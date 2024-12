Escapar de lo convencional: los 12 mejores destinos para 2025, según la guía de viajes de Forbes

El calendario turístico de 2025 promete ser un año lleno de grandes eventos y nuevas aperturas, pero una tendencia clave que Forbes Travel Guide destaca es la preferencia de los viajeros por destinos más remotos y escapadas centradas en el bienestar. Estos lugares buscan ofrecer experiencias únicas, que conecten al visitante con la naturaleza y favorezcan su bienestar personal. Desde las tranquilas playas de las Maldivas hasta la vibrante cultura de Bután, cada destino se presenta como una oportunidad para escapar de lo convencional y vivir algo verdaderamente transformador.

Ya sea que tu motivación para viajar sea disfrutar de eventos como el Super Bowl LIX en Nueva Orleans o celebrar el 750º aniversario de Ámsterdam, la lista de Forbes Travel Guide para 2025 tiene opciones para todos. Es hora de comenzar a planificar la aventura de tu vida y explorar estos destinos inolvidables.

Los 12 mejores destinos para este 2025, según Forbes

1) Nueva Orleans

Hotel Four Seasons de Nueva Orleands.



A medida que la ciudad se prepara para albergar el Super Bowl LIX en febrero, el Superdome (que celebra su 50º aniversario en 2025) fue renovado, Caesars New Orleans (una inversión de US$ 435 millones transformó el antiguo complejo de casinos Harrah’s e incorporó un restaurante y hotel Nobu) y un nuevo Four Seasons (un refugio contemporáneo con restaurantes destacados) abrieron sus puertas justo enfrente hace unos años. Además, el histórico Hotel Monteleone, ubicado en el corazón del French Quarter, fue recientemente renovado, y The Ritz-Carlton, New Orleans celebrará su 25º aniversario.

Después del partido, quedate para disfrutar de la rica escena gastronómica. Si bien los clásicos como Commander’s Palace y Antoine’s siguen siendo favoritos, nuevas propuestas como Acamaya (mariscos mexicanos), Dakar NOLA (cocina senegalesa-creole) y 34 Restaurant and Bar (la oda de Emeril Lagasse y su hijo E.J. a sus raíces portuguesas) aportan aún más sabor a una de las principales ciudades culinarias del país.

2) Bután

Este pequeño país del sur de Asia, un poco más grande que Maryland, está logrando grandes avances en bienestar y conservación. El pequeño reino, ubicado en el Himalaya oriental, prioriza la felicidad interna bruta por sobre el producto bruto interno como política de gobierno. Es el primer país carbono negativo del mundo, su constitución exige un mínimo del 60% de cobertura forestal y actualmente está construyendo una «órbita de la atención plena».

Por eso, Bután es el lugar ideal para los viajeros eco-conscientes que buscan explorar maravillas naturales de montañas y una vibrante cultura. Por ejemplo, &Beyond Punakha River Lodge abrió en 2023 con tiendas de lujo; aventuras de senderismo, ciclismo y rafting; y excursiones a sitios sagrados como Khamsum Yulley Namgyal Chorten.

3) Mónaco

En Mónaco se podrá ver la F1. Destinos del 2025, según Forbes.

Si bien Mónaco es conocido por su glamoroso casino y el emocionante Grand Prix, el segundo país más pequeño del mundo (después del Vaticano) ofrece otras razones para visitarlo. Es sede de uno de los acuarios más antiguos del mundo, un festival anual de jazz y una exclusiva escena playera. El principado también es un destino culinario con restaurantes de chefs legendarios, como Le Louis XV de Alain Ducasse y Pavyllon Monte-Carlo de Yannick Alléno. Uno de los lugares más concurridos es el recién inaugurado Amazónico, cuyo rooftop ofrece vistas al casino.

Si querés asistir a la prestigiosa carrera de F1, hacelo a bordo del Explora II: el lujoso barco se acoplará a menos de 150 metros del circuito.

4) Riviera de Atenas, Grecia

La Riviera de Atenas es una opción paradisiaca para vacacionar.

El turismo explotó en las islas griegas, donde multitudes visitan tanto los sitios más conocidos (Santorini y Mykonos) como los menos explorados (Naxos e Ios). La próxima gran joya de playa griega se encuentra a solo 16 kilómetros al sur de Atenas. En su auge en la década de 1950, la Riviera de Atenas atrajo a nombres ilustres como Frank Sinatra y Jackie Onassis a sus famosos clubes de playa y costas soleadas.

Hoy, la región está lista para resurgir entre una nueva generación con propiedades lujosas como el Four Seasons Astir Palace Hotel Athens y One&Only Aesthesis, que ofrece bungalows y tres piscinas.

5) Asheville, Carolina del Norte

Pese a que el huracán Helene haya causado daños hace tan solo unos meses la ciudad sigue recibiendo turistas.

El huracán Helene golpeó Carolina del Norte en septiembre, causando daños por al menos US$ 53 mil millones. La recuperación llevará años, pero el turismo puede ayudar.

