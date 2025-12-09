Verano 2026 en Puerto Madryn: el destino donde las playas sorprenden y el mar cobra vida

Playas infinitas bajo el sol patagónico: arena tibia, viento suave y horizonte abierto.

Con la llegada del verano, Puerto Madryn se reconfigura como uno de los destinos más elegidos de la Patagonia para quienes buscan playas extensas, aire libre, experiencias culturales y propuestas que solo pueden nacer del vínculo profundo entre el mar, la gastronomía y la naturaleza. En la ciudad donde el golfo parece respirar al ritmo de quienes llegan, cada plan tiene su propio brillo.

Reconocida como Capital Nacional del Buceo y de las Actividades Subacuáticas, Puerto Madryn ofrece un escenario único para acercarse al mar desde todos los ángulos posibles. Buceo, snorkeling, kayak, windsurf o stand up paddle: el golfo es ese espejo calmo que, en verano, invita tanto a la adrenalina como a la contemplación.

Sus playas acompañan todos los modos de viajar: sectores con servicios y paradores para familias que buscan comodidad, grandes extensiones de costa abierta para quienes sueñan con silencio patagónico y también rincones más alejados, casi vírgenes, donde la sensación es la de estar solos frente al horizonte.

Remo al amanecer: cuando el mar es un espejo y la ciudad todavía respira en silencio.

Entre diciembre y abril, además, la temporada del delfín oscuro vuelve a poner en escena uno de los espectáculos naturales más queridos por locales y visitantes. Bucear en naufragios, descender en puntos de inmersión reconocidos internacionalmente o recorrer senderos costeros con vistas panorámicas del golfo completan la postal.

La feria gastronómica “Madryn Comestible, Un Paseo de Sabores” regresa este verano con productos regionales, cocina en vivo, propuestas dulces, música y actividades para todas las edades, siempre frente al mar, en el Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena.

La experiencia veraniega puede comenzar en el agua y continuar en la estepa. Navegar en un mar turquesa, avistar fauna marina, caminar entre acantilados o disfrutar del astroturismo en noches despejadas son parte del menú. El Valle del Chubut suma sus propias postales: chacras que abren sus puertas, productores locales, frutas finas, vinos artesanales y la impronta galesa que sobrevive.

Kayak en aguas calmas del golfo, donde cada remada perfila la silueta turquesa de Puerto Madryn.

A 67 kilómetros de Puerto Madryn, por la Ruta Nacional N°3, Trelew se presenta como un punto clave para comprender la Patagonia profunda. Allí se encuentra el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), uno de los más importantes de Sudamérica, donde las salas reconstruyen la vida de los dinosaurios que habitaron la región hace más de 65 millones de años. Muy cerca, el Parque Paleontológico Bryn Gwyn ofrece una caminata entre estratos de hasta 40 millones de años y suma una mirada a cielo abierto. El Museo Histórico Pueblo de Luis completa el recorrido con la memoria viva de la colonia galesa.

Si se toma la Ruta Nacional N°25 hacia la costa, el camino lleva primero a Rawson, capital del Chubut, y luego a Playa Unión, un clásico del verano patagónico, conocido por el avistaje de toninas overas y su vida de puerto.

Hacia el oeste, apenas a 15 kilómetros de Trelew, aparece Gaiman, la histórica colonia galesa que conserva capillas, arquitectura y el inconfundible ritual del Té Galés. Treinta y cinco kilómetros más adelante está Dolavon, pueblo agrícola atravesado por canales, donde aún funciona el primer molino harinero de la región.

Senderos costeros, navegaciones tranquilas y noches perfectas.

De regreso hacia la costa, el Circuito de Agroturismo del Valle del Río Encantado reúne diez establecimientos que abren sus chacras y producciones locales: vinos, fruta fina, lácteos, flores, hierbas aromáticas y relatos que muestran otra cara del valle, más cercana y profundamente regional.

Capital de los pingüinos

A solo 180 kilómetros de Puerto Madryn, Punta Tombo recibe cada verano a miles de visitantes que recorren su Sendero de la Pingüinera, un circuito de 3 kilómetros entre estepa y miradores naturales. Allí la consigna es clara: respetar la distancia, caminar con calma y permitir que la rutina de los pingüinos siga su curso sin interrupciones.

Dentro del Área Natural Protegida Península Valdés, la Reserva Estancia San Lorenzo ofrece una experiencia integral: avistaje en una de las colonias más grandes del país, fósiles marinos, una antigua factoría de lobos marinos y un almuerzo de cordero patagónico en un galpón de esquila que conserva su historia intacta.

Para quienes prefieren evitar traslados largos, El Pedral propone avistajes en grupos reducidos, caminatas entre pingüinos y la posibilidad de conocer la vida patagónica tal como la vivieron los pioneros. Punta Cantor, en Caleta Valdés, suma otra perspectiva ideal para observar la fauna local.

La colonia continental de pingüinos de Magallanes.

“Tenemos todo lo que no todos tienen”

La campaña promocional para el verano 2026 lleva la bandera del concepto “Tenemos todo lo que no todos tienen”, un mensaje que apunta a reforzar la identidad del destino y mostrar la amplitud de experiencias disponibles para visitantes de todo el país.

La secretaria de Turismo y presidenta del Ente Mixto, Cecilia Pavia, explicó que la premisa creativa surgió de un análisis profundo sobre la relación del viajero con el destino. “La campaña creativa refleja el espíritu de Madryn: cercano, real y diverso”, sostuvo.

Durante enero y febrero, Puerto Madryn desplegará una agenda cultural diversa que incluirá ciclos de teatro independiente, presentaciones musicales, actividades en el Ecocentro, la clásica Noche de los Museos, propuestas para las infancias y una nueva edición de “Verano, Mar y Libros” con la participación de escritores contemporáneos.

Delfines oscuros escoltando a las embarcaciones en plena temporada de avistaje.

Con el mar como escenario también ofrecerá competencias y experiencias para deportistas amateurs y profesionales. Carreras de aguas abiertas, torneos de beach vóley, fútbol playa.

Y uno de los eventos más esperados del verano será una nueva edición del Festival Acuático “Antonio Torrejón”, que cada temporada convoca a deportistas de todo el país.

