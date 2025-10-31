SUSCRIBITE
Viajes y Turismo

Low cost lanza una promo 2×1 por el CyberFly: comprás un pasaje y te regalan otro

Flybondi presentó una promoción especial disponible hasta el 9 de noviembre: al comprar un vuelo ida y vuelta, los pasajeros recibirán otro pasaje bonificado para volar a cualquier destino nacional hasta diciembre de 2025.

Redacción

Por Redacción

Viajar más, pagar menos: la nueva promo 2x1 por el CyberFly

Viajar más, pagar menos: la nueva promo 2x1 por el CyberFly

Con motivo de una nueva edición del CyberFly, Flybondi lanzó una promoción inédita: quienes compren un pasaje ida y vuelta a cualquier destino nacional o internacional recibirán otro ticket ida y vuelta de regalo para volar dentro del país. La propuesta estará disponible hasta el 9 de noviembre inclusive y se puede aprovechar a través de la web de la compañía.

Cómo acceder a la promo 2×1 por el CyberFly

La dinámica es simple: durante el período de promoción, quienes adquieran un vuelo desde flybondi.com recibirán automáticamente un pasaje bonificado ida y vuelta para utilizar en cualquier destino nacional del calendario disponible.

El ticket podrá canjearse hasta el 31 de diciembre de 2025 e incluye además una valija despachada de 12 kilos. Con esta propuesta, la low cost busca seguir generando oportunidades para que más personas puedan experimentar #LaLibertadDeVolar.

Temporada “Épica” y expansión de vuelos

La aerolínea también presentó su temporada de verano “Épica”, con la que alcanzará un récord de 15.000 vuelos programados y una capacidad para transportar 2,8 millones de pasajeros entre diciembre y marzo.

Para reforzar su operación durante esos meses, Flybondi incorporará 10 aeronaves bajo modalidad ACMI, lo que permitirá ampliar su red a 32 rutas nacionales e internacionales, consolidando su plan de expansión y conectividad aérea.

Flybondi en números

  • Comenzó a operar en Argentina en 2018 y ya transportó a más de 17 millones de personas.
  • El 20% de sus pasajeros volaron en avión por primera vez.
  • Posee una flota de 15 aviones: 14 Boeing 737-800 NG y un Airbus A320.
  • Opera en 16 destinos domésticos, entre ellos Neuquén, Bariloche, Mendoza, Córdoba, Ushuaia y El Calafate.
  • Conecta tres países de la región: Paraguay, Perú y Brasil, a través de siete rutas internacionales.
  • Realiza autoprestación de servicios de handling en el 80% de los aeropuertos donde opera.
  • Tiene una cuota de mercado doméstica del 16% y un 3% en el mercado regional (septiembre 2025).

Temas

Flybondi

Promociones

Vuelos

Con motivo de una nueva edición del CyberFly, Flybondi lanzó una promoción inédita: quienes compren un pasaje ida y vuelta a cualquier destino nacional o internacional recibirán otro ticket ida y vuelta de regalo para volar dentro del país. La propuesta estará disponible hasta el 9 de noviembre inclusive y se puede aprovechar a través de la web de la compañía.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios