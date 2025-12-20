Renunció el abogado de la China Suárez en el conflicto familiar con Benjamín Vicuña

La polémica actriz, China Suárez, acaba de quedarse sin representación legal en los casos relacionados con sus causas familiares contra Benjamín Vicuña, que discutían sobre el centro de vida de los hijos que comparten.

La China Suárez enfrenta un nuevo conflicto legal tras la renuncia de su abogado

Así lo informó el periodista Guido Záffora en DDM: “Acaba de renunciar a Agustín Rodríguez”, “La China se queda sin abogado, pregunté quién era el nuevo abogado de la China y hasta el momento no hay abogado”, reveló el panelista, sosteniendo que el letrado dejó todo lo relacionado “con las causas familiares”.

La decisión habría sido con una sola excepción: “Agustín Rodríguez y Lautaro Rodríguez, el hijo, no se ocupan más. Solamente van a seguir con un juicio, que es el juicio contra Yanina Latorre”.

Según la información a la que pudo acceder NA, el abogado se encargaba de todo lo referido al régimen de visitas, cuotas alimentarias y permisos de viaje de sus hijos y las medidas cautelares – o bozales legales – y acciones civiles por hostigamiento que se habían iniciado contra Wanda Nara.