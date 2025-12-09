El Verano 2025 – 2026 en Las Grutas ya está marcha: «Va a ser una temporada muy buena»

Las Grutas tuvo un fin de semana largo lleno de actividades: se llevó a cabo la Apertura de Temporada de Verano, con shows para toda la familia; también tuvo lugar la culminación de la carrera de mountain bike Desafío Ruta 23 “De la Cordillera al Mar” y la carrera “Desafío La Cruz”. Fueron cuatro días de actividades para todos los gustos.

Los niveles de ocupación acompañaron las actividades propuestas este fin de semana. Según lo relevado por la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste, durante el fin de semana largo de diciembre que pasó, es decir del 6 al 8, el porcentaje de ocupación fue del 66.19%. La estadía promedio registrada fue de dos días y arribaron un total de 24.455 turistas.

«La verdad es que fue un fin de semana largo muy positivo. Sobre todo sabiendo que hace dos semanas atrás tuvimos un fin de semana largo también (21, 22, 23 y 24 de noviembre) con casi un 75% de ocupación. Que dos semanas después tengamos estos números, la verdad es que es muy alentador y muy positivo para los destinos de Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este», analizó Rodolfo Hidalgo, presidente de la Agencia de Turismo de la municipalidad de San Antonio Oeste, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Con las actividades propuestas, Hidalgo también se mostró satisfecho: «Fue un fin de semana lleno de propuestas donde todos los que vinieron pudieron disfrutar de distintas actividades durante el día, además de la playa. El clima también acompañó un montón, hicieron temperaturas de más de 29, 30 grados. Y a la noche se pudo disfrutar de los espectáculos. Así que la verdad es que estamos muy contentos y ya estamos trabajando en la temporada oficial de verano 2025 – 2026″.

Sobre la procedencia de los turistas, la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste logró identificar que la mayor afluencia fue de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Chubut. Y además relevó que el 92% tenían como punto final de sus vacaciones algunas de las playas de San Antonio Oeste, Este o Las Grutas y el 8% restante continuaban su viaje.

Por último, la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste pudo determinar que un 54% de los visitantes fueron familias de entre 3 y 5 personas; el 41% parejas, y el resto grupos de amigos y personas solas que visitaron la región.

Verano 2025 – 2026 en Las Grutas: expectativas y proyecciones

Como proyección para este verano esperan gran concurrencia de turistas. Así lo expresó Hidalgo: «Va a ser una temporada muy buena, donde va a estar bastante concurrido Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este. Es importante destacar también que en los tres centros urbanos tenemos alojamiento, así que para mí va a ser una temporada donde va a venir gente. Estamos expectantes y preparados para recibir a los turistas».

Por último, respecto a la posible competencia que destinos como Brasil puedan llegar a tener con Las Grutas y playas rionegrinas, Hidalgo fue claro con su diagnóstico: «El público que viene a Las Grutas es otro tipo de público. Es el turismo más de acá, de cercanía, de 400, 500 hasta 600 kilómetros a la redonda. Acá vienen muchas familias, muchas parejas, muchos grupos de amigos. Siento que el público que va a Brasil es distinto al público que visita nuestras playas».

Para este verano tiene proyectadas varias actividades pensadas para turistas y locales, ideales para disfrutar de la playa: el 17 de enero festejarán el aniversario del Puerto de San Antonio Este, el 30 de enero el aniversario de Las Grutas. «También vamos a tener durante todo el verano actividades deportivas, y en breve se anunciarán las fechas de la Fiesta de La Marea», cerró Hidalgo.