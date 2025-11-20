Una calle de Argentina es tendencia mundial: figura entre las 30 más «cool» del planeta
El ranking fue realizado por el medio digital Time Out. Entre las más populares, figura una calle argentina ubicada en Buenos Aires, ¿sabes cuál es?.
La revista digital Time Out creó un ranking donde se eligió a una calle de Argentina como una de las más «cool» a nivel mundial. Se trata de un reconocido pasaje ubicado en barrio porteño de San Telmo que causa furor entre turistas y residentes.
El camino que fue elegido como el más top del mundo es la calle Defensa. Según lo compartido por la revista Time Out, se posicionó en el puesto número 24.
El ranking tuvo en cuenta la oferta gastronómica, los bares, la cultura, las opciones de diversión y el sentimiento de comunidad.
La famosa calle es angosta, aún está empedrada y se extiende desde la plaza de Mayo hasta Parque Lezama. Además está repleta de ofertas que cautivan tanto a turistas como a los mismos argentinos.
Durante los fines de semana, el camino se convierte en peatonal en casi toda su extensión y en sus cuadras se distribuyen los puestos de la Feria de San Telmo, un mercado popular de antigüedades y artesanías que se extiende desde la plaza Dorrego hasta la Plaza de Mayo.
Qué lugares y edificios emblemáticos se puede encontrar en la calle más cool de Argentina
La calle Defensa está repleta de sitios de interés histórico y cultural, entre ellos se descata:
- Mercado de San Telmo (Defensa 963): un monumento histórico nacional que funciona desde 1897. En su interior conviven puestos de frutas y verduras con tiendas de antigüedades, y una gran variedad de opciones gastronómicas.
- Plaza Dorrego: ubicada en la intersección de Defensa y Humberto 1º. Es la segunda plaza más antigua de Buenos Aires y es el punto central de la feria de antigüedades. Está rodeada de cafés y bares históricos.
- Pasaje Defensa (Defensa 1181): es una casona del siglo XIX restaurada que perteneció a la familia Ezeiza y que hoy funciona como una hermosa galería comercial con tiendas de diseño, moda vintage y anticuarios.
- Galería Solar de French (Defensa 1066): es famosa por su llamativo techo de paraguas de colores, un lugar muy popular para tomar fotografías.
- El Zanjón de Granados: es un sitio arqueológico que revela túneles y restos subterráneos de la historia de Buenos Aires (ubicado muy cerca, en la calle paralela Chile, pero forma parte del circuito histórico de la zona).
- Basílica de San Francisco y Convento de Santo Domingo (en el tramo más cercano a Plaza de Mayo).
