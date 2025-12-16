Playas del sur de Brasil: de Florianópolis a Ferrugem la guía para elegir dónde veranear en 2026

Florianópolis ideales para exploradores y amantes de la naturaleza, deslumbran con amplitud, aguas cálidas y fauna local.

Hay veranos que empiezan con una pregunta repetida como un mantra: ¿a qué playa vamos este año? En el sur de Brasil, esa duda se multiplica. La cercanía, el idioma amigable, las aguas más templadas que las del Atlántico argentino y un costo de vida que todavía permite disfrutar sin sobresaltos vuelven a posicionar a Santa Catarina y Florianópolis como favoritos para el verano 2026. Entre caipiriñas al atardecer, queso caliente en la arena y caminos que serpentean entre morros verdes, elegir bien puede marcar la diferencia entre un viaje más y un recuerdo imborrable.

Las playas menos conocidas del sur de Brasil, cerca de Florianópolis ideales para exploradores y amantes de la naturaleza, deslumbran con amplitud, aguas cálidas y fauna local. Para quienes buscan salir del circuito clásico, el sur de Brasil guarda verdaderos tesoros.

Ilhéus , en Governador Celso Ramos, se alcanza solo a pie tras una caminata exigente. A cambio, regala una playa pequeña, casi virgen, sin servicios y con aguas calmas.

, en Governador Celso Ramos, se alcanza solo a pie tras una caminata exigente. A cambio, regala una playa pequeña, casi virgen, sin servicios y con aguas calmas. Naufragados , al sur de Florianópolis, combina sendero histórico, faro y mar abierto, con delfines ocasionales y restos de antiguas fortificaciones.

, al sur de Florianópolis, combina sendero histórico, faro y mar abierto, con delfines ocasionales y restos de antiguas fortificaciones. Guarda do Embaú mantiene su espíritu hippie, playas amplias y surf constante, con el ritual inevitable de cruzar el río antes de llegar al mar.

mantiene su espíritu hippie, playas amplias y surf constante, con el ritual inevitable de cruzar el río antes de llegar al mar. Pinheira es la calma hecha playa: arena blanca, aguas cálidas y vida de pescadores.

hecha playa: arena blanca, aguas cálidas y vida de pescadores. Mariscal, en Bombinhas, suma extensión, limpieza y deportes náuticos, con menos gente incluso en temporada alta.





Las playas del Sur más elegidas

Praia do Rosa, donde la naturaleza marca el ritmo

Praia do Rosa es de esos lugares que se sienten antes de explicarse. Enmarcada por cerros verdes y mar abierto, combina espíritu surfero, senderos para caminar y una nocturnidad discreta que no invade. Es ideal para quienes buscan playa de día y calma de noche. Cómo llegar: el aeropuerto más cercano es el de Florianópolis. Desde allí, ómnibus hasta Garopaba y luego buses interpraias que conectan la zona.

Praia do Rosa combina mar abierto, cerros verdes y un clima relajado que la volvió un clásico del sur brasileño.

Bombinhas, aguas claras y plan familiar

Bombinhas aparece siempre en las listas, y no es casualidad. Sus playas tranquilas, de aguas transparentes, son perfectas para ir con chicos o simplemente pasar horas flotando. Tiene buena infraestructura, restaurantes y paseos cortos entre playa y playa. Cómo llegar: desde el aeropuerto de Navegantes, a unos 60 kilómetros, o desde Florianópolis, a 80.

Balneário Camboriú, la postal urbana del verano

Rascacielos frente al mar, playa extensa y movimiento constante. Balneário Camboriú es para quienes no quieren elegir: playa, gastronomía, compras y noche intensa en un mismo lugar. La Praia Central es el corazón, pero hay playas cercanas para escapar del ruido. Cómo llegar: Navegantes queda a solo 35 kilómetros.

Balneário Camboriú mezcla playa urbana, paseo costero y una vida nocturna que no descansa.

Praia Mole, juventud y olas en Florianópolis

En el este de la isla, Praia Mole vibra con energía joven. Surf, música, bares y un ambiente descontracturado la convierten en un clásico. Funciona tanto para pasar el día como para enganchar la noche. Cómo llegar: desde el centro de Florianópolis, a 15 kilómetros, en auto o transporte público.

Praia Mole es una de las playas más icónicas de Florianópolis, elegida por surfistas y jóvenes.

Ferrugem, fiesta o calma según la temporada

Ferrugem en verano, es sinónimo de juventud y bares; fuera de temporada, se vuelve serena y casi íntima. Alojarse en Garopaba y visitarla de día es una estrategia cada vez más elegida. Cómo llegar: desde Florianópolis, a unos 80 kilómetros.

Cómo pagar menos y disfrutar más

En el sur de Brasil, lo simple funciona. Usar tarjetas internacionales, billeteras virtuales y evitar el cambio informal ayuda a ordenar gastos. Muchos paradores aceptan pagos digitales y el real sigue siendo una moneda amigable para el bolsillo argentino.

El verano 2025 encuentra al sur de Brasil en su mejor versión: accesible, diverso y siempre dispuesto a ofrecer una playa distinta para cada viajero. Solo queda elegir cuál será la propia.