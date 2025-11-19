Verano 2026 en el Sur de Chile: playas del Pacífico, lagos, volcanes y ciudades llenas de encanto

Pucón es el balneario lacustre más importante de Chile y uno de los destinos preferidos por turistas de toda la región.

Cuando la primavera empieza a despedirse, Chile entra en su mejor ritmo: días largos, playas llenas, lagos espejados y ciudades que combinan naturaleza, gastronomía y cultura en una misma postal. Para 2026, los destinos del sur se preparan para recibir una nueva ola de turistas argentinos, especialmente rionegrinos y neuquinos, que cada año cruzan en busca de precios accesibles, buen clima y paisajes que enamoran sin esfuerzo.

Según datos de agencias turísticas, los precios se mantienen similares a los del año pasado, en un contexto de inflación anual de apenas 3,4% en Chile. Esto hace que el gasto final para los visitantes argentinos dependa más de la variación del tipo de cambio local que de la suba de precios interna.

Y también surge el dato que muchos buscan antes de viajar: la diferencia de precios favorece las compras, sobre todo en ropa, calzado, electrónica y neumáticos, con variedad y disponibilidad que superan a la oferta local.

De Pucón a Chiloé, pasando por Valdivia, Osorno y las playas del Pacífico, este es el recorrido completo para un verano 2026 en modo vacaciones.

Pucón: verano a los pies del volcán Villarrica

Encantadora, vibrante, siempre activa. Pucón es el balneario lacustre más importante de Chile y uno de los destinos preferidos por turistas de toda la región. Las playas de arena negra sobre el lago Villarrica conviven con rutas de trekking, centros termales y la postal permanente del volcán.

Entre los imperdibles, los Ojos de Caburgua, a 14 kilómetros, se llevan todas las miradas: pozos naturales de agua azul que cambian de tono según la luz. También las Termas Geométricas, enclavadas entre paredes rojas y helechos en una quebrada del Parque Nacional Villarrica.

Con agencias que ofrecen excursiones a volcanes, kayak, rafting y senderos de montaña, Pucón se vuelve una base ideal para quienes buscan naturaleza con movimiento.

Valdivia: la “Perla del Sur” entre ríos y canales

A 150 kilómetros de Pucón aparece Valdivia, ciudad universitaria, húmeda, verde y cruzada por cuatro ríos: Valdivia, Calle Calle, Cau Cau y Cruces. Tan ancho es el río Valdivia que, desde la costanera, cuesta distinguir dónde termina el agua dulce y dónde empieza el mar.

La gastronomía es otro de sus fuertes: los ostiones y el chupe de jaiva del puerto son un clásico entre los viajeros. Valdivia también guarda un pasado colonial que sobrevive en fortificaciones y castillos, y es famosa por sus microcervecerías y festivales artesanales que atraen cada verano a miles de visitantes.

Región de los Lagos: volcanes, arquitectura alemana y tradiciones mapuche

Es el corazón turístico del sur chileno, y uno de los lugares más visitados por los argentinos. Aquí están los volcanes Osorno y Calbuco, los bosques verdes que caen sobre lagos enormes y las ciudades que mezclan herencia alemana con cultura local.

Puerto Varas, a orillas del lago Llanquihue, se presenta como la alternativa tranquila a Puerto Montt: gastronomía exquisita, casino, vida nocturna y una costanera que mira al Osorno. No por nada la llaman “la ciudad de las rosas”.

Frutillar, con sus playas de arena negra y su arquitectura de madera, es famosa por el Teatro del Lago, uno de los centros culturales más importantes del país, y por el Museo Colonial Alemán, que muestra la historia de los primeros inmigrantes.

Un refugio cálido y acogedor a orillas del lago Llanquihue, en la encantadora Puerto Varas

Osorno, aunque no destaca por su ciudad, tiene una costa que cada verano gana protagonismo: desde Pucatrihue, playa de tres kilómetros con desembocadura de ríos hasta Maicolpué, de aguas claras y paisaje que combina bosques y mar. Bahía Mansa, con sus arenas blancas y aguas turquesa, completa la trilogía favorita de los veraneantes argentinos.

Y para quienes buscan algo realmente único, Caleta Cóndor es una joya escondida entre cerros y selva valdiviana, a la que solo se llega por mar. Un paraíso de aguas turquesa donde viven apenas 30 familias.

Chiloé: un archipiélago entre mitos y leyendas

Chiloé tiene una identidad tan marcada que para muchos es un viaje dentro del viaje. Iglesias de madera, palafitos de colores, mercados costeros y una gastronomía que mezcla tradición mapuche y cocina chilena.

Pero también está el territorio mágico, el de los personajes que desde chicos escuchan los chilotes: el Trauco, la figura mítica que habita los bosques; o el Caleuche, el barco fantasma que navega envuelto en niebla. Las narraciones conviven con la vida cotidiana y terminan de dar forma a ese espíritu único de la isla.

Para llegar hay que cruzar el canal de Chacao, un viaje embarcado de 30 minutos con transbordadores que funcionan desde las 7 hasta las 23.30, cada 15 minutos.

Puerto Montt: el inicio de la Carretera Austral

Ciudad portuaria, extensa y activa, Puerto Montt es el punto de partida de la mítica Carretera Austral. Sus playas, Pelluco, Puntilla Tenglo, Pelluhuin y Chinquihue, convocan a quienes buscan mar, descanso y gastronomía costera.

Con museos, iglesias históricas y una infraestructura turística en crecimiento, es una puerta de entrada ideal para explorar el sur profundo de Chile.

Verano 2026: naturaleza, buen clima y precios competitivos

El sur de Chile vuelve a perfilarse como uno de los destinos estrella para los argentinos. Las playas del Pacífico, los lagos entre volcanes, la magia de Chiloé y ciudades llenas de cultura y buena gastronomía componen un circuito variado, accesible y cercano.

Un viaje que siempre empieza igual: cruzar la cordillera. Pero del otro lado espera un verano que se vive con intensidad y que, año tras año, vuelve a enamorar.