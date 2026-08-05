¿Cuánto cuesta viajar a Cancún desde Argentina en 2026? El presupuesto para unas vacaciones en el Caribe

Cancún es uno de los destinos internacionales más elegidos por los argentinos por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y amplia oferta turística. Foto: Diario Río Negro.

Playas de arena blanca, aguas color turquesa, cenotes, ruinas mayas y una amplia oferta de hoteles todo incluido convierten a Cancún en uno de los destinos internacionales favoritos de los argentinos. Sin embargo, antes de hacer las valijas surge una pregunta inevitable: ¿cuánto cuesta viajar al Caribe mexicano? Entre pasajes, alojamiento, comidas, traslados y excursiones, este es el presupuesto que hay que tener en cuenta para disfrutar una semana de vacaciones.

El vuelo representa el mayor gasto

El pasaje aéreo suele concentrar la mayor parte del presupuesto.

Desde Buenos Aires, los vuelos ida y vuelta con una escala pueden conseguirse desde USD 700, mientras que los vuelos directos suelen ubicarse entre USD 850 y USD 900, los precios son dinamicos y dependen de la temporada y la anticipación de la compra.

Reservar con varios meses de anticipación y evitar las vacaciones o feriados largos puede significar un ahorro importante.

Viajar a México: cuánto cuesta el alojamiento

Las opciones son muy variadas:

Hostels: entre USD 13 y 30 por noche.

entre por noche. Hoteles de 4 estrellas: entre USD 80 y 200 por noche.

entre por noche. Hoteles o resorts 5 estrellas: desde USD 250 hasta más de USD 400 por noche.

Quienes buscan reducir gastos suelen alojarse en el centro de Cancún, donde los precios son considerablemente más bajos que en la famosa Zona Hotelera.

Los resorts all inclusive son una de las opciones preferidas por quienes buscan disfrutar de unas vacaciones sin preocuparse por gastos adicionales. Foto: Diario Río Negro.

Comidas: desde taquerías hasta restaurantes frente al mar

La gastronomía también ofrece alternativas para todos los bolsillos.

En restaurantes turísticos, un plato principal cuesta entre USD15 y USD30, mientras que en taquerías, mercados o locales frecuentados por residentes se puede almorzar por USD5 a USD12.

En promedio, destinar entre USD25 y USD50 diarios por persona permite comer cómodamente durante toda la estadía.

Transporte dentro de Cancún

Moverse por la ciudad no representa un gasto elevado. Los colectivos que recorren la Zona Hotelera cuestan menos de un dólar por viaje, mientras que un taxi desde el aeropuerto hasta esa zona puede costar entre USD 30 y USD 50, por lo que muchos viajeros optan por contratar traslados con anticipación o utilizar el servicio de autobuses.

Los cenotes de la península de Yucatán son una de las principales atracciones naturales para quienes viajan a Cancún y la Riviera Maya. Foto: Diario Río Negro.

Excursiones: cuánto hay que sumar

Las playas públicas de Cancún son gratuitas, aunque la mayoría de los visitantes aprovecha para recorrer algunos de los principales atractivos de la región.

Entre las excursiones más populares se encuentran:

Chichén Itzá.

Isla Mujeres.

Cenotes.

Snorkel en arrecifes.

Parques temáticos.

Los precios comienzan alrededor de USD 15 y pueden superar los USD 40 o 50 por actividad, según el tour y los servicios incluidos.

Chichén Itzá, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se encuentra entre las excursiones más elegidas por los turistas que visitan Cancún. Foto: Diario Río Negro.

Presupuesto estimado para una semana

Concepto Costo aproximado Vuelo ida y vuelta USD 530 a 800 Alojamiento (7 noches) USD 90 a 1.400 Comidas USD 175 a 350 Transporte USD 30 a 80 Excursiones USD 50 a 250 Total estimado USD 1.500 a más de USD 3.000

¿Conviene un paquete todo incluido?

Otra alternativa es contratar un paquete turístico que incluya vuelo y hotel. Actualmente pueden encontrarse paquetes de siete noches desde unos USD970, mientras que las propuestas en resorts all inclusive de mayor categoría parten de USD1.750, dependiendo de la fecha y el hotel elegido.

Para quienes buscan evitar gastos inesperados y tener gran parte del viaje resuelto antes de partir, esta suele ser una de las opciones más convenientes. Además, permite conocer con anticipación el costo total de las vacaciones y aprovechar promociones de agencias o aerolíneas.

