Después de los tulipanes, Trevelin vuelve a estar en flor: el mar de peonías que pintan el valle

Las peonías despliegan una paleta de colores que va del blanco puro al rojo rubí.

Hay primaveras en la Patagonia no se viven con estruendo, sino con una elegancia silenciosa. En Trevelin, cuando termina la temporada de tulipanes, ese momento llega cuando las peonías comienzan a abrirse. Cada diciembre, el Valle Hermoso, Cwm Hyfryd, se convierte en un escenario casi onírico grandes flores de pétalos sedosos brotan entre verdes intensos y cielos amplios, como si la naturaleza decidiera tomarse su tiempo para mostrar lo mejor de sí.

Originarias de Asia, las peonías encontraron en este rincón cordillerano un clima ideal para desplegar toda su belleza. Blancas, rosadas, bordó, rojas profundas, se suceden unas a otras en un degradé hipnótico que invita a caminar despacio, a mirar de cerca, a dejarse envolver. Entre noviembre y diciembre alcanzan su esplendor máximo y confirman por qué son una de las flores de corte más valoradas del mundo: elegantes, de textura aterciopelada y sorprendente duración.

Taiyō Jardín Cordillerano, el corazón de la floración

A partir del 24 de noviembre, el Taiyō Jardín Cordillerano abrió sus puertas para recibir a quienes buscan algo más que una visita: una experiencia. Rodeado de montañas y a pocos kilómetros de la Ruta Provincial N° 34, cerca de la Portada Sur del Parque Nacional Los Alerces, el predio alberga más de 8.000 peonías de distintas variedades, Sara Bernhardt, Duchesse, Karl Rosenfield, Kansas, Gardenia, Shirley Temple y Dr. Fleming, que florecen cada primavera como un ritual esperado.

El cultivo Alertie ofrece una de las postales más impactantes de la temporada: un mar de peonías en plena floración.

El jardín se completa con más de 20 especies de árboles y plantas: magnolias, sequoias, ñires, avellanos, abedules, lirios y lilas aportan capas de verde y perfume, creando una atmósfera de serenidad que invita a quedarse.

Un mar rosado a la vera de la ruta: Alertie

Otro de los puntos imperdibles es el Cultivo de Peonías Alertie, ubicado sobre la Ruta 259, en el kilómetro 32,5, en la bajada de La Calera. Allí, 42 mil rizomas de la variedad Alertie transforman el campo en un océano rosado que parece no tener fin. Es uno de esos paisajes que obligan a detener el auto, respirar hondo y aceptar que hay bellezas que no necesitan explicación.

Eventos durante la temporada

Durante la temporada, los visitantes podrán disfrutar de experiencias que combinan arte, naturaleza y cultura, en un entorno que invita a conectar con los sentidos y con la belleza simple de lo natural. Las actividades se desarrollan en distintos momentos del día, ofreciendo opciones para todos los gustos:

Ceremonia del Té Una experiencia de calma y contemplación inspirada en la tradición oriental. Entre flores y montañas, la ceremonia invita a hacer una pausa, respirar profundo y disfrutar del presente, valorando cada gesto y cada aroma. Una vivencia única para quienes buscan reconectar con la naturaleza desde lo más simple.

Creación de Tapices Florales Con las peonías como protagonistas, los visitantes pueden participar en la confección de tapices artísticos realizados con flores recién cortadas. Guiados por artistas locales, los tapices se inspiran en la historia, los paisajes y las tradiciones del valle, transformando los pétalos en verdaderas obras de arte efímeras.

Tarde de Té “Tea & Haiku” Una propuesta delicada que combina el ritual del té con la poesía japonesa del haiku. Mientras se degusta una selección de blends patagónicos, los participantes son invitados a crear breves poemas inspirados en el paisaje, las flores y las emociones del momento. Una tarde para soltar la creatividad y dejar que la naturaleza hable.

Taller de Fotografía Para quienes disfrutan de capturar la belleza con la cámara, este taller ofrece herramientas y consejos prácticos para retratar las peonías en todo su esplendor. Luz natural, enfoque, composición y color son los ejes de una experiencia ideal para llevarse imágenes memorables —y un nuevo modo de mirar el entorno.

Los tapices florales, creados de manera colectiva, son uno de los momentos más emotivos de la Fiesta de las Peonías.

Experiencia de Astroturismo Al caer la tarde, el cielo del valle se convierte en escenario. Guiados por especialistas, los participantes podrán disfrutar de una observación astronómica bajo uno de los cielos más limpios de la Patagonia. Constelaciones, planetas y relatos del cosmos se entrelazan con el silencio del campo, cerrando el día con una vivencia mágica y contemplativa.

El valor de ingreso es de 15.000 pesos para el público general, 10.000 para residentes y jubilados, y gratuito para menores de 10 años. Con las montañas como telón de fondo y miles de flores en plena apertura, la temporada de peonías confirma que en Trevelin la primavera no solo se mira: se respira, se camina y se siente. Ver más https://trevelin.tur.ar/experiencias/cultivo-de-peonias/