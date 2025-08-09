Un viaje a las alturas: los chicos suben una semana gratis al Cerro Otto en Bariloche
Durante una semana, el complejo turístico ofrecerá entradas gratuitas para las infancias, con actividades y vistas panorámicas a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar.
Del 10 al 17 de agosto, el Teleférico Cerro Otto se sumará a los festejos por el Día del Niño con una propuesta especial en Bariloche: durante esa semana, todos los niños y niñas de hasta 12 años podrán ascender gratis, sin importar su lugar de residencia.
Teleferico Cerro Otto: cómo acceder a la promoción
La promoción incluye el viaje en teleférico hasta la estación superior, ubicada a 1.405 metros sobre el nivel del mar, y el acceso a la confitería giratoria, el patio panorámico con plaza de juegos, miradores, decks, laberinto, puente colgante y galería de arte. Las familias que lo deseen también podrán contratar actividades extra como tirolesa o palestra.
El complejo ofrece además traslado gratuito de ida y vuelta desde el centro de Bariloche hasta la base para quienes lo requieran. El valor de la entrada general es de $40.000 pesos, mientras que los residentes de Bariloche y mayores de 65 años abonan $20.000. Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no pagan, pero deben asistir con un acompañante que abone tarifa normal.
El Teleférico funciona todos los días de 10 a 16.30, aunque su operatividad depende de las condiciones climáticas. No se realizan reservas y las novedades se publican en las redes sociales y la web oficial.
Desde la organización recordaron que la excursión forma parte de la Fundación Sara María Furman, por lo que cada ticket adquirido contribuye a las causas que acompaña la institución.
Qué se puede hacer en el cerro Otto
En su interior, se encuentra la exclusiva Confitería Giratoria, donde es posible degustar platos y repostería mientras el paisaje se renueva en 360°. También funciona una Galería de Arte que exhibe réplicas en tamaño real de tres obras icónicas de Miguel Ángel Buonarroti: El David, La Piedad y El Moisés. El recorrido se completa con vistosos locales de merchandising y productos regionales.
En el exterior, la montaña propone actividades para todas las edades y temporadas. En invierno, se destacan las pistas de trineos y las caminatas con raquetas por el bosque nevado.
Durante todo el año, se puede ascender en el Funicular de la Cumbre, realizar trekking cuando la nieve se retira o recorrer el Circuito Otto, que incluye el Puente Colgante y el Laberinto del Bosque.
Las terrazas y decks panorámicos invitan a contemplar las vistas únicas del entorno. Para quienes buscan un desafío, la palestra de 7 metros de altura ofrece distintos niveles de dificultad y está habilitada para el público desde los 5 años, siempre que la condición física lo permita.
