El desarrollo del cerro Catedral suma respaldo empresarial y del gobernador en Bariloche

El proyecto de desarrollo del cerro Catedral planea inversiones y modernización principalmente en la base de la montaña y el área de 1.200 msnm. Archivo

El desarrollo urbanístico del cerro Catedral que impulsa la concesionaria de la montaña, Catedral Alta Patagonia (Capsa), cosecha apoyos tras una reunión informativa que se realizó con representantes de las entidades que integran la Cámara de Turismo de Bariloche.

Se trata de una de las entidades más importantes que nuclea al sector privado de la ciudad donde confluyen diez instituciones, que en los próximos días expresaría su respaldo formal a la iniciativa para realizar inversiones con un amplio desarrollo en la base de la montaña y la zona de 1.200 metros sobre el nivel del mar.

El proyecto del cerro Catedral fue presentado el año pasado en la Municipalidad y en noviembre de 2024 quedó paralizado su análisis en las instancias administrativas. La decisión de retomar su impulso está en manos del Ejecutivo municipal que debe otorgar cambios en los parámetros urbanísticos.

El “plan director de desarrollo urbano ambiental”, como se denominó el proyecto presentado, se basa en la ordenanza de concesión sancionada en 2018 y propone un desarrollo en unas 77 hectáreas del total de las 1.920 hectáreas del área concesionada, con alojamientos en distintos sectores, algunos con la oferta de esquí in-out, y de distintas categorías; más servicios; paseo peatonal; entre otras inversiones.

Consultado por este proyecto, el gobernador Alberto Weretilneck destacó que este invierno las inversiones en la montaña permitieron garantizar 90 días de nieve. “Para que el cerro garantice las temporadas tiene que tener inversiones, entonces yo defiendo el contrato y apuesto a que se sigan haciendo inversiones porque cuanto más inversiones tengamos es más puestos de trabajo para la gente y más turismo”.

El mandatario consideró que las inversiones “garantizan que el destino siga creciendo” y alentó que “el año que viene ya sin elecciones podemos trabajar tranquilamente todos, obviamente el municipio que es un actor fundamental en esto y los distintos sectores de la vida barilochense y la empresa en trabajar esto”.

Por el lado empresarial, Néstor Denoya, presidente de la Cámara de Turismo, destacó la reunión mantenida con representantes de Capsa. “Fue un encuentro bueno, nos permitió sacar las dudas principalmente en el tema de las tierras y de la infraestructura de servicios básicos”, sintetizó y remarcó que la entidad está “en condiciones de apoyar el desarrollo en base a las condiciones técnicas que decida el Concejo Deliberante para proteger a los vecinos y al medio ambiente”.

La Cámara de Turismo está integrada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche, el Bariloche Bureau, la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, la Asociación de Hostels de Bariloche, Asociación de Turismo Estudiantil Bariloche, la Cámara de Agencias Alquiladoras de Autos, la Asociación de Hoteles de Turismo, y este año se sumaron Capsa, la Asociación de Turismo Aventura Patagonia y la Asociación Empresarial Cerro Catedral.

La Cámara de Turismo de Bariloche renovó autoridades. Gentileza

La mirada empresarial

Uno de los puntos que resaltaron los empresarios es que se clarificó que las obras de infraestructura para la provisión de agua potable, servicio eléctrico y de saneamiento las ejecutará la concesionaria.

Hegamaría Salvatelli, responsable de Modernización y Desarrollo Turístico Sustentable de Capsa, fue la encargada de realizar la presentación a los empresarios y también destacó ante este diario que exhibió allí los “proyectos de ingeniería para el agua, la electricidad y el saneamiento, esa inversión estará a cargo de la concesionaria”, afirmó.

También la referente de la empresa dijo que “quedó claro que la titularidad de la tierra es de la municipalidad y que el otorgamiento de parámetros para las Áreas de Ocupación Concertadas no implica la transferencia del dominio”.

Cristian Dangavs, presidente de la Asociación Empresarial del Cerro Catedral, calificó de “necesaria” la reunión con Capsa en la que se expuso el proyecto. “No me cabe ninguna duda la importancia que tiene que este proyecto avance, no le vemos ningún punto en contra, todo es para el crecimiento y desarrollo del cerro y de la ciudad”, destacó.

Indicó que hay “desconocimiento” de la comunidad en general del proyecto por lo que valoró la instancia de conocer los alcances de primera mano. “Estamos todos interesados que se destrabe, que se otorguen los parámetros y después trabajen los técnicos”, afirmó.

Gustavo Hermida, referente de la Asociación Empresarial Hotelera y Gastronómica, también habló de una “confusión muy grande en la población respecto de la situación de la concesión del cerro”. Indicó que, según el repaso histórico que hizo la empresa, “el Estado debe los indicadores urbanísticos desde hace tiempo, en el contrato de partes el Estado no viene cumpliendo”, señaló y recordó que el desarrollo urbanístico fue incluído en el contrato provincial de la década del ’90 y ahora, con un recorte del área, en el acuerdo de concesión municipal de 2018.

Eric Guzmán, secretario de Turismo a cargo, se excusó que la decisión de impulsar el proyecto le “excede” porque es facultad del intendente Walter Cortés, quien tiempo atrás prometió retomar el tema en la agenda municipal. El funcionario, que es conocedor del cerro por su trayectoria en el esquí, aseguró que hay un pensamiento común en el Ejecutivo de “impulsar las inversiones. Bariloche no puede vivir a espaldas del Catedral y el cerro tampoco puede darle la espalda a la ciudad”, dijo.

A modo de conclusión del encuentro con el empresariado, Salvatelli dijo que “hay un interés de ayudar para que lleguen las inversiones al cerro, quedó expuesta la necesidad de seguir invirtiendo en nieve técnica que es el diferencial que tuvo el destino el invierno pasado y mostramos cómo queremos aggiornar el área base, los accesos, los servicios al mismo nivel de calidad de servicios que tenemos en la montaña después del Máster Plan”.

El proyecto debe transitar el Consejo de Planeamiento y luego ser remitido al Concejo Deliberante. En este ámbito, ayer en la sesión se aprobó por una ajustada mayoría, de cinco votos contra cuatro, otra iniciativa vinculada al cerro Catedral que crea una “comisión investigadora de la concesión”, impulsada por la oposición.