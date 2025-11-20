Fin de semana largo con un 2% más de vuelos: Aerolíneas Argentinas transportará 180.00 pasajeros

Aerolíneas Argentinas transportará 180.000 pasajeros durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, cifra que representa un incremento del 2% respecto del mismo período de 2024.

El movimiento alcanzará su pico entre el jueves por la tarde y el viernes por la mañana y se extenderá hasta el lunes con el regreso de los viajeros, según informaron desde la empresa a Noticias Argentinas.

El nivel de demanda permitirá alcanzar un factor de ocupación del 91%, es decir, 5 puntos más que en el año pasado.

“Estos números demuestran que la compañía registra un desempeño especialmente sólido en el mercado doméstico, con altos índices de ocupación en los principales destinos turísticos”, indicaron desde Aerolíneas mediante un comunicado

Aerolíneas Argentinas con un aumento del 2% en vuelos: las rutas más elegidas

Detallaron que las 15 rutas más voladas son:

Buenos Aires–Bariloche

Buenos Aires–Ushuaia

Buenos Aires–El Calafate

Buenos Aires–Iguazú

Buenos Aires–Mendoza

Buenos Aires–Córdoba

Buenos Aires–Salta

Buenos Aires–Neuquén

Buenos Aires–Comodoro Rivadavia

Buenos Aires–Tucumán

Buenos Aires–Trelew

El Calafate–Ushuaia

Buenos Aires–Mar del Plata

Buenos Aires–Bahía Blanca

Buenos Aires–Jujuy

Estas rutas concentran casi el 60% del total de pasajeros transportados durante este fin de semana largo.

“Aerolíneas Argentinas continúa consolidando su rol como principal operador aéreo del país, impulsando el turismo y fortaleciendo la conectividad entre las distintas regiones de la Argentina. Tras el último fin de semana extra largo del año, la compañía apuesta por una temporada de verano exitosa con una oferta ampliada a los principales destinos turísticos nacionales e internacionales”, sostuvo el comunicado.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas.