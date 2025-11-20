Una calle de Argentina es tendencia mundial: figura entre las 30 más «cool» del planeta

La revista digital Time Out creó un ranking donde se eligió a una calle de Argentina como una de las más «cool» a nivel mundial. Se trata de un reconocido pasaje ubicado en barrio porteño de San Telmo que causa furor entre turistas y residentes.

El camino que fue elegido como el más top del mundo es la calle Defensa. Según lo compartido por la revista Time Out, se posicionó en el puesto número 24.

El ranking tuvo en cuenta la oferta gastronómica, los bares, la cultura, las opciones de diversión y el sentimiento de comunidad.

La famosa calle es angosta, aún está empedrada y se extiende desde la plaza de Mayo hasta Parque Lezama. Además está repleta de ofertas que cautivan tanto a turistas como a los mismos argentinos.

Durante los fines de semana, el camino se convierte en peatonal en casi toda su extensión y en sus cuadras se distribuyen los puestos de la Feria de San Telmo, un mercado popular de antigüedades y artesanías que se extiende desde la plaza Dorrego hasta la Plaza de Mayo.

San Telmo. Foto: Social Life Project

Qué lugares y edificios emblemáticos se puede encontrar en la calle más cool de Argentina

La calle Defensa está repleta de sitios de interés histórico y cultural, entre ellos se descata: