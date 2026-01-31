¡Confirmado! La Fiesta de la Manzana 2026 ya tiene cronograma de artistas regionales y locales: fechas y escenarios
El municipio de Roca confirmó la grilla completa de los artistas que se sumarán para complementar las tres noches de la Fiesta de la Manzana 2026 en la que tocarán Lali Espósito, Emanero y Neo Pistea, entre otros.
Faltan poco para que se celebre la Fiesta de la Manzana 2026 y desde el municipio de Roca confirmaron oficialmente a los artistas, regionales y locales, que se sumarán al segundo evento más esperado del Alto Valle.
Fiesta de la Manzana 2026: grilla completa de artistas regionales y locales
La Fiesta de la Manzana 2026 que se celebrará desde el 20 al 22 de febrero contará con un total de tres escenarios que estarán distribuidos en distintas partes del predio: el Mayor «Carlos Soria», el regional «Nuestros Artistas», y el de la Producción + Infancias.
En el escenario Mayor se presentarán los artistas nacionales que fueron confirmados previamente: Neo Pistea e Ysy A el viernes 20; Emanero y Damas Gratis el sábado 21; y Cazzu y Lali el domingo 22. Pero a ellos se sumarán cinco músicos regionales.
De acuerdo a esto, la grilla para los tres escenarios por día, se compone de la siguiente manera:
- Escenario MAYOR «CARLOS SORIA»
Viernes 20:
– Kala Rivero (trap)
– La Estafa Dub (rock);
– Neo Pistea
– Ysy A.
Sábado 21:
– Álamo Plateado (cumbia colombiana)
– Piel de León (cumbia Santafesina)
– Emanero
– Damas Gratis.
Domingo 22:
– La Forma del Aire (rock/pop)
– Cazzu
– Lali
- Escenario REGIONAL “NUESTROS ARTISTAS”
Viernes 20:
Latido de mujeres (Danza Folklórica)
Alter Ego (Rock)
Terrafonía (Folklore Solista)
La Sacha Sonkoy (Guaracha)
Parranderos (Chamamé)
Tu Mambo (Cuarteto)
Sábado 21:
Simbiosis en movimiento – Danza IUPA
Tango Austral – Tango/Piazzola
Tralihue – Malambo Fantasía
Linaje – Folklore Tradicional
Peñeros – Folklore
Disfruto – Cuarteto
Domingo 22:
Delta Crew – Danza Urbana
Por Demás – Rock
Leandro Rodríguez – Tango
Miguelito de la Gente – Chamamé
La Drim – Reggae/Ska
Kantores de Tierra Adentro – Folklore Tradicional
- Escenario de Producción + Infancias.
-Viernes 20
Bendición de los Frutos
Reconocimiento a Palistas Roquenses
-Sábado 21
Rober y la Máquina de hacer canciones
Concurso de Embaladores
-Domingo 22
Teatro Alpargata
Concurso de Embaladores
Final y Premiación
