«Las Grutas vive del turismo»: rechazan los precios de alquileres en dólares y la ecotasa

Las Grutas con marea alta, una maravilla de la Patagonia. Con marea baja, las playas son extensas y también fascinantes. Foto: Seba Leal.

El verano está cada vez más cerca y Las Grutas levanta temperatura. No solo porque los días lindos invitan a una escapada a este paraíso cada vez más elegido en la costa de Río Negro, sino también porque se mantiene la polémica por la intención de dolarizar las tarifas de alquileres en parte de las propuestas ofrecidas y por la ecotasa que se aplica a los turistas, como consignó un informe de Diario RÍO NEGRO.

Ante esa situación el presidente de la Asociación Civil de Propietarios de Alojamientos para Fines Turísticos Carlos Rivas expresó ayer la posición del sector que representa en declaraciones a Radio Noticias (105.5).

«Tenemos un tema con los precios de la próxima temporada, porque bastante inestable está la economía”, señaló el referente de los extrahoteleros en esa entrevista, al tiempo que agregó que este fin de semana se espera tener los precios orientativos de la temporada definidos.

Cuánto costará alquilar en verano en Las Grutas

De los valores proyectados que se conocen hasta ahora, como informó Diario RÍO NEGRO la principal pregunta empezaba a tener una respuesta dos semanas atrás: $420.000 saldría alquilar, por una semana, un departamento para 4 (una pareja y dos chicos) durante la próxima temporada de acuerdo con un reconocido prestador turístico que lo consideró como el monto mínimo, el punto de partida. Esa cifra, que surge de los $60.000 diarios que pedirían, sería por un alojamiento equipado pero distante del mar. Por algo frente a la playa el monto sería mayor.

Rechazo a los alquileres en dólares y la ecotasa

Ante la posibilidad de dolarizar los alojamientos, Rivas rechazó la idea en la entrevista radial: “La Asociación ya plantó bandera con el tema de la dolarización, no estamos de acuerdo. Nos vamos a mantener en pesos. Hay gente que ha dolarizado, pero no se sabe a qué dólar, es medio confuso el tema por la cantidad de dólares en el mercado”.

El mismo rechazo mostró respecto a la aplicación de la Ecotasa. “Nació en 2020, no se aplicó por la pandemia, la iban a aplicar el año pasado y tampoco, porque no estuvimos de acuerdo y se lo hicimos saber al intendente. Este año decidieron aplicarla y tampoco estamos de acuerdo por el momento económico. No es por otra cosa, es por el momento económico del país”.

«Nuestro trabajo es tratar que nuestro destino tenga la mayor cantidad de turistas, y lograr que se vayan satisfechos, cosa que el boca a boca sea importante”, añadió..

Las Grutas vive del turismo, no tiene otro ingreso»

En defensa de la postura de los extrahoteleros, el referente del sector argumentó: “Nosotros vivimos del turismo, Las Grutas vive exclusivamente del turismo, no tiene otro ingreso… es distinto a Bariloche porque en Bariloche se la aplican al turismo estudiantil, directamente se lo cobran cuando ingresan, porque saben cuántos son y cuánto tiempo se quedan, no se aplica tanto en la parte cabañas, sino más en la hotelería. Ellos tienen dos temporadas, nosotros tenemos una. Tienen turismo internacional, nosotros no. Es otra cosa”, remarcó Rivas.

“Hay un montón de factores que nos llevan a desistir de la Ecotasa…nosotros tenemos un turismo nacional, más local. Y sabemos en el estado que está el país, salir y hacer turismo es un poquito difícil. Acá estamos muy acotados, no cobramos lo mismo que en otros lugares del país”, manifestó.