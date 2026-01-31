¡Confirmado! La Fiesta de la Manzana 2026 ya tiene cronograma de artistas regionales y locales: fechas y escenarios

Confirmaron a la grilla de artistas regionales y locales. Foto: Fiesta de la Manzana

Faltan poco para que se celebre la Fiesta de la Manzana 2026 y desde el municipio de Roca confirmaron oficialmente a los artistas, regionales y locales, que se sumarán al segundo evento más esperado del Alto Valle.

Fiesta de la Manzana 2026: grilla completa de artistas regionales y locales

La Fiesta de la Manzana 2026 que se celebrará desde el 20 al 22 de febrero contará con un total de tres escenarios que estarán distribuidos en distintas partes del predio: el Mayor «Carlos Soria», el regional «Nuestros Artistas», y el de la Producción + Infancias.

En el escenario Mayor se presentarán los artistas nacionales que fueron confirmados previamente: Neo Pistea e Ysy A el viernes 20; Emanero y Damas Gratis el sábado 21; y Cazzu y Lali el domingo 22. Pero a ellos se sumarán cinco músicos regionales.

De acuerdo a esto, la grilla para los tres escenarios por día, se compone de la siguiente manera:

Escenario MAYOR «CARLOS SORIA»

Viernes 20:

– Kala Rivero (trap)

– La Estafa Dub (rock);

– Neo Pistea

– Ysy A.

Sábado 21:

– Álamo Plateado (cumbia colombiana)

– Piel de León (cumbia Santafesina)

– Emanero

– Damas Gratis.

Domingo 22:

– La Forma del Aire (rock/pop)

– Cazzu

– Lali

Escenario REGIONAL “NUESTROS ARTISTAS”

Viernes 20:

Latido de mujeres (Danza Folklórica)

Alter Ego (Rock)

Terrafonía (Folklore Solista)

La Sacha Sonkoy (Guaracha)

Parranderos (Chamamé)

Tu Mambo (Cuarteto)



Sábado 21:

Simbiosis en movimiento – Danza IUPA

Tango Austral – Tango/Piazzola

Tralihue – Malambo Fantasía

Linaje – Folklore Tradicional

Peñeros – Folklore

Disfruto – Cuarteto



Domingo 22:

Delta Crew – Danza Urbana

Por Demás – Rock

Leandro Rodríguez – Tango

Miguelito de la Gente – Chamamé

La Drim – Reggae/Ska

Kantores de Tierra Adentro – Folklore Tradicional