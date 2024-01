Punta Perdices: así es el Caribe de la Patagonia, la playa que la rompe en el verano 2024

Así de linda es Punta Perdices, en la costa de Río Negro, a 65 km de Las Grutas, norte de la Patagonia. Foto: Turismo Río Negro.

Para conocer Punta Perdices, el famoso ‘Caribe Patagónico’, vale la pena dedicarle, al menos, 24 horas intensas. Porque el lugar está enclavado en el Puerto San Antonio Este, que está a 65 km por ruta 3 de Las Grutas. Y después de gozar de cada tramo y momento del paisaje, no habrá nada mejor que recorrer otras playas, proyectar alguna actividad y deleitarse con algo rico para cerrar el día.

La primera impresión de Punta Perdices

Kayak y Stand Up Paddle en Punta Perdices.

Un mar azul que se distingue desde lejos, y se recorta nítido contra la blancura de una costa que remite a cualquier postal caribeña. Pero con otro encanto, porque esos colores se combinan en un paisaje que tiene texturas, perfumes y sonidos que le ponen su sello patagónico. Esa es la primera impresión.

El contraste de colores maravilla a los turistas. Foto: Seba Leal

Y hay más: porque la recorrida continúa con esa sensación de inmensidad que sólo muestran las playas patagónicas. Y una brisa que todo lo recorre. Es Patagonia, no Caribe, aunque de lejos lo parezca…Y esa conjunción mágica será difícil de olvidar.

Para llegar hay que tomar la mencionada ruta 3, que, como todo aquí, también guarda sorpresas. Es que la chatura de la vegetación y los ocres cansados del camino se despejarán de golpe al tomar el último recodo que conduce a la villa pesquera.

La ruta seguirá e ingresará en una pequeña aldea. El camino que conduce a nuestra playa es el que lleva al Mirador Norte. Se atravesará el parador Serena y, tras otro tramo, se podrá ver el ingreso al lugar.

La inmensidad de las playas patagónicas.

Una vez en la zona, hay que tener en cuenta que el resguardo de la Naturaleza será esencial. Por eso, los vehículos no podrán transitar por el manto de conchillas y los que lleguen deberán llevarse los residuos que generen.

Si lo que se busca es ver la puesta de sol cerquita de Punta Perdices, sin embargo, se podrá merendar en el parador Serena. Otra opción es disfrutes de las delicias de mar en el parador que funciona en Punta Perdices.

Paula, de Las Grutas a Punta Perdices

Una playa que invita a caminar… con ojotas o crocs.

Paula Vincent comparte en las redes sus videos, sus fotos y su relato de Punta Perdices, el «caribe de la Patagonia» el destino que en los últimos años explotó de turistas y que es necesario proteger: no circular sobre los caracoles, no llevárselos en una bolsa y dejar la de basura, no tocar a los animales, como dice cada vez que puede y es uno de los ejes de su tesis para recibirse de Licenciada en Turismo en Bahía Blanca.

Incluye otras dos maravillas vecinas de Puerto San Antonio Este, Punta Villarino y Las Conchillas, con la misma idea de preservación y de respeto a los lobos marinos, los pingüinos, las tortugas y toda la fauna de esta joya de la naturaleza en la costa de Río Negro.

Como guía de turismo, va seguido desde Las Grutas. ¿Qué les dice a los visitantes? «Les cuento que el color blanco de Punta Perdices se lo dan los caracoles, que por eso, por el contraste con el agua de tonos azules y verdes le dicen el ‘Caribe de la Patagonia’ pero enseguida les aclaro que no se lo pusimos nosotros, porque siempre alguien pregunta por qué no hay palmeras», dice Paula y se ríe. ¿Cómo reaccionan los visitantes? «El 90% de la gente muy bien, les gusta mucho», responde.

aula durante la visita con turistas a los que guió durante la recorrida. Las agencias cobran 18.500 pesos por la excursión desde Las Grutas, que pasa por San Antonio Oeste y luego recorre las playas de Puerto San Antonio Este.

Paula también recomienda que es indispensable chequear la tabla de mareas de Las Grutas. «Hay que coincidir con la marea alta para disfrutar de un buen chapuzón», comenta. Y caminar hasta la orillas con las ojotas o las crocs, dejarlas ahí y meterse. «En Las Grutas, donde pisás sobre arena el agua llegó a temperaturas máximas de entre 23°C y 24°C, acá es un poquito más fría, pero muy agradable igual», dice.

Punta Perdices y toda su belleza natural. Foto: Turismo Río Negro.

También cuenta que ahora hay un parador (recomienda los churros y los licuados) con baños incluidos en Punta Perdices, algo que no existía cuatro años atrás, cuando explotó el boom de visitantes que sorprendió incluso a los residentes de Las Grutas: «Fue muy brusco todo. Ahora hay dos personas en el acceso que explican a los visitantes dónde están entrando y por qué hay que preservar el lugar. Y también lugares delimitados para estacionar. Es una muy linda opción si venís a Las Grutas».