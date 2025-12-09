Viedma y El Cóndor ponen en marcha el verano 2026: cuenta regresiva para el lanzamiento de la temporada

Viedma ultima detalles para recibir a miles de turistas con un espectacular lanzamiento de temporada estival. El inicio oficial será el próximo 12 de diciembre en El Cóndor, uno de los destinos de playa más emblemáticos de la provincia, marcando el punto de partida de una agenda cargada de actividades.

Sergio Rodríguez, subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Viedma, adelantó a Diario RÍO NEGRO las novedades en infraestructura y propuestas para este verano.

El Cóndor: epicentro del viento y el deporte

Como cada verano, el Paseo de Artesanos regresa para convertirse en uno de los puntos más visitados del balneario. Este espacio reúne a talentos locales y regionales, quienes expondrán obras y piezas únicas. Su apertura acompaña también el inicio de la temporada de Kitesurf.

Deportes de viento como windsurf, kitesurf, sandboard y carrovelismo se realizan en el balneario. Foto: gentileza.

«El 12 inauguramos la temporada y, en ese mismo contexto, también el paseo de artesanos en El Cóndor. Lo hacemos dentro del lanzamiento de la temporada Kitesurf, impulsada por la Asociación Kitesurf de El Cóndor. Es uno de los sitios más importantes del país para esta actividad», afirmó.

El Cóndor es reconocido por sus excelentes condiciones de viento, lo que cada temporada atrae a practicantes de kitesurf y otros deportes náuticos que eligen la costa rionegrina para entrenar y disfrutar del verano. Estas actividades forman parte del movimiento habitual del balneario durante los meses estivales y se integran a la dinámica turística de la zona.

Alojamiento y servicios turísticos registrados

Para garantizar una experiencia segura y de calidad, el subsecretario enfatizó la importancia de consultar canales oficiales.

«Todos los servicios turísticos están registrados en DestinoViedma: los alojamientos, las excursiones, los medios de transporte, las agencias de viaje. En la página encuentran sugerencias, actividades que hacer, dependiendo de los días que tengan», explicó, invitando también a seguir las redes de Viedma Turismo.

Cultura, deporte y fiestas este verano 2026

La temporada 2026 promete ser intensa. Más allá de la playa, habrá una nutrida oferta cultural y deportiva que será detallada próximamente por la subsecretaría de Cultura.

Expectativa por las fiestas. Foto: archivo Marcelo Ochoa.

Sobre los eventos masivos, Rodríguez anticipó que los anuncios sobre la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante en el Balneario El Cóndor, y la Fiesta Nacional del Río de fin de año estarán a cargo del intendente Marcos Castro.