Gran parte del centro de Asheville está operativa, incluidas tiendas, restaurantes y galerías. Los turistas también pueden disfrutar de las abundantes cervecerías de la ciudad, como Highland Brewing Company y Archetype Brewing. La atracción más famosa de Asheville, la finca Biltmore, y su lujoso hotel están abiertos al público. Aquellas personas que quieran explorar la pintoresca naturaleza del Blue Ridge Parkway deberán verificar el acceso debido a que se restauró parcialmente.

6) Ámsterdam

La ciudad de Ámsterdam cuenta con una cultura única.

Cuando la capital de los Países Bajos cumpla 750 años el 27 de octubre, comenzará un año repleto de celebraciones, festivales y exposiciones artísticas. Uno de los eventos más grandes es Sail en agosto, cuando cientos de barcos van a navegar hacia el centro de la ciudad para actividades marítimas.

En junio, se celebrará un desfile de 15 kilómetros por la carretera A10 con música, danza y teatro. Además, Rosewood abrirá su primer hotel en el histórico Palacio de Justicia sobre el Prinsengracht, y Mandarin Oriental renovará el Conservatorium Hotel en el barrio de los museos.

7) Longboat Key, Florida

Destinos del 2025 según Forbes. Longboat Key es el lugar ideal para quienes buscan un destino paradisiaco.



Este islote costero cerca de Sarasota ofrece 19 kilómetros de playas de arena blanca y aguas turquesas. La reciente inauguración del St. Regis Longboat Key Resort puso al destino en el mapa, siendo el mayor desarrollo en 50 años.

El hotel ofrece restaurantes, un spa de 1.800 metros cuadrados y una laguna para buceadores con 40 mantarrayas y 2.800 peces locales.

8) Marruecos

A medida que Marruecos se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2030, la nación del norte de África está viviendo un auge en la industria hotelera.

El opulento Royal Mansour Marrakech se expandió y sumó propiedades en Casablanca y Tamuda Bay en 2024. Otros hoteles recientes incluyen The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam, Four Seasons Hotel Rabat en Kasr Al Bahr, Park Hyatt Marrakech y The St. Regis La Bahia Blanca Resort, Tamuda Bay. En 2025, llegarán más propiedades de lujo como Waldorf Astoria en Rabat y un hotel de LXR Hotels & Resorts en Casablanca.

9) Santa Mónica, California

Esta ciudad costera del sur de California está viviendo su momento de esplendor. Si bien Santa Mónica es conocida por su muelle y la famosa rueda de la fortuna (la primera del mundo alimentada por energía solar), en su 150º aniversario en 2025 está atravesando un renacimiento.

El lujoso Regent Santa Monica Beach debutó recientemente con el restaurante egipcio-mediterráneo Orla del chef Michael Mina y el primer spa de Guerlain en la costa oeste. El nuevo Sandbourne Santa Monica, Autograph Collection ofrece diseño chic del arquitecto Gulla Jónsdóttir y clases gratuitas de cerámica. Además, el centro de la ciudad cuenta ahora con su primera sala de catas, AJA Vineyards, con una bodega a lo largo de la costa de Malibú.

10) Sumba, Indonesia

La búsqueda del bienestar continúa siendo una fuerte motivación para viajar. Según el Global Wellness Institute, el turismo de bienestar crece un 16,6% anualmente. Un lugar ideal para encontrarlo es Sumba, una isla de indonesia a 50 minutos en avión de Bali, pero que se siente a un mundo de distancia por sus paisajes vírgenes y ausencia de multitudes.

El NIHI Sumba utiliza como telón de fondo las sabanas, colinas de piedra caliza, arrozales y selva para su nuevo programa Wild Wellness, que conecta a los huéspedes con la naturaleza circundante. El hotel boutique también ofrece terapia equina con su manada de caballos, que nadan junto a los huéspedes en el océano, y el Spa Safari, que incluye caminatas hacia un mirador en el acantilado donde se realizan tratamientos indulgentes con vistas al agua.

11) Maldivas

Un archipiélago de 1.192 islas coralinas en el Océano Índico, las Maldivas representan el sueño de una escapada paradisíaca. En 2025, el aeropuerto Velana International en Malé completará una renovación necesaria, facilitando el acceso.

Maldivas también es un punto caliente del turismo de bienestar. El Joali Being lidera con programas transformadores, mientras Velaa Private Island abrió su Velaa Wellbeing Village con centros de ayurveda y yoga.

12) Brisbane, Australia

La tercera ciudad más grande de Australia cumple todos los requisitos para los viajeros que buscan una combinación de cultura y gastronomía. Sin embargo, Brisbane también se destaca como la capital deportiva del país y será sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032.

Además de disfrutar de partidos de rugby y críquet, el clima subtropical y la belleza natural de Brisbane la convierten en un lugar ideal para aventuras al aire libre. Mira el horizonte de la ciudad mientras navegas en kayak por el río Brisbane, caminas en el parque nacional D’Aguilar o mientras practicas rappel en los acantilados de Kangaroo Point, formados hace 20 millones de años.

*Con información de Forbes US.