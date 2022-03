El increíble norte neuquino, de secreto mejor guardado de la Patagonia a boom turístico

Durante mucho tiempo la belleza agreste del norte neuquino fue uno de los secretos mejor guardados de la Patagonia. Ya no. Pocos años atrás, no eran muchos los que se maravillaban con los ríos y arroyos de deshielo, las lagunas y sus truchas inolvidables, los cóndores que sobrevuelan imponentes, los arrieros que avanzan a caballo por las huellas y las rutas con sus chivas y ovejas en el largo viaje hacia las tierras de veranada en busca de las pasturas para sus animales. Tampoco con las fumarolas y los géiseres donde brotan a altas temperaturas las aguas termales al pie del volcán Domuyo, las cascadas a la vista o escondidas, los horizontes infinitos hasta que irrumpen los picos nevados, los caminos que llevan a la cordillera, con Chile del otro lado de las montañas y Mendoza hacia arriba del mapa.

La espectacular ruta 54 corre pegada al río Neuquén. Foto: Alejandro Carnevale

Todo cambió y este verano, por ejemplo, en Varvarco había turistas que dormían en autos porque ni encontraban lugar. Y en Huinganco, como en otros pueblos, hubo muchos días al 100% de ocupación y se escuchan voces y tonadas de otras regiones del país, muchas de grandes centros urbanos como Buenos Aires o Córdoba.

Lo mismo en Manzano Amargo, en Las Ovejas, en Andacollo o en Chos Malal, la orgullosa puerta de entrada a la zona a 400 km de la capital provincial, justo en la mitad de la mítica ruta 40.

Durante enero y febrero, se registraron 33.367 pernoctes y el movimiento turístico generó ingresos por 175 millones de pesos.

La confluencia de los ríos Neuquén y Varvarco. Foto: Alejandro Carnevale

El panorama en Cabañas Las Lilas, en Huinganco, ilustra lo que ocurre también con muchos otros hospedajes: están completos al menos hasta el 20 de marzo, en el invierno no pudieron cerrar como en otros años por la demanda sostenida, hay turistas todos los meses y en el verano fue un aluvión. “Y estamos todos así, no es que somos los únicos”, aclaran.

El cajón del Atreuco. Foto: Alejandro Carnevale.

En el circuito de los hermosos pueblos del norte neuquino, Huinganco está a 40 km de Las Ovejas, a 65 km de Manzano Amargo, a 60 km de Varvarco y a 25 km de Los Miches.

Cómo llegar al norte neuquino



Para llegar al norte, tomando como referencia la capital provincial, hay que ir por la ruta 22 hasta Zapala, empalmar con la ruta 40 hasta Chos Malal y ahí seguir por la ruta provincial 43. Pero si tomás la 54, que nace donde la 43 dobla a la derecha rumbo a Varvarco, vas a llegar a Manzano Amargo, donde hay un panorama parecido.

Géiseres al pie del volcán Domuyo. Foto: Alejandro Carnevale



Así lo cuenta Rubén “Chicho” Aravena, ex comisionado de Fomento, actual presidente de la Asociación de Fomento Rural y gran conocedor de la zona. “Vino muchísima gente, se notó en todo el norte. Y de otros lados, que no conocían”, describe. “Y eso que la ruta está mal. Vialidad la mantiene pero no aguanta nada. Le pasan la máquina y al estar tan seco hay mucho tránsito y se hacen serruchos, se amontona mucha piedra suelta”, agrega.



Si seguís por la 54 pasás por Pichi Neuquén y después te metés en la cordillera, entre montañas y puestos de arrieros. Como todo en el norte neuquino, no lo vas a olvidar.



El vuelo de un cóndor con el volcán Domuyo de fondo. Foto: Alejandro Carnevale

En Varvarco, Gastón Fuentes, a cargo de la Comisión de Fomento, también está impresionado. “En los últimos tres años se ha notado el crecimiento, pero especialmente en este último tiempo. Un ejemplo, el fin de semana pasado en el Carnaval. Los alojamientos, unas 110 plazas, todas ocupadas. Las hosterías llenas, el camping también, mucha gente en las vecinas localidades. Récords de ascensos al volcán Domuyo, trabajo para empresas locales de trekking, comercios, rotiserías. Tenemos paisajes increíbles y mucho por mejorar como los servicios y las rutas, pero la gente está llegando, nos está eligiendo como zona”, dice.

Cascada La Fragua, a 4 km de Manzano Amargo. Foto: Alejandro Carnevale



Desde Chos Malal, la subsecretaria de Turismo Marcela Manríquez señala: “Somos la puerta del norte y vemos que llegan turistas de todos lados, nacionales y del exterior. Esta temporada muchos buscaban alojarse en camping. En el municipal estuvimos desde octubre hasta ahora con las plazas completas. Muchos de los visitantes son viajeros que recorren la ruta 40. En algunos momentos, incluso, nos vimos desbordados”, agrega.



Destaca una ventaja comparativa que se suma a la de los paisajes: los precios. “En el norte son mucho más bajos que en otros destinos. Nos lo dicen los turistas que llegan. Si venís al norte deberías probar un chivito al asador. Tenemos buena gastronomía con precios muy accesibles”, dijo la subsecretaria.

En el camping municipal de Chos Malal, la noche sale $200 por persona, más $200 vehículo y $200 la carpa. En cuanto a la gastronomía por persona vas a pagar alrededor de $1000 por una comida completa.

Crianceros con sus chivas en la veranada. Foto: Alejandro Carnevale

Uno de los lugares muy concurridos en verano son las lagunas de Epulafquen a 40 kilómetros de Las Ovejas, que se pueden visitar hasta las 10 de la noche, no se puede acampar, pero es un lugar hermoso.

El Parque Provincial Tromen es ideal para los amantes de la naturaleza por sus más de 80 especies de aves y el gigante volcán Domuyo, que propone otra actividad para quienes lo visiten: las fumarolas y aguas termales curativas y relajantes.

Los Bolillos, a 19 km de Varvarco. Foto: Alejandro Carnevale

Camino al arroyo termal Aguas Calientes, podés observar las formaciones rocosas denominadas Los Bolillos, con aspecto de domos y agujas producto de la erosión del viento y la lluvia a 19 km de Varvarco. Los cajones del Atreuco y el Covunco también son otras dos escalas obligadas en el asombroso norte neuquino

Más turistas: los datos de cinco destinos relevados

Un informe del Ministerio de Turismo de Neuquén abordó el movimiento turístico de este verano en Varvarco, Andacollo, Chos Malal, Las Ovejas y Huiganco. Las concusiones:

* 75% de ocupación en habitaciones registrado durante enero y febrero, es decir 18% más que en la temporada 2020 y 30% más que en la temporada 2021, cuando se encontraban vigentes las restricciones por la pandemia.

* 100% de ocupación registrada durante algunos días.

* 33.367 pernoctes en enero y febrero. Respecto a las temporadas 2020 y 2021, incrementos del 33% y 242% respectivamente.

* $175 millones es el ingreso generado en concepto del consumo que realizó cada turista por día.

El espectacular cajón del Atreuco. Foto: Alejandro Carnevale.

* En los 9 eventos realizados durante los dos meses se promedió una ocupación del 70% en habitaciones con picos mayores al 90% durante algunos días. Estos fueron los eventos: “7mo encuentro del cantor y la mujer campesina”, “Andes profundo”, “Fiesta patronal de San Sebastián”, “Festival gastronómico con sabor a norte”, “Encuentro de cerveceros del norte neuquino”, “Fiesta provincial del Ñaco”, “Rally del viento a los andes”, “Trekking Cerro Corona” y “Carnaval del Norte”.



* Hay 58 establecimientos para alojar a los turistas: 50 alojamientos turísticos y 8 campamentos turísticos habilitados por el Ministerio de Turismo Provincial.

* 1.453 es la capacidad habilitada que posee el norte neuquino para albergar diariamente a los turistas: 821 plazas y una capacidad de 632 personas en campamentos habilitados por el Ministerio de Turismo Provincial.