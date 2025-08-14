Fin de semana largo en la Patagonia: los lugares ideales para recorrer en motorhome entre montañas y playas

Escapate con tu motorhome y descubrí los rincones más hermosos de la Patagonia.

Si estás buscando un plan diferente para este fin de semana largo, la Patagonia tiene todo lo que necesitás: paisajes que combinan mar, ríos y lagos, aire puro, tranquilidad y espacios preparados para tu motorhome. Olvidate del estrés de la ciudad y animate a recorrer costas y lagos de montaña, estacionar frente al agua y disfrutar de atardeceres únicos mientras la naturaleza hace el resto.

Descubrí la Patagonia en motorhome: las mejores playas y campings para un fin de semana inolvidable

Desde la amplitud de las playas marítimas de Chubut hasta los lagos cristalinos de la cordillera en Neuquén o Río Negro, la región ofrece rincones que se adaptan a todos los gustos. Tanto si querés desconectarte completamente como si buscás combinar actividades al aire libre, pesca, kayak o simplemente un asado al aire libre, la Patagonia tiene el lugar perfecto para vos y tu motorhome.

En esta guía te contamos cinco playas y campings ideales para tu escapada, con opciones que no solo ofrecen belleza natural, sino también comodidad para estacionar, servicios cercanos y la posibilidad de vivir un fin de semana largo inolvidable.

San Martín de Los Andes – Neuquén

Se ubica al noroeste de la Patagonia argentina, a orillas del lago Lácar. Los rodanteros recomiendan pernoctar cerca del lago, en un playón donde hay lugar para vehículos de gran porte muy bien ubicado para aprovechar el verano. La costanera del lago tiene un muelle y playas de arena muy pintorescas.

Para aquellos amantes de los deportes extremos, en esta ciudad se encuentra el Cerro Chapelco, unos de los lugares más conocidos para hacer ski o snowboard.

Para los fanáticos de la ruta desde aquí se puede realizar la ruta de los 7 lagos. El camino tiene una longitud aproximada de 107 km, sobre la ruta 40 y une las ciudades de Bariloche, Dina Huapi, Villa la Angostura y San Martín de los Andes. Este recorrido imperdible por los bosques andinos tiene una duración aproximada en motorhome de 4 horas, incluyendo las paradas típicas.

En el trayecto se atraviesan dos parques nacionales: el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Lanín. Dentro del camino se encuentran varios camping o cabañas para conocer el área a un ritmo tranquilo.

Playa Las Conchillas en el Puerto de San Antonio Este (Río Negro)

Ubicada en la provincia de Río Negro a 65 km de Las Grutas, se encuentra una playa de agua cálida con arena blanca formada por millones de conchillas y caracoles. A lo largo de 12 kilómetros un majestuoso paisaje impacta por el contraste de colores que ofrecen el mar y la arena, además de una extensa playa.

Se permite pernoctar en motorhomes y distintos vehículos a unos pocos metros del mar. Es una experiencia impagable.

En el ingreso al Puerto de San Antonio Este dan algunas recomendaciones y ofrecen un lugar donde cargar agua potable y desagotar el agua gris. Se recomienda cargar combustible y reservas ya que en el lugar la estación de servicio más cercana se encuentra a unos 50 kilómetros.

Playa Unión – Chubut

A pocos kilómetros de Rawson, esta playa de arena fina es perfecta para estacionar tu motorhome frente al mar. Podés disfrutar de atardeceres únicos y, si tenés suerte, avistar lobos marinos descansando en la costa. Servicios cercanos, como baños y restaurantes, hacen la estadía cómoda y práctica.

Camping Lago Gutiérrez – Bariloche

En plena cordillera, este camping ofrece playa de arena pequeña y aguas tranquilas para nadar o pescar. Espacios habilitados para motorhome con electricidad y baños permiten descansar cómodamente, mientras explorás los senderos del bosque y el famoso Circuito Chico.

Puerto Madryn – Chubut

Sus playas de arena y su paseo costero repleto de restaurantes miran hacia la bahía del Golfo Nuevo, en donde las ballenas francas australes se reproducen de mayo a diciembre.

Cuenta con diferentes atracciones turísticas, dentro de las cuales se destacan el Ecocentro y la Lobería de Punta Loma. Las playas céntricas y las más alejadas de la ciudad son excelentes para pasar el día con el motorhome a la vista, estacionado en la costanera.

Si disfrutan de la aventura y los caminos de ripio, el recorrido por la Península Valdés es una parada obligatoria. Si se prefiere pernoctar en campings, se encuentra un camping ACA a 3km del centro.

El Calafate y El Chaltén – Santa Cruz

La Patagonia Argentina es, sin duda, uno de los destinos más soñados para recorrer en motorhome. El Calafate y El Chaltén son dos paradas imprescindibles para quienes aman la naturaleza en su máxima expresión. Desde el Glaciar Perito Moreno hasta las imponentes montañas de Fitz Roy, este recorrido ofrece un sinfín de paisajes deslumbrantes. Hay espacios de camping y parques nacionales donde estacionar y disfrutar de la tranquilidad patagónica, con múltiples actividades de senderismo, navegación y avistaje de fauna.