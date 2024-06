Escapada soñada el finde larga al norte neuquino con clases de esquí y snowboard gratis

El instructor Mario Calfulen en una de las clases del invierno pasado en Andacollo, en el norte neuquino. Fotos: Martín Muñoz.

El fin de semana largo aparece un programón a la vista en el norte neuquino: a partir del viernes 21 de junio vas a poder ir al parque recreativo El Llano a 15 km de Andacollo, para aprender a esquiar o a hacer snowboard. En esa joya de la Patagonia, las aventuras y a diversión están garantizadas y por si faltara un detalle, el finde XXL las clases de los instructores de la Escuela de Esquí Algo Neuquén de la vecina Manzano Amargo están serán gratuitas y llevarán las tablas para los participantes. También habrá deslizadores, culipatines y puestos con tortas fritas, churros y chocolate caliente.

A esquiar este invierno en El Llano, a 15 km de Andacollo

Este año se repetirá la gran experiencia del invierno del 2023. Quienes asistan este finde largo podrán disfrutar de las clases y los esquíes y tablas de snowboard sin cargo.

El punto de partida de esta apasionante aventura es Mario Calfulen, fundador de la Escuela de Esquí. De 37 años y nacido en Junín de los Andes, aprendió a esquiar cuando fue soldado voluntario en la cordillera: el Ejército lo había enviado a aprender a Chapelco para poder cumplir con las misiones en la montaña. Luego fue instructor en el cerro de San Martín de los Andes y hace unos 11 años se radicó en Manzano Amargo, otra joya del norte de la provincia, donde se gana la vida como albañil.

Ahí se hizo amigo de Brian Muñoz, otro apasionado por las tablas y la nieve. A él le gustaba la de snowboard y Mario fue su maestro. No pasó mucho tiempo para que organizaran salidas juntos, que sumaran a otros amigos y amigas del norte de la provincia en esas travesías sobre nieve virgen. Hay que estar bien de piernas para subir y subir y a veces cansa, pero qué importa si el premio es tirarse en ese paraíso, hacer zig zag si lo permite el terreno para alargar la bajada, comentarla entre sonrisas abajo, tomar unos mates con tortas fritas, volver a subir.

La emoción de la primera clase en Andacollo

Mario aún recuerda el día del invierno pasado que llegó por primera vez con 15 equipos de esquí y cuatro de snowboard a El Llano, el parque de nieve sobre la ruta 43 a unos 15 km de Andacollo y unos 50 de Chos Malal. Era el mediodía del sábado 15 de julio, estaba frío pero soleado y casi 200 personas se habían acercado hasta esa picada de pendiente pronunciada y rodeada de pinos para dar sus primeros pasos sobre las tablas.

Uno de los nuevos esquiadores del norte neuquino, atendo al profe.

Mario estaba sorprendido y no olvidó ningún detalle. «Vieras la alegría de esos chicos, de los grandes también. ‘Esto lo veíamos por la tele y ahora lo podemos hacer profe’, me decían. O que para ellos hasta ahora la nieve era tirarse en culipatín en una bolsa de nylon o una cámara. Y uno se emociona con eso, con verlos aprender y esquiar o hacer snowboard. Había gente de Chos Malal, de Andacollo, de otros pueblos del norte. También había unos turistas de Rafaela. Aprendieron a esquiar acá, no lo podían creer«, cuenta.

Cómo llegar a Andacollo y Manzano Amargo

Si tomamos como referencia Neuquén capital, hay que ir por la ruta nacional 22 hasta Zapala, empalmar con la mítica ruta nacional 40 hasta Chos Malal (podés cargar combustible) y ahí tomar la espectacular ruta provincial 43 para llegar a Andacollo (también podés cargar combustible).

Para seguir a Manzano Amargo, resta pasar por Villa Nahueve y Las Ovejas, donde termina el asfalto. Aunque se pavimentarán los 11 km que siguen hasta el Mirador La Puntilla, de momento hay que seguir por el ripio y chequear el estado de las rutas en el parte diario de Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén o llamar al 0810-333-7882.

Unos 18 km más adelante, cuando la 43 dobla a la derecha hacia Varvarco, nace la también espectacular Ruta 54. Son 21 km más hasta Manzano Amargo.

Allí hay una nueva pista de esquí que pronto será habilitada y también estarán Mario y Brian para da clases.