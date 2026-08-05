Después de años de crisis, la Isla de Margarita recupera una conexión clave con Panamá y busca atraer turistas otra vez

Después de años marcados por la pérdida de conectividad aérea y la caída del turismo internacional, la Isla de Margarita comienza a mostrar señales de recuperación. Uno de los anuncios más importantes llegó de la mano de Copa Airlines, que incorporará una nueva ruta entre Ciudad de Panamá y Porlamar, la principal puerta de entrada al destino turístico venezolano.

La operación comenzará el 26 de noviembre y contará inicialmente con tres vuelos semanales, una noticia que representa mucho más que una nueva conexión aérea: vuelve a integrar a la isla con el Hub de las Américas, el centro de conexiones que Copa Airlines opera en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y desde donde enlaza más de 80 destinos del continente.

Para los viajeros argentinos, la novedad podría facilitar el acceso a un destino que supo ser uno de los más elegidos del Caribe durante la década del 2000 y que, tras años de crisis, busca recuperar su protagonismo.

¿Cuánto cuesta viajar desde Buenos Aires a la Isla de Margarita?

La ruta unirá Ciudad de Panamá con el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, ubicado en Porlamar, el principal centro urbano y comercial del estado Nueva Esparta.

Desde el Hub de las Américas, los pasajeros podrán conectar con vuelos provenientes de ciudades de Argentina como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta y Tucumán, además de otros destinos de Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

En la práctica, esto significa que un turista argentino podrá viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar directamente hacia Margarita sin necesidad de atravesar otros aeropuertos venezolanos.

Actualmente, un vuelo ida y vuelta entre Buenos Aires y Panamá con Copa Airlines tiene tarifas desde USD 574 en clase económica, aunque los valores varían según la fecha de viaje.

A ese valor habrá que sumar el nuevo tramo entre Panamá y Margarita. Para el inicio de operaciones, Copa Airlines ofrece una tarifa Economy Classic desde USD 481,10 ida y vuelta, que incluye:

Un equipaje despachado de hasta 23 kilos .

. Un equipaje de mano de hasta 10 kilos .

. Un artículo personal (mochila o cartera).

En total, viajar desde Buenos Aires hasta la Isla de Margarita con Copa Airlines demandará una inversión aproximada de USD 1.055 (unos USD 574 hasta Panamá más USD 481,10 por el tramo Panamá–Margarita), sin contemplar impuestos adicionales, promociones o variaciones según la temporada.

Un destino que busca recuperar el tiempo perdido

La Isla de Margarita fue durante muchos años uno de los destinos internacionales preferidos por los argentinos. Sus playas, los hoteles all inclusive, el régimen de puerto libre para realizar compras y una oferta gastronómica basada en pescados y mariscos la posicionaron entre los destinos más accesibles del Caribe.

Sin embargo, la crisis económica, política y social que atravesó Venezuela afectó profundamente a la actividad turística.

Playa El Agua, uno de los balnearios más emblemáticos de la Isla de Margarita y uno de los principales atractivos para el turismo internacional. Foto: gentileza.

La reducción de vuelos internacionales, el deterioro de la infraestructura, la salida de aerolíneas y la caída de la inversión hicieron que la llegada de visitantes disminuyera de manera considerable.

La falta de conectividad terminó convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para la recuperación del sector.

Los atractivos que mantienen vigente a la «Perla del Caribe»

A pesar de los años difíciles, Margarita conserva buena parte de los paisajes que la hicieron famosa.

La «Perla del Caribe» apuesta a mejorar su conectividad para volver a recibir visitantes de toda América. Foto: gentileza.

Entre sus principales atractivos se encuentran:

Playa El Agua, una de las más visitadas de Venezuela.

Playa Parguito, elegida por quienes buscan olas y deportes acuáticos.

Playa El Yaque, considerada uno de los mejores lugares del mundo para practicar windsurf y kitesurf.

El Castillo San Carlos de Borromeo, en Pampatar.

La Basílica Nuestra Señora del Valle, uno de los principales centros de peregrinación del país.

El Parque Nacional Laguna de La Restinga.

Las islas de Coche y Cubagua, donde se encuentran las ruinas de Nueva Cádiz, uno de los primeros asentamientos españoles de Sudamérica.

La nueva conexión entre Panamá y la Isla de Margarita no garantiza, por sí sola, el regreso a la época dorada del turismo venezolano. Sin embargo, representa uno de los avances más importantes de los últimos años para un destino que intenta recuperar visitantes internacionales.