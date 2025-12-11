La costa de Río Negro que sorprende al país: El Cóndor, uno de los mejores destinos para deportes de viento

La costa rionegrina vuelven a posicionarse como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan deporte, aventura y conexión con un entorno natural único este verano. En este escenario, el balneario El Cóndor es uno de los epicentros más importantes del país para los deportes vinculados al viento, gracias a sus características geográficas irrepetibles.

Marcelo, instructor nacional y referente del kitesurf en la región, lo explica con claridad: «Las actividades que ofrecemos nacen del propio lugar, el entorno es el que marca el ritmo y nos moldea: necesitamos que sea amigable para poder disfrutarlo. Acá, en El Cóndor, la experiencia del surf se vive de una manera distinta», describe.

El Cóndor ofrece un escenario natural excepcional, especialmente durante la temporada estival. «El tipo de agua, la marea, el viento, todo es distinto. La combinación del viento con la marea es una oferta única. No en todos los lugares del mundo la marea se retira tanto dos veces al día. Por eso acá los deportes de viento, que en el mundo son furor, se ven desde hace más de 25 años», explica Marcelo.

Esa mezcla —viento constante, mar amplio y playa firme— conforma lo que él define como «un cóctel único».

Viento, marea y un entorno natural que hacen de El Cóndor un destino irrepetible. Foto: gentileza Destino Viedma.

Una temporada con nuevas propuestas

Este fin de semana comenzará la temporada con un evento especial que reunirá deportistas, marcas e instructores. «Lo encaramos de otra manera. Algunas marcas ya ven que El Cóndor es un lugar que no falla: si querés hacer una demo de equipos, acá siempre hay viento. Por eso lo eligen para mostrar sus productos», comenta Marcelo.

Durante la jornada habrá clínicas, demostraciones y presentaciones de equipamiento. «Las clínicas son especializaciones: técnicas para superar cierta altura, destrezas específicas o simplemente la posibilidad de conocer innovaciones. Las marcas vienen, muestran lo que ofrecen y te explican para qué sirve cada equipo. Al final, uno practica el deporte según las prestaciones que le da la tabla, la vela o el barrilete que usa», detalló.

El mar y el viento hacen de El Cóndor un escenario único para los deportes náuticos. Foto: gentileza.

Los deportes que hacen del balneario El Cóndor un referente

El Cóndor se consolidó como uno de los escenarios más versátiles de la costa rionegrina para la práctica de deportes que combinan técnica, viento y contacto directo con el mar. Sus playas amplias, la desembocadura del río Negro y los vientos constantes permiten que convivan múltiples disciplinas durante todo el año.

Entre las actividades más elegidas está el kitesurf, donde los riders aprovechan ráfagas que pueden llevarlos a velocidades cercanas a los 80 km/h y a realizar saltos que superan los diez metros de altura. El windsurf, por su parte, encuentra en estas costas un espacio ideal por la estabilidad del viento y la amplitud del mar abierto.

También se suma el wingfoil, una modalidad en la que el deportista se desliza sobre una tabla con un hidrofoil impulsado por ala hinchable (wing) que sostiene con las manos para capturar el viento, permitiéndole «volar» sobre la superficie con muy poca fricción.

El Cóndor se consolidó como uno de los escenarios más versátiles de la costa rionegrina. Foto: Marcelo Ochoa.

El surf completa la escena, con olas que pueden alcanzar los dos metros dependiendo de la dirección del viento y la marea. La combinación de mar abierto, sectores más protegidos y la cercanía del río generan un entorno cambiante que atrae tanto a quienes se inician como a quienes buscan entrenar con mayor exigencia.

La Asociación de Kitesurf y el grupo de deportistas locales —que mantiene actividad desde hace décadas— son quienes promueven estas prácticas y sostienen el movimiento durante todo el año.

Una escuela con historia y un futuro renovado

Marcelo es instructor nacional y dirige la escuela El Cóndor Kitesurf, que este año cumple 20 años. «La escuela sigue creciendo, y ahora está prevista la reconstrucción del parador. La idea es que vuelva a ser ese lugar donde la gente pueda tomar mates, ver el amanecer y disfrutar la playa», anticipó.