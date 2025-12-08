Fin de semana largo récord: la Patagonia lideró un boom turístico y movió más de $249.000 millones

Los lagos de Bariloche, el refugio ideal para el calor. Foto archivo: Marcelo Martinez

El último fin de semana largo del año se consolidó como un potente dinamizador de la temporada de verano. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.377.810 turistas se desplazaron por el país, un crecimiento del 43,5% frente al mismo feriado de 2023.

Esta avalancha de viajeros dejó un impacto económico masivo: el Gasto Total alcanzó los $ 249.370 millones, lo que implicó un aumento real del 20,1% respecto al año anterior. La Patagonia, con sus icónicos destinos de cordillera, fue uno de los polos que más atrajo este flujo turístico.

Último fin de semana largo de 2025: el poder de gasto del turista en Neuquén y Río Negro

Pese a la tendencia nacional de viajes más cortos (la estadía promedio fue de dos noches), el turista que eligió la región norte de la Patagonia demostró un fuerte poder de consumo.

El gasto promedio diario en el país fue de $ 90.495 .

En los destinos cordilleranos de Neuquén, como San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el gasto promedio estimado se mantuvo en un alto nivel, rondando los $ 80.000 diarios por persona.

Este aumento del gasto refleja que los viajeros concentraron su presupuesto en servicios esenciales y experiencias de alto valor percibido.

Neuquén: termas, lagos y una agenda cultural vibrante de cara al verano 2026

La provincia de Neuquén cerró el fin de semana con un movimiento turístico sostenido, activando de forma temprana la temporada alta.

Destinos Estelares: San Martín de los Andes y Villa La Angostura estuvieron entre los más elegidos.

Turismo de Bienestar: Caviahue-Copahue se destacó por su creciente demanda en termalismo y actividades en el entorno volcánico.

Actividades: Las propuestas se centraron en caminatas guiadas, trekking, navegación, cicloturismo y excursiones por los lagos, fortaleciendo la combinación de naturaleza y gastronomía patagónica.

Capital Activa: La capital neuquina aportó su propia agenda cultural, incluyendo ferias y actividades en el Paseo Costero.

Fin de semana largo en Río Negro: Festivales y la fuerza de la triple oferta

Río Negro se destacó por su diversidad de oferta (Cordillera, Costa y Valles), anticipando una excelente temporada estival.