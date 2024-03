¿Los engañaron en Las Grutas? en el Caribe de la Patagonia la magia existe

Un amanecer en Punta Perdices: uno de sus momentos preferidos frente al mar.

“Viendo que Pinta”, así andan Mecha, Wally y su gato Indio, en su camioneta. Hace un tiempo decidieron convertirse en viajeros por tiempo completo y salir a recorrer el mundo. Así, llegaron a la Patagonia, con la idea de bajar hasta Ushuaia por ruta 3. Una de las primeras paradas fue en Las Grutas. Allí los recibió el viento y tenían una recomendación de otras tierras “no se pierdan de ir a Punta Perdices, donde el agua es transparente y los atardeceres inolvidables”, les habían dicho y hasta allí llegaron. Estacionaron la camioneta. Todo era hermoso. Se acostaron a dormir pero al despertar no estaba el mar.

“Che ¿dónde esta el agua?”, se escuchaba que decía una mujer de fondo. Y Wally contaba con humor lo que les había pasado. Si bien para la gente de la región, que la marea suba y baje es un fenómeno tan natural como que el sol salga y se esconda, para los que vienen de otros lugares es un dato que los sorprende.

“El tema de las mareas me interpela un montón porque no lo sabía, seré el único bol… que se sorprende con esto?” se preguntaba en un video y después mostraba el color del agua a la que valoraba como “el agua más hermosa de todas las playas argentinas”.

Viajeros de tiempo completo

Mercedes Binetti y Walter Sosa, tienen 33 años y el 35 respectivamente, y en La Boca, el mítico barrio de Buenos Aires tenían su casa. Walter era de Quilmes, pero hace 8 años, mediante amigos en común se cruzaron sus caminos . Se pusieron de novios y descubrieron que había un amor que ambos traían de antes, el amor por viajar.

“Los dos teníamos trabajos de oficina, ahorrábamos todo el año para tomarnos dos meses de vacaciones. La primera vez que viajamos juntos fue a los dos meses de conocernos. Cada uno tenía plata ahorrada y nos fuimos a Brasil. Y así lo hacíamos cada año, como lo hace mucha gente”, cuenta Mecha por teléfono desde el sur.

Todo fue bien hasta el 2019, año en que a Wally le detectan un linfoma, un cáncer en el sistema linfático, y ahí decidieron cambiar de vida. Se prometieron que cuando superara la enfermedad se irían de viaje, pero no de vacaciones. Dejarían la oficina, buscarían vivir de otra manera. Ese era el próximo destino.

Indio su gato de 11 años el tercer integrante de la familia.

“Nos apareció la oportunidad de comprar una camioneta Mercedes Benz Sprinter del 99. La armamos con nuestras manos: ahorrábamos, armábamos, sin saber nada de nada. Y así fue que él se sanó, tiene el alta médico hace varios años y salimos a viajar. Ya recorrimos durante ocho meses Argentina, cuatro meses Brasil y ahora vamos rumbo a Ushuaia por ruta 3 para volver por ruta 40”, relata y suma que de ahí verán como sigue, si irán a Chile o a Uruguay.

Primero, cuando salieron de La Boca recorrieron el centro y norte de Argentina. Pasaron por todas las provincias y ahora están en Chubut. Confiesan que en Las Grutas todo los sorprendió. Ninguno de los dos conocía la villa balnearia rionegrina, ni nada de la Patagonia.

“Ni siquiera habíamos estado en los lugares mas comunes como puede ser Bariloche, Puerto Madryn, San Martín de los Andes. No habíamos tenido oportunidad de venir y creo que lo que más nos impactó fueron sus playas, el color del agua del mar. También encontrarnos con cosas que desconocíamos totalmente. Por ejemplo, La Salina el Gualicho, no sabíamos que estaban, nos parecieron impactantes”.

A sólo 60 kilómetros al oeste de Las Grutas, las salinas del Gualicho son una de las más extensas del país con 35 kilómetros de ancho y 18 de largo e ir a conocerlas es una gran opción.

En un video bromean con que los engañaron, dicen que si bien siempre le dijeron que es hermoso, nadie les contó que se podían hacer tantas cosas “Nos sorprendió y enamoró Las Grutas. Nos quedamos más tiempo del que habíamos planeado, para conocer más cosas”, cuenta Mecha.

Lugares y su gente

Ser viajeros no es solo conocer lugares, hay un factor que influye mucho en el viaje y es el contacto con la gente de cada lugar, el convivir con los pueblos.

“Llegamos sin conocer nada y nos terminamos enamorando de la gente del trato, esto nos pasa en todo el país, no es exclusivo de la Patagonia, la gente es muy amable, no solo es la belleza natural”, aseguran.

Y a los que sueñan viajar les dicen: “Si tienen las posibilidades está buenísimo animarse, arriesgarse. Siempre recomendamos que si hay ganas, tiempo, recursos se animen. Obvio no todo es maravilloso, no queremos vender la idea que todo es perfecto, es un estilo de vida pero es hermoso experimentarlo, aunque sea una vez en la vida”, concluyen y te llevan a través de las redes, (@viendoquepinta) en su viaje.

Las Cosas que se viven son increíbles. Conocés lugares espectaculares porque tenemos un país maravilloso, y y en casa rincón te sorprende la calidez de su gente como decía. Mecha y Wally

Recuerdo de un viaje: tatuar Dieguitos por Argentina

“Pregunten lo que deseen”, dicen Mecha y Wally en su Instagram (@viendoquepinta) y uno de los seguidores sorprende: “¿siguen tatuando Dieguitos por Argentina? dice y ellos le responden que en esta etapa del viaje no. Explican que Wally es tatuador y en un momento recorrieron el país tatuando “al más grande”: a Diego Maradona.

En sus redes invitan a pasar por la cuenta @vqptattoo y allí aparecen cientos de dibujos sobre la piel, con la figura de Diego.

Wally aclara que en su estilo suele tatuar muchísimo al Diego y fotos familiares y muestra las imágenes de un gran día del 2022 en el que “se fusionaron ambas temáticas”.

Es que Gianina Maradona se tatuó con él, el recuerdo de su padre. “¿Y yo? Todavía no caigo. Hace 6 meses viajo en casa rodante y mi admiración me llevó a homenajear al Diego en una gira llamada “Tatuando Dieguitos por Argentina”, cómo iba a llegar a imaginar que esta hermosa locura me llevaría a tatuar a una de las hijas del 10”, escribía por esos días abajo de las fotos Wally, mientras agradecía los lindos regalos de la vida.



Mecha y Wally comparten su viaje en el Instagram @viendoquepinta y recomiendan lugares.