Cerro Catedral inició la venta del pase de esquí para residentes de Bariloche y Río Negro

Los esquiadores residentes de Bariloche, Dina Huapi y todas las ciudades de Río Negro tiene tarifa diferencial en cerro Catedral. Archivo

Los residentes de Bariloche, Dina Huapi y todas las ciudades de Río Negro podrán acceder a una tarifa diferencial para esquiar en la temporada invernal 2026 del cerro Catedral, a través del Pase Residente que inició la comercialización el sábado y se extenderá hasta el 31 de diciembre.

El valor del pase residente está normado en el contrato de la concesionaria Catedral Alta Patagonia y establece un costo equivalente a cuatro pases de alta temporada esquiador adulto del año en curso. Por eso, el costo rondaría los 460.000 pesos para esquiar toda la temporada 2026, desde la apertura de los medios de elevación hasta el cierre de las pistas.

El trámite se gestiona de forma online y con plazos anticipados que facilitan la acreditación de residencia y rige para todos los residentes incluso infantes y mayores de 70 años.

Las condiciones para el Pase Residente

Para acceder al beneficio, los interesados deberán cumplir con la condición de residente local,

la cual acredita la permanencia habitual en la ciudad. Se considera residente local a toda persona que viva de forma continua y habitual en San Carlos de Bariloche, con al menos seis (6) meses de residencia permanente al 1° de noviembre de 2025, es decir, anterior al 30 de abril de 2025.

Para acreditar la residencia se deberá presentar:

Documento Nacional de Identidad vigente con domicilio en Bariloche (verificable en

https://tramites.renaper.gob.ar/mi_ejemplar/).

Además, uno de los siguientes comprobantes:

Factura de servicio (agua, luz o gas) a nombre propio o del cónyuge/conviviente, con

consumo en el último año y mismo domicilio que el DNI (acreditando vínculo en caso de

corresponder), o

consumo en el último año y mismo domicilio que el DNI (acreditando vínculo en caso de corresponder), o Contrato de alquiler con firma certificada o sellado, con una antigüedad mínima de 6 meses

y vigencia de al menos 2 años, o

y vigencia de al menos 2 años, o Recibo de sueldo con antigüedad mínima de 6 meses, de empleador con domicilio en

Bariloche, o

Bariloche, o Constancia de inscripción en ARCA (monotributo o responsable inscripto) con domicilio

fiscal en Bariloche y antigüedad mínima de 6 meses.

Los menores de 18 años deberán presentar constancia de alumno regular de una institución

educativa de la ciudad.

Los mayores de 18 años que estudien en Bariloche deberán acreditar su condición de alumno

regular en una universidad reconocida por el Ministerio de Educación.

El hecho de haber adquirido pases residentes en temporadas anteriores no exime de presentar

documentación actualizada.

Procedimiento de compra del Pase Residente 2026

El proceso de compra se realiza de manera digital.

Ingresar a https://tienda.catedralaltapatagonia.com/es/temporadasolicitudes/residentes Registrarse y completar todos los datos personales. Seleccionar la cantidad y tipo de servicios para la temporada 2026. Cargar la documentación requerida y enviar la solicitud. Realizar el pago online desde la web o en efectivo en la boletería de la base del cerro (lunes

a viernes de 9 a 16 h).

Para residentes con Pase Temporada 2025

No deberán solicitar turno presencial. Solo deberán actualizar la documentación vía web y,

una vez aprobado el trámite, concurrir a la boletería del cerro para el cambio de ChipCard

entre el 15 de febrero y el 31 de mayo de 2026, sin turno previo.

Para residentes sin Pase Temporada 2025

Luego del pago, se otorgará un turno presencial (seleccionable desde la web) para la

validación de la documentación, toma de fotografía y datos biométricos de todas las personas

incluidas en la compra.

Es importante presentarse con los DNI y la documentación correspondiente, tanto en copia

como en original.

La asistencia al turno asignado es obligatoria. En caso de no concurrir, se otorgará un segundo

y último turno, respetando los plazos establecidos.

Los usuarios podrán seguir el estado del trámite desde la web y recibirán notificaciones por

correo electrónico ante cualquier observación o corrección necesaria.

Una vez aprobada la documentación, Catedral Alta Patagonia procederá a la emisión del Pase

Residente 2026.