio que casi nunca entra en las postales.

En la estación Perito Moreno, el tren se detiene y hace su maniobra lenta. Al bajar, hay vino caliente, chocolate, canapés. El aire es frío, pero no hostil. El atardecer cae sobre la estepa y el cielo se abre en colores que hasta parecen exagerados. Después, en la parrilla, el asado llega sin apuro, con ensaladas, con charlas largas y una alegría que se comparte.

El menú, siempre es una parrillada (empanadas, asado y cordero al asador, chorizos, morcilla, achuras) acompañada de ensaladas o papas fritas, pan, tortas fritas, y un postre. Además tienen opciones veganas, vegetarianas y apto celíacos.

“Se nota que es un lugar familiar, eso se siente”, dice Ariana. Más tarde, aparecen los músicos, también de Bariloche, y el clima cambia otra vez, hay extranjeros que se sorprenden, que miran alrededor como si no esperaran esto, que sonríen. “Se llevan una imagen muy distinta de la Patagonia. Acá hay una calidez que no siempre se muestra”, cuenta.

En la estación de Perito Moreno, Los Juncos, el tren se detiene.

La noche avanza y, cuando el tren emprende el regreso, muchos se duermen en los asientos calefaccionados. El viaje dura apenas una hora, pero deja la sensación de haber cruzado a otro mundo. Al llegar, la terminal está ahí nomás, el colectivo sigue pasando, la ciudad recibe sin complicaciones. También hay algunos taxis esperando, y para los que no contemplaron el traslado el guía ofrece hacerlo. Todo es simple, cómodo, cercano.

“Me parece una forma buenísima de acercarse a lugares como Pilcaniyeu, a la estepa. Son espacios rurales, con cabalgatas, costumbres e historias que quizás conocía solo la gente de acá, y que hoy empiezan a abrirse a quienes vienen de afuera”, dice Ariana, que hoy comparte Bariloche desde otro lugar, más íntimo.

El tren nocturno ofrece algo sutil, la posibilidad de correrse un poco del paisaje conocido y entender que la Patagonia no es solo lago y bosque. A veces, alcanza con subirse a un vagón al caer la tarde, comer y brindar con desconocidos, para pasarla bien.

Ariana comparte estas experiencias en sus redes: @byculinari.

Precios para hacer este paseo

Pasajeros residentes en Río Negro

Tarifa adultos: $ 122.700

Tarifa jubilados: $ 104.500

Tarifa menores 4 a 12 años: $ 91.000 pesos

Menores de 0 a 3 años sin cargo.

Pasajeros no residentes en Río Negro

Tarifa adultos: $ 137.500

Tarifa jubilados: $ 116.600

Tarifa menores de 4 a 12 años: $ 102.000

Menores de 0 a 3 años sin cargo.

Informes y reservas: comercial@trenpatagonicosa.com.ar, boleteriabariloche@trenpatagonicosa.com.ar. Teléfono: 0294-423172.

Salidas de Verano