Lanzan preventa de pases diarios a 160 mil pesos para esquiar este invierno en Catedral

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, anunció este viernes el lanzamiento de la preventa de pases de esquí diarios para la próxima temporada invernal 2026 por parte de la empresa Catedral Alta Patagonia (Capsa) a un costo de 160 mil pesos.

El valor lo determinó el Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral (Eamcec), donde el Ejecutivo municipal tiene mayoría.

Cortés destacó que es la primera vez que Capsa pone en marcha una preventa de pases. Por eso, lo calificó como “algo trascendental”. El pase diario se vendió a 115 mil pesos en las dos temporadas pasadas. El nuevo costo representa un incremento del 39 por ciento.

“Esta preventa se acordó con el dueño de la empresa Alta Patagonia, la Provincia, representada por el gobernador (Alberto Weretilneck) y la Municipalidad”, dijo Cortés, en una conferencia de prensa, escoltado por los representantes de las cámaras empresarias de turismo y el secretario de Turismo municipal, Eric Guzmán. Por Capsa estuvo la gerenta general, Helga Salvatelli.

Dijo que en marzo “vamos a evaluar nuevamente la situación de cómo va a seguir el pase”. “Quiero recordarles que el cerro (Catedral) es de la ciudad de Bariloche. Que el concesionario tiene una concesión por un tiempo determinado y las decisiones las toma un Ente, donde este intendente tiene mayoría”, aclaró Cortés. “Eso también quiero aclararlo porque no vamos a andar discutiendo si va o no va”, indicó.

“Siempre vamos a estar a la altura de las circunstancias para con los precios del cerro, porque no solamente la situación económica del cerro tiene que ser buena, sino también de toda la ciudad tiene que ser buena”, sostuvo el intendente.

“Del turismo invernal depende mucho nuestra ciudad para que se pueda realizar con una tarifa acorde, que no perjudique a nadie”, recalcó..

"Un pedido histórico"

El presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, Néstor Denoya, explicó que el pase estará a la venta a ese precio hasta el 28 de febrero. Recordó que era “un pedido histórico” de la Cámara el tema de lanzar una preventa de pases de temporada.

Dijo que antes no se pudo lograr “porque (en Capsa) tenían otra manera de comercializar”. “Ahora cambió mucho: tema redes y otros destinos de nieve que se adelantan”, señaló.

Denoya contó que “lo que se hizo fue pedir que sea un precio de preventa antes del aumento anual”. Y explicó que la preventa está destinada a operadores y agencias de viajes, no para personas físicas.

Indicó que el valor de 160 mil pesos es menor al que pretendía Capsa, aunque dijo que “no hubo pedido formal solo charlas” donde la empresa pretendía un precio cercano a los 200 mil pesos.

Capsa había solicitado otra tarifa

Tras la conferencia de prensa, Salvatelli informó que Capsa había presentado una nota al Ente con un pedido de «actualización de la tarifa» después de que llevaba dos temporadas congeladas. Dijo que solicitaron un pase diario a 220.000 pesos.

Comentó que justificaron ese valor en los índices inflacionarios de los dos años últimos y en otros indicadores macroeconómicos del funcionamiento del centro de esquí. Sin embargo, el pedido no tuvo el apoyo necesario en el Ente y se votó la propuesta del Ejecutivo municipal de 160 mil pesos el pase diario.

Salvatelli señaló que se trata de una preventa con una tarifa especial, que no es la definitiva. «Me parece que se logró un buen acuerdo porque a las agencias y opoeradores les sirve para comercializar el destino», destacó.

Cortés dice que hay que "ordenar" el cerro

El intendente dijo que están trabajando en los parámetros urbanísticos del cerro Catedral para ordenarlo. «Y aquellos que malinterpretan la cuestión será una cuestión de malinterpretación», advirtió.

«Nosotros nunca nos manejamos con cuestiones supuestas siempre nos manejamos con cuestiones ciertas y la verdad que el cerro hoy es un desastre en el tema organización», describió.

«Las calles, se tiran residuos de los baños, los edificios no tienen final de obra, nadie pone orden en la cuestión y nosotros tenemos que poner orden cueste lo que cueste en el cerro Catedral», manifestó Cortés.

«Después el tema de la edificación eso se va a ir viendo. Como todas cuestiones de crecimiento uno tiene que ir viendo y cuidando nuestro medio ambiente como corresponde, pero así como está el cerro no le hacemos ningún favor ni al medio ambiente, ni a la municipalidad ni al orden. Asi que por lo tanto vamos a empezar a ordenar», insistió el jefe comunal.

Agradeciumiento a los empresarios que nos acompañlan al secretario de turismo.

La visión de la minoría

El concejal del bloque Incluyendo Bariloche, Leandro Costa Brutten, que integra el Ente, dijo que “el valor de 160.000 pesos lo determinaron con una mayoria del Ejecutivo y el sindicato AEC en el directorio del Ente sin votos del sector privado ni del Concejo Municipal”.

“La gestión de Cortés ha decidido que ese valor puede servir de tarifa provisoria para preventa pero no se aprobó como tarifa definitiva”, aseveró. Dijo que “el pedido de Capsa es de 220.030 pesos y 13 centavos” por el pase.

“La estrategia del Intendente y Capsa es incumplir año a año con excepciones y en forma dañosa las exigencias contractuales de determinación de valores máximos de los pases en relación a los otros centros de esqui patagonicos”, opinó Costa Brutten.

“La conferencia de prensa de hoy pidiendo orden en la base del cerro Catedral y el otorgamiento de valores provisorios que no tienen relación con lo expresamente determinado en el contrato de concesión se inscribe en la puesta en escena que se compara con el cancionero de “Los Pimpinela”: se pelean, se condicionan a separarse pero despues finalmente te das cuenta que son hermanos”, afirmó Costa Brutten.