Julia Calvo reveló cómo fue trabajar con Wanda Nara pese a su amistad con la China Suárez

La reciente eliminación de Julia Calvo de MasterChef Celebrity de este jueves se vio eclipsada por la honesta confesión a Wanda Nara que realizó durante su discurso de despedida: su gran amistad con la China Suárez, actual enemiga de la conductora.

«No sé si confesarte que una gran amiga mía, compañera, ‘oriental’, que quiero mucho… en ningún momento pensé: ‘Uy, es la enemiga de mi amiga‘. Y te conocí y sos realmente un placer, una compañera… y esto de ayudar. No sé si sirve, pero no dejen de ayudar. No es tiempo perdido», le dijo la actriz a Wanda minutos previos a dejar su delantal en la mesada y abandonar la competencia.

Julia Calvo habló de su vínculo con Wanda Nara y con la China Suárez

La ex Casi Ángeles habló con Vero Lozano sobre el vínculo que forjó con la mediática, a costas de ser gran amiga de la actual pareja de Mauro Icardi y cómo fue trabajar con ella.

“Inclusive a Wanda se me ocurrió decirle lo que me pasaba. Yo he tenido una gran compañera de novelas, de muchas novelas… una persona que quiero mucho, que vi crecer, que me ha confesado cosas como sobrina, que es la China (Suárez). Y de repente dije ‘¡Uy! Tengo que trabajar con Wanda’”, recordó en Chef Al Diván.

Cuando aceptó entrar a MasterChef Celebrity, Calvo comparó la experiencia de trabajar con Wanda como “estar en el medio de una pareja”: “Y de repente me encontré con una Wanda espectacular, vulnerable, solidaria. Yo la disfruté mucho, creo que se lo hice saber cada vez que pude. La verdad que ‘Gracias’, le decía, un gracias… porque es fantástica”.

Además, rememoro las filosas palabras que le contestó la conductora ante su confesión: «Sí. Y… y ella me dijo algo muy simpático. Muy hermoso, pero muy en su estilo de humor: «Si hubiera sabido, te hubiera clavado una navaja» (risas). Y digo: ‘No, boluda, está todo bien’».

“Está todo bien porque cada una es cada una… y conocí a dos personas hermosas”, se sinceró.