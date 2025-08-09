Un viaje a las alturas: los chicos suben una semana gratis al Cerro Otto en Bariloche

Del 10 al 17 de agosto, el Teleférico Cerro Otto se sumará a los festejos por el Día del Niño con una propuesta especial en Bariloche: durante esa semana, todos los niños y niñas de hasta 12 años podrán ascender gratis, sin importar su lugar de residencia.

Teleferico Cerro Otto: cómo acceder a la promoción

La promoción incluye el viaje en teleférico hasta la estación superior, ubicada a 1.405 metros sobre el nivel del mar, y el acceso a la confitería giratoria, el patio panorámico con plaza de juegos, miradores, decks, laberinto, puente colgante y galería de arte. Las familias que lo deseen también podrán contratar actividades extra como tirolesa o palestra.

El complejo ofrece además traslado gratuito de ida y vuelta desde el centro de Bariloche hasta la base para quienes lo requieran. El valor de la entrada general es de $40.000 pesos, mientras que los residentes de Bariloche y mayores de 65 años abonan $20.000. Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no pagan, pero deben asistir con un acompañante que abone tarifa normal.

El funicular de la cumbre conecta distintos sectores de la cima y ofrece vistas incomparables durante el recorrido. Gentileza.

El Teleférico funciona todos los días de 10 a 16.30, aunque su operatividad depende de las condiciones climáticas. No se realizan reservas y las novedades se publican en las redes sociales y la web oficial.

Desde la organización recordaron que la excursión forma parte de la Fundación Sara María Furman, por lo que cada ticket adquirido contribuye a las causas que acompaña la institución.

Sabores con vista 360°. La confitería giratoria permite disfrutar de gastronomía local mientras el paisaje se transforma frente a cada mesa. Gentileza.

Qué se puede hacer en el cerro Otto

En su interior, se encuentra la exclusiva Confitería Giratoria, donde es posible degustar platos y repostería mientras el paisaje se renueva en 360°. También funciona una Galería de Arte que exhibe réplicas en tamaño real de tres obras icónicas de Miguel Ángel Buonarroti: El David, La Piedad y El Moisés. El recorrido se completa con vistosos locales de merchandising y productos regionales.

En el exterior, la montaña propone actividades para todas las edades y temporadas. En invierno, se destacan las pistas de trineos y las caminatas con raquetas por el bosque nevado.

Durante todo el año, se puede ascender en el Funicular de la Cumbre, realizar trekking cuando la nieve se retira o recorrer el Circuito Otto, que incluye el Puente Colgante y el Laberinto del Bosque.

Las terrazas y decks panorámicos invitan a contemplar las vistas únicas del entorno. Para quienes buscan un desafío, la palestra de 7 metros de altura ofrece distintos niveles de dificultad y está habilitada para el público desde los 5 años, siempre que la condición física lo permita.

