La hermosa playa de la Patagonia elegida por rodanteros de motorhomes, que se prepara para recibirlos

Una nueva ordenanza municipal regula el estacionamiento y pernocte de motorhomes, pensando en la convivencia y el cuidado ambiental.

A orillas de la bahía Engaño, donde el río Chubut se funde con el Océano Atlántico, Playa Unión se despliega como un secreto bien guardado de la costa patagónica. Su nombre evoca la historia de la goleta italiana “Unión”, naufragada en 1876, pero el presente de este balneario es un cruce vibrante entre naturaleza intacta, oleajes potentes y el viento que acaricia la arena.

Las playas aquí son vastas, de grava fina y arena limpia, sin la invasión de algas que suelen invadir otras costas. El invierno, duro y ventoso, parece alejar a los visitantes, pero cuando el sol aprieta en verano, la brisa hace el milagro de refrescar el aire, invitando a caminatas sin prisa, al descanso o a zambullirse en las aguas bravas que desafían a surfistas y amantes de los deportes acuáticos.

Desde hace un tiempo, además, una nueva comunidad se instaló en Playa Unión: los rodanteros. Los amantes del turismo sobre ruedas encuentran aquí un destino para estacionar sus motorhomes y casas rodantes, y vivir la naturaleza sin perder la comodidad sobre ruedas. La demanda creció tanto que el Concejo Deliberante local sancionó una nueva ordenanza para regular la circulación y permanencia de estos vehículos.

La iniciativa, impulsada por el concejal Juan Flores Revillot a pedido del Ente Mixto Rawson Turístico, responde a un cambio cultural en la forma de viajar. “El turismo sobre ruedas llegó para quedarse. Es común observar tanto turistas nacionales como internacionales movilizados en auto-portantes, motor-home y otros rodados que cumplen con esa finalidad que quieren conocer nuestra zona”, afirmó Flores Revillot en el recinto. “Queremos brindar reglas claras para que los visitantes tengan las condiciones necesarias y, al mismo tiempo, garantizar el buen uso del espacio público y la convivencia”.

El proyecto creó un Registro de Zonas Habilitadas para motorhomes, definiendo espacios para estacionamiento diurno, pernoctes autorizados y áreas no permitidas por razones de seguridad o cuidado ambiental. Además, se apunta a generar puntos con servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y gestión de residuos, para que esta modalidad de turismo crezca con responsabilidad.

Pero Playa Unión no es sólo arena y ruedas. El oleaje intenso la vuelve un refugio para surfistas, windsurfistas, kitesurfistas y bodyboarders desde abril hasta febrero, cuando las olas alcanzan hasta 1,5 metros.

Quienes prefieren la fauna local pueden embarcarse desde el puerto de Rawson en excursiones para avistar ballenas, lobos marinos y las curiosas toninas overas, esos delfines patagónicos que parecen jugar con las embarcaciones, acompañándolas con saltos y piruetas.

A pocos kilómetros, en Playa Magagna, canales y murallones tallados en piedra forman esculturas gigantes que emergen y desaparecen con las mareas. Son obra de artistas locales que dejan su huella en el paisaje, un patrimonio vivo que dialoga con la naturaleza.

Y cuando el hambre aprieta, la gastronomía local se impone: mariscos frescos y langostinos, protagonistas indiscutidos en los restaurantes del puerto y la costanera, para cerrar un día perfecto con sabores de mar y Patagonia.

