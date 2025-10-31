Low cost lanza una promo 2×1 por el CyberFly: comprás un pasaje y te regalan otro

Con motivo de una nueva edición del CyberFly, Flybondi lanzó una promoción inédita: quienes compren un pasaje ida y vuelta a cualquier destino nacional o internacional recibirán otro ticket ida y vuelta de regalo para volar dentro del país. La propuesta estará disponible hasta el 9 de noviembre inclusive y se puede aprovechar a través de la web de la compañía.

Cómo acceder a la promo 2×1 por el CyberFly

La dinámica es simple: durante el período de promoción, quienes adquieran un vuelo desde flybondi.com recibirán automáticamente un pasaje bonificado ida y vuelta para utilizar en cualquier destino nacional del calendario disponible.

El ticket podrá canjearse hasta el 31 de diciembre de 2025 e incluye además una valija despachada de 12 kilos. Con esta propuesta, la low cost busca seguir generando oportunidades para que más personas puedan experimentar #LaLibertadDeVolar.

Temporada “Épica” y expansión de vuelos

La aerolínea también presentó su temporada de verano “Épica”, con la que alcanzará un récord de 15.000 vuelos programados y una capacidad para transportar 2,8 millones de pasajeros entre diciembre y marzo.

Para reforzar su operación durante esos meses, Flybondi incorporará 10 aeronaves bajo modalidad ACMI, lo que permitirá ampliar su red a 32 rutas nacionales e internacionales, consolidando su plan de expansión y conectividad aérea.

Flybondi en números