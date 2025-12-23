La China Suárez en la Patagonia: los increíbles paisajes de Neuquén donde se filmó «La Hija de Fuego»

La Hija de Fuego ya está disponible en Disney+

Si ya empezaste a ver «La Hija de Fuego» (la producción que conocimos durante el rodaje como La Bastarda), seguro te preguntaste dónde quedan esos paisajes imponentes. La serie protagonizada por la China Suárez ya está disponible y es, además de un thriller atrapante, una carta de amor a la cordillera neuquina.

El rodaje revolucionó el sur provincial y hoy esos escenarios son los grandes protagonistas de la trama. Si planeas viajar a la cordillera este verano, acá tenés la guía para visitar los sets reales.

San Martín de los Andes: el corazón del rodaje de «La Hija de Fuego»

La ciudad y sus alrededores fueron el escenario principal de las escenas de exteriores más impactantes:

Lago Lolog: Sus playas y el azul profundo del agua son inconfundibles en las tomas panorámicas. Fue uno de los puntos favoritos de la China durante su estadía.

Costanera del Lácar: vas a reconocer la zona de la calle Juez del Valle en las escenas urbanas, donde la arquitectura de madera y piedra de San Martín le da ese toque patagónico auténtico.

Cerro Chapelco: los bosques de lengas nevados que se ven en la serie pertenecen a las laderas del centro de esquí.

Villa La Angostura: elegancia y mística

La producción también se trasladó a «la Villa» para capturar rincones exclusivos:

Residencia El Messidor: este castillo de estilo francés frente al Nahuel Huapi es una de las locaciones más espectaculares de la serie.

Puerto Manzano: sus bahías y casas pintorescas sirvieron de marco para las escenas más íntimas y hogareñas de la historia.

Cómo ver la serie «La Hija de Fuego» de la China Suarez

«La Hija de Fuego» se encuentra disponible completa en la plataforma Disney+. Son capítulos cortos, ideales para maratonear y, de paso, anotar los lugares que querés conocer en tus próximas vacaciones.

El rodaje no solo dejó imágenes increíbles, sino también el recuerdo de cientos de neuquinos que participaron como extras y que hoy se ven en la pantalla junto a las figuras nacionales